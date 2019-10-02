Egy régebbi Philips vezetékes, 3 körkésest cseréltem le evvel. Így aztán tényleg élmény a sokkal kötetlenebb, korlátlan érzetű vezetéknélküliség. A lakás bármely pontján vagy akárhol egyebütt is, minden különösebb előkészület nélkül, akár némely más tevékenységekkel együtt, vagy helyváltoztatás közben; sőt a kádban is használhatom. A használata után rendkívül egyszerű, gyors és hatékony a folyóvizes a tisztítása. Az akkumulátora teljesen korlátlan érzetű használatot biztosít. Nem is számolom, vagy mérem, de nagyon sokáig tudom egy feltöltéssel használni. Ha pedig véletlenül mégis lemerül akkor pl. az egyperces gyorstöltéssel, említésre se méltó késlekedéssel borotválkozhatok vele újra. Különös módon, már vadonat-újonnan is, mintha valamivel kevésbé hatékonyan, valamelyest több tologatással vágta volna le az arcszőrzetemet, mint a régebbi Philips 3 körkéses borotvám; de ezt már magamnak is nehezen hiszem el.