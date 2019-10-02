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Producție oprită

Shaver series 7000 SW7700/67 Wet and dry electric shaver

SW7700/67

4.8
| (19) Recenzii | 95% recomandă acest produs
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4.8

din 5

19

Recenzii

95%

recomandă acest produs

3
2
1

02/10/2019

Magyarország

Magyarország

Remek

Jó akkuidő. Megérte az árát. Kellemes használni. Igazából az első komolyabb villanyborotvám, de örülök neki. Sokat vártam egy jó akcióra, de az is sikerült. Remélem sokáig használhatom.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 SW7700/67 Nedves és száraz elektromos borotva

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 SW7700/67 Nedves és száraz elektromos borotva

10/02/2019

Magyarország

Magyarország

A tökéletes kombináció

Hosszas válogatás után döntöttem mellette, de megérte, nagyon jó készülék. Újra élmény a borotválkozás, nem ég és fáj a bőröm, mint a hagyományos borotva után, és még hulladékból is kevesebbet termelek az évek során. Tökéletesen vág, köszönhetően a 9000-es széria pengéinek, és tökéletesen csúszik a skinglide gyűrűk miatt, hibátlan kombináció! :) Az ábrákhoz van kis útmutató, így hamar meg lehet szokni mi, mit jelent. Csak ajánlani tudom! (Itt jegyezném meg, hogy a borotva mellett a Philips ügyfélszolgálatot is ajánlom mindenkinek, hihetetlenül kedvesek és segítőkészek!)

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 SW7700/67 Nedves és száraz elektromos borotva

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 SW7700/67 Nedves és száraz elektromos borotva

24/01/2019

Magyarország

Magyarország

Lenyűgözően tökéletes!

Korábbi borotváim is mind-mind ugyanezen gyártó termékei voltak. Itt a választásomat a dizájn is befolyásolta. SW rajongóként jó érzés kézbe venni. A 3 fej tökéletes eredménnyel működik, akár a zuhany alatt is.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 SW7700/67 Nedves és száraz elektromos borotva

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 SW7700/67 Nedves és száraz elektromos borotva

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