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Producție oprită
4.8
din 5
19
Recenzii
95%
recomandă acest produs
Dzolika
02/10/2019
Magyarország
Remek
Jó akkuidő. Megérte az árát. Kellemes használni. Igazából az első komolyabb villanyborotvám, de örülök neki. Sokat vártam egy jó akcióra, de az is sikerült. Remélem sokáig használhatom.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 SW7700/67 Nedves és száraz elektromos borotva
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 SW7700/67 Nedves és száraz elektromos borotva
József
10/02/2019
Magyarország
A tökéletes kombináció
Hosszas válogatás után döntöttem mellette, de megérte, nagyon jó készülék. Újra élmény a borotválkozás, nem ég és fáj a bőröm, mint a hagyományos borotva után, és még hulladékból is kevesebbet termelek az évek során. Tökéletesen vág, köszönhetően a 9000-es széria pengéinek, és tökéletesen csúszik a skinglide gyűrűk miatt, hibátlan kombináció! :) Az ábrákhoz van kis útmutató, így hamar meg lehet szokni mi, mit jelent. Csak ajánlani tudom! (Itt jegyezném meg, hogy a borotva mellett a Philips ügyfélszolgálatot is ajánlom mindenkinek, hihetetlenül kedvesek és segítőkészek!)
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Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 SW7700/67 Nedves és száraz elektromos borotva
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 SW7700/67 Nedves és száraz elektromos borotva
MGMC
24/01/2019
Magyarország
Lenyűgözően tökéletes!
Korábbi borotváim is mind-mind ugyanezen gyártó termékei voltak. Itt a választásomat a dizájn is befolyásolta. SW rajongóként jó érzés kézbe venni. A 3 fej tökéletes eredménnyel működik, akár a zuhany alatt is.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 SW7700/67 Nedves és száraz elektromos borotva
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 SW7700/67 Nedves és száraz elektromos borotva