Bucură-te de anularea zgomotului Pro

Bucură-te de o experienţă mai captivantă cu funcţia de anulare a zgomotului, care blochează zgomotul extern pentru o audiţie fără distrageri. Pentru a auzi ce se întâmplă în jurul tău, atinge una dintre căşti pentru a activa Modul conştientizare. Poţi regla nivelurile de anulare a zgomotului sau poţi activa reducerea zgomotului produs de vânt prin aplicaţia Philips Headphones.