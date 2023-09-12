Aspiratorul fără fir Philips face un zgomot neobişnuit

Dacă filtrul motorului sau filtrul de evacuare al aspiratorului fără fir Philips este înfundat, acesta poate produce un sunet neobişnuit. Pentru a rezolva această problemă, curăţă filtrul aspiratorului.
Alt motiv pentru care aspiratorul face un zgomot neobişnuit poate fi deplasarea filtrelor. În acest caz, aşază filtrele la locul lor obişnuit în aspirator.
Poţi consulta manualul de utilizare, care poate fi găsit în secţiunea de asistenţă a paginii online a aspiratorului, pentru instrucţiuni specifice despre cum să amplasezi şi să cureţi filtrul.