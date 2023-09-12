Aspiratorul fără fir Philips face un zgomot neobişnuit

Informaţiile de mai jos se aplică numai pentru seriile 7000 şi 8000 fără fir (Aqua).



Aspiratorul fără fir seria 8000 sau 7000 este echipat cu o funcţie de recunoaştere a tipului de podea. Aparatul detectează automat tipul de podea şi optimizează curăţarea pentru performanţe optime. Această funcţie poate cauza schimbarea sunetului făcut de aspirator în timpul utilizării. Nu este necesară nicio acţiune, dar dacă preferi să cureţi cu o anumită putere constantă, dezactivează această funcţie inteligentă din meniul aparatului.



Consultă videoclipul de mai jos (0:34-1:02) pentru paşii de activare sau dezactivare a funcţiei.