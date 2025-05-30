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Lame NonoTech Dual Precision
Capete Flexibile 360-D
Setări ce pot fi personalizate
Cartuș de curățare + suport de încărcare
Protecția avansată a pielii cu învelișul Hydro SkinGlide
Sistemul nostru de bărbierit rotativ unic, patentat, Lift & Cut, ridică uşor părul din rădăcină înainte de a-l tăia exact la nivelul pielii (până la 0 mm de piele), fără ca lamele să atingă pielea. Precizie maximă pentru un bărbierit curat, care durează până seara*.
Aparatele de bărbierit rotative Philips sunt concepute special pentru a răspunde creşterii naturale a părului, tăind toate firele de păr care cresc în orice direcţie graţie lamelor rotative la 360 de grade. Cu până la 165.000 de acţiuni de tăiere pe minut, lamele NanoTech Dual Precision taie cu până la 25% mai multe fire la o singură trecere**.
Sistemul de suspensie Ultraflex cu capete complet flexibile se adaptează pe deplin la fiecare contur al feţei, prinzând chiar şi firele de păr dificile. Rezultatul este un bărbierit excepţional de lin şi confortabil.
4.7
din 5
492
Recenzii
92%
recomandă acest produs
Mișu2
30/05/2025
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Excelent!
Taie părul mult mai scurt decât precedentele serii PHILIPS. Sunet mult redus. Se curță bine și ușor. Sper să fie la fel de fiabil și durabil ca precedentele.
Acest review a fost făcut pentru Shaver S9000 Prestige SP9883/36 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat cu SkinIQ
Acest review a fost făcut pentru Shaver S9000 Prestige SP9883/36 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat cu SkinIQ
Doru Cluj
05/07/2023
România
Un produs premium, performant
Am un Oneblade Pro dat eram vonvins ca voi gasi ceva mai bun de la Philips. Am fost incantat din ziua 1. Barbiereste foarte rspid si precis, Rezultatul este foarte aproape de barbieritul cu lama clasica.
Avantaje
Calitate premium, baterie excelenta, incarcare wireless, barbierit precis
Dezavantaje
Nimic
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver S9000 Prestige SP9883/36 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat cu SkinIQ
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver S9000 Prestige SP9883/36 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat cu SkinIQ
Grizzly Bear
16/05/2022
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Un produs de top
Bună ziua. Am ales acest produs pentru utilitatea lui dar totodată și pentru modelul inovator, plin de stil și rafinament . Se vede clar că Philips cauta asiduu să îmbunătățească gama de produse. Un mare plus pentru asta. Revenind la acest minunat aparat de bărbierit multe cuvinte de laudă. Rupe gura târgului, este tot ce ți-ai putea dorii. Doar un singur lucru negativ. Nu are si încărcare usb . Ce se va întâmpla când bateria nu v-a ma tine ? Oare poate cineva să-mi spună? Sincer La cât costă ar fi trebuit să aibă și așa ceva. Poate cineva să-mi spună ce pot face cu el atunci când bateria nu mai este bună? Mulțumesc
Avantaje
Foarte bun
Dezavantaje
Lipsa încărcare cu cablu usb . Imposibil de utilizat după ce baterie nu mai tine.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver S9000 Prestige SP9860/13 Aparat de bărbierit electric umed & uscat seria 9000
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver S9000 Prestige SP9860/13 Aparat de bărbierit electric umed & uscat seria 9000
92% dintre respondenţi sunt de acord. Test realizat de o agenţie independentă cu 95 de respondenţi coreeni de sex masculin, cu vârste cuprinse între 18 şi 65 de ani
Comparativ cu aparatul de bărbierit Philips seria 3000, pe o barbă de 3 zile
*vs modelul anterior
* * Comparând resturile de după bărbierit la utilizarea lichidului de curăţare, faţă de apă în cartuş
* * * 2 ani garanţie + 3 ani prelungire la înregistrare pe Philips.com în termen de 90 de zile de la cumpărare.