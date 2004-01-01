Dezasamblează, curăţă şi dezinfectează toate componentele pompei care intră în contact cu sânul şi laptele matern înainte de a utiliza pompa de sân pentru prima dată şi după fiecare utilizare.

Ai grijă când scoţi şi cureţi supapa. Dacă se deteriorează, pompa de sân nu va mai funcţiona corect. Pentru a curăţa supapa, freac-o uşor între degete în apă caldă cu o cantitate mică de lichid de spălat vase. Nu introdu obiecte în supapă pentru a nu o deteriora.

De asemenea, poţi verifica ansamblul pompei. Asigură-te că toate componentele sunt conectate în siguranţă şi bine etanşate. Piesele slăbite sau instalate incorect vor descreşte nivelul de aspiraţie. Asamblarea pompei imediat după dezinfectare, atunci când este încă umedă, poate îmbunătăţi nivelul de aspirare.

Dacă deţii mai multe produse diferite din categoria pompelor de sân Philips Avent, asigură-te că nu amesteci piesele şi că nu utilizezi piese de la alte mărci.

Pentru mai multe informaţii despre asamblarea corectă a pompei, accesează pagina philips.com/support pentru produsul tău şi caută „Cum se asamblează” sau consultă manualul de utilizare online.