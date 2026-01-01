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  • Căştile care iubesc să socializeze
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  • Căştile care iubesc să socializeze
  • Căştile care iubesc să socializeze
  • Căştile care iubesc să socializeze
  • Căştile care iubesc să socializeze
  • Căştile care iubesc să socializeze
  • Căştile care iubesc să socializeze
  • Căştile care iubesc să socializeze
  • Căştile care iubesc să socializeze
  • Căştile care iubesc să socializeze
  • Căştile care iubesc să socializeze
  • Căştile care iubesc să socializeze
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Căştile care iubesc să socializeze
  • Căştile care iubesc să socializeze
  • Căştile care iubesc să socializeze
  • Căştile care iubesc să socializeze
  • Căştile care iubesc să socializeze
  • Căştile care iubesc să socializeze
  • Căştile care iubesc să socializeze
  • Căştile care iubesc să socializeze
  • Căştile care iubesc să socializeze
  • Căştile care iubesc să socializeze

Căşti true wireless

TAT6908BK/00

Căştile care iubesc să socializeze
Bucură-te de muzică. Iubeşte-ţi podcasturile. Ia prânzul. Aceste căşti wireless cu anulare a zgomotului îţi oferă un sunet excelent şi moduri de ascultare personalizabile care te pot ajuta să auzi mai bine conversaţiile faţă în faţă. În plus, sunt super comfortabile.
Vezi toate beneficiile

Căştile care iubesc să socializeze

  • Sunet detaliat, natural

  • Anularea zgomotului Pro

  • Mod de ascultare a conversaţiei

  • Apeluri mai clare în mişcare

Bucură-te de anularea zgomotului Pro

Bucură-te de anularea zgomotului Pro

Bucură-te de o experienţă mai captivantă cu funcţia de anulare a zgomotului, care blochează zgomotul extern pentru o audiţie fără distrageri. Pentru a auzi ce se întâmplă în jurul tău, atinge una dintre căşti pentru a activa Modul conştientizare. Poţi regla nivelurile de anulare a zgomotului sau poţi activa reducerea zgomotului produs de vânt prin aplicaţia Philips Headphones.

Modul de ascultare a conversaţiei pentru discuţii faţă în faţă

Modul de ascultare a conversaţiei pentru discuţii faţă în faţă

Pentru conversaţii faţă în faţă, aceste căşti te pot ajuta să auzi cealaltă persoană mai bine! Pur şi simplu apasă casca stângă pentru a activa Modul de ascultare a conversaţiei sau utilizează aplicaţia Philips Headphones. Microfoanele cu tehnologie de formare a fasciculului preiau vocea persoanei din faţa ta, în timp ce funcţia de anulare a zgomotului filtrează sunetele ambientale.

Modul My Hearing personal. Realizează testul auditiv în aplicaţie!

Modul My Hearing personal. Realizează testul auditiv în aplicaţie!

Un test auditiv simplu din aplicaţia Philips Headphones îţi permite să creezi un mod de ascultare personal, care este reglat în funcţie de modul în care auzi diferite frecvenţe în fiecare ureche. Apoi, poţi utiliza aplicaţia pentru a ajusta profilul personalizat sau pentru a ajusta individual căştile din stânga şi din dreapta, în orice moment.

Specificaţii tehnice

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  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips