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TAT6908BK/00
Sunet detaliat, natural
Anularea zgomotului Pro
Mod de ascultare a conversaţiei
Apeluri mai clare în mişcare
Bucură-te de o experienţă mai captivantă cu funcţia de anulare a zgomotului, care blochează zgomotul extern pentru o audiţie fără distrageri. Pentru a auzi ce se întâmplă în jurul tău, atinge una dintre căşti pentru a activa Modul conştientizare. Poţi regla nivelurile de anulare a zgomotului sau poţi activa reducerea zgomotului produs de vânt prin aplicaţia Philips Headphones.
Pentru conversaţii faţă în faţă, aceste căşti te pot ajuta să auzi cealaltă persoană mai bine! Pur şi simplu apasă casca stângă pentru a activa Modul de ascultare a conversaţiei sau utilizează aplicaţia Philips Headphones. Microfoanele cu tehnologie de formare a fasciculului preiau vocea persoanei din faţa ta, în timp ce funcţia de anulare a zgomotului filtrează sunetele ambientale.
Un test auditiv simplu din aplicaţia Philips Headphones îţi permite să creezi un mod de ascultare personal, care este reglat în funcţie de modul în care auzi diferite frecvenţe în fiecare ureche. Apoi, poţi utiliza aplicaţia pentru a ajusta profilul personalizat sau pentru a ajusta individual căştile din stânga şi din dreapta, în orice moment.
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