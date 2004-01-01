Căutare termeni

0

Coş de cumpărături

Momentan nu există articole în coşul de cumpărături.

    Asistenţă Philips

    Aspiraţia pompei electrice de sân Philips Avent este prea scăzută

    Publicat pe 25 noiembrie 2025

    Consultă informaţiile de mai jos pentru sfaturi privind rezolvarea celor mai frecvente probleme privind puterea de aspirare la pompele de sân electrice Philips Avent.

    Verifică supapele (acestea trebuie să fie complet închise) şi membranele pentru a vedea dacă prezintă deteriorări, cum ar fi crăpături, găuri sau rupturi. Asigură-te că piesele sunt curate şi se potrivesc perfect. Dacă supapele sau membranele sunt deteriorate, înlocuieşte-le.

    De asemenea, verifică dacă pernuţele de sân sau protecţiile prezintă deteriorări.

    Înlocuieşte piesele uzate sau deteriorate.

    Dezasamblează, curăţă şi dezinfectează toate componentele pompei care intră în contact cu sânul şi laptele matern înainte de a utiliza pompa de sân pentru prima dată şi după fiecare utilizare.

    Ai grijă când scoţi şi cureţi supapa. Dacă se deteriorează, pompa de sân nu va mai funcţiona corect. Pentru a curăţa supapa, freac-o uşor între degete în apă caldă cu o cantitate mică de lichid de spălat vase. Nu introdu obiecte în supapă pentru a nu o deteriora.

    De asemenea, poţi verifica ansamblul pompei. Asigură-te că toate componentele sunt conectate în siguranţă şi bine etanşate. Piesele slăbite sau instalate incorect vor descreşte nivelul de aspiraţie. Asamblarea pompei imediat după dezinfectare, atunci când este încă umedă, poate îmbunătăţi nivelul de aspirare.

    Dacă deţii mai multe produse diferite din categoria pompelor de sân Philips Avent, asigură-te că nu amesteci piesele şi că nu utilizezi piese de la alte mărci.

    Pentru mai multe informaţii despre asamblarea corectă a pompei, accesează pagina philips.com/support pentru produsul tău şi caută „Cum se asamblează” sau consultă manualul de utilizare online.

    Este posibil ca nivelul de aspiraţie să fie setat la un nivel prea scăzut. Încearcă să îl reglezi utilizând butoanele de pe blocul motor. 

    Utilizează un nivel care nu provoacă durere sau disconfort pentru o colectare confortabilă şi eficientă a laptelui.

    Înainte de a pompa, încearcă să îţi încălzieşti sânul cu un prosop fierbinte şi să îl masezi pentru a stimula areola, astfel încât sânul să fie complet deblocat şi gata de colectare.

    De asemenea, nu sări peste modul de stimulare al pompei la începutul sesiunilor de pompare.

    Stimularea corectă a sânului înainte de colectare îmbunătăţeşte potrivirea pompei şi încurajează producţia eficientă de lapte.

    Pentru mai multe informaţii despre modul în care stimularea adecvată ajută la producţia de lapte, caută „Pot pompa mai mult lapte utilizând un nivel mai ridicat de aspiraţie?”, articol de pe acest site sau consultă un profesionist din domeniul sănătăţii.

    Dacă trebuie să achiziţionezi piese de schimb şi accesorii sau ai nevoie de ajutor pentru utilizarea şi purtarea corespunzătoare a pompei, accesează philips.com/support, contactează centrul de asistenţă pentru clienţi Philips din ţara ta sau solicită asistenţă medicală.

    Verifică dacă protecţiile pentru sâni se potrivesc corect. Dacă nu poţi colecta laptele în timpul pompării, acest lucru se poate datora unei slabe potriviri sau purtării incorecte a pompei.

    Caută pe acest site articolul „Cum aleg dimensiunea corectă a protecţiei pentru sân/inserţiei pentru mamelon?” pentru mai multe informaţii despre potrivire şi dimensionare.

    Contactează Philips

    Suntem aici să te ajutăm

    Cauţi altceva?

    Descoperă toate opţiunile de asistenţă Philips

    Pagina principală de asistenţă

    Primești un voucher de -15%* la prima comandă ​


    Stilul de viaţă sănătos începe aici. Abonează-te la newsletterul Philips şi primești:

    Voucher de -15% reducere la prima comandă online pe www.Philips.ro

     

    Participi la tragerea la sorți pentru a câștiga unul din premiile Philips.
    Vezi T&C aici.

    Primești oferte exclusive, vouchere personalizate, articole de specialitate pentru un stil de viaţă sănătos ​

    Persoane image
    *
    Aş dori să primesc comunicări promoţionale – pe baza preferinţelor şi comportamentului meu – despre produsele, serviciile, evenimentele şi promoţiile Philips. Mă pot dezabona oricând cu uşurinţă!
    Ce înseamnă aceasta?
    CE

    Despre noi

    Asistenţă pentru magazinul online
    Caută comandă
    A.N.P.C.
    A.N.P.C. - SAL
    Soluționarea Litigiilor Online (ODR)
    Despre Philips
    Contactează-ne
    Termeni și Condiții
    Informatii privind condiţiile de legalitate
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Toate drepturile rezervate.

    Site-ul nostru poate fi vizualizat cel mai bine cu cea mai recentă versiune de Microsoft Edge, Google Chrome sau Firefox.