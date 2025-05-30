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  • Ras cu precizie la nivelul pielii, dar incredibil de blând
  • Ras cu precizie la nivelul pielii, dar incredibil de blând
  • Ras cu precizie la nivelul pielii, dar incredibil de blând
  • Ras cu precizie la nivelul pielii, dar incredibil de blând
  • Ras cu precizie la nivelul pielii, dar incredibil de blând
  • Ras cu precizie la nivelul pielii, dar incredibil de blând
  • Ras cu precizie la nivelul pielii, dar incredibil de blând
  • Ras cu precizie la nivelul pielii, dar incredibil de blând
  • Ras cu precizie la nivelul pielii, dar incredibil de blând
  • Ras cu precizie la nivelul pielii, dar incredibil de blând
  • Ras cu precizie la nivelul pielii, dar incredibil de blând
  • Ras cu precizie la nivelul pielii, dar incredibil de blând
  • Ras cu precizie la nivelul pielii, dar incredibil de blând
  • Ras cu precizie la nivelul pielii, dar incredibil de blând
  • Ras cu precizie la nivelul pielii, dar incredibil de blând
  • Ras cu precizie la nivelul pielii, dar incredibil de blând
  • Ras cu precizie la nivelul pielii, dar incredibil de blând
  • Ras cu precizie la nivelul pielii, dar incredibil de blând
  • Ras cu precizie la nivelul pielii, dar incredibil de blând
  • Ras cu precizie la nivelul pielii, dar incredibil de blând
  • Ras cu precizie la nivelul pielii, dar incredibil de blând
  • Ras cu precizie la nivelul pielii, dar incredibil de blând
  • Ras cu precizie la nivelul pielii, dar incredibil de blând
  • Ras cu precizie la nivelul pielii, dar incredibil de blând

Producție oprită

Shaver S9000 PrestigeAparat de bărbierit electric umed şi uscat cu SkinIQ

SP9883/36

4.7
| (492) Recenzii | 92% recomandă acest produs
Ras cu precizie la nivelul pielii, dar incredibil de blând
Descoperă precizia excelentă şi confortul cu aparatul de bărbierit Philips seria 9000 Prestige. Tunde până la o distanţă de 0,00 mm de piele cu sistemul de bărbierit Lift & Cut, în timp ce tehnologia SkinIQ se adaptează fiecărui contur al feţei, chiar şi pe o barbă de 7 zile.
Vezi toate beneficiile

Garanție extinsă

Aparatul nostru cu cel mai precis ras, chiar şi pe o barbă de 7 zile

Ras cu precizie la nivelul pielii, dar incredibil de blând

  • Lame NonoTech Dual Precision

  • Capete Flexibile 360-D

  • Setări ce pot fi personalizate

  • Cartuș de curățare + suport de încărcare

  • Protecția avansată a pielii cu învelișul Hydro SkinGlide

Precizie la nivelul pielii până la 0 mm cu sistemul nostru Lift & Cut

Precizie la nivelul pielii până la 0 mm cu sistemul nostru Lift & Cut

Sistemul nostru de bărbierit rotativ unic, patentat, Lift & Cut, ridică uşor părul din rădăcină înainte de a-l tăia exact la nivelul pielii (până la 0 mm de piele), fără ca lamele să atingă pielea. Precizie maximă pentru un bărbierit curat, care durează până seara*.

Taie părul în orice direcţie cu lamele rotative la 360 de grade

Taie părul în orice direcţie cu lamele rotative la 360 de grade

Aparatele de bărbierit rotative Philips sunt concepute special pentru a răspunde creşterii naturale a părului, tăind toate firele de păr care cresc în orice direcţie graţie lamelor rotative la 360 de grade. Cu până la 165.000 de acţiuni de tăiere pe minut, lamele NanoTech Dual Precision taie cu până la 25% mai multe fire la o singură trecere**.

Se adaptează la fiecare contur cu sistemul de suspensie Ultraflex

Se adaptează la fiecare contur cu sistemul de suspensie Ultraflex

Sistemul de suspensie Ultraflex cu capete complet flexibile se adaptează pe deplin la fiecare contur al feţei, prinzând chiar şi firele de păr dificile. Rezultatul este un bărbierit excepţional de lin şi confortabil.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.7

din 5

492

Recenzii

92%

recomandă acest produs

30/05/2025

România

România

Cumpărător verificat

Excelent!

Taie părul mult mai scurt decât precedentele serii PHILIPS. Sunet mult redus. Se curță bine și ușor. Sper să fie la fel de fiabil și durabil ca precedentele.

Acest review a fost făcut pentru Shaver S9000 Prestige SP9883/36 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat cu SkinIQ

Acest review a fost făcut pentru Shaver S9000 Prestige SP9883/36 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat cu SkinIQ

05/07/2023

România

România

Un produs premium, performant

Am un Oneblade Pro dat eram vonvins ca voi gasi ceva mai bun de la Philips. Am fost incantat din ziua 1. Barbiereste foarte rspid si precis, Rezultatul este foarte aproape de barbieritul cu lama clasica.

Avantaje

Calitate premium, baterie excelenta, incarcare wireless, barbierit precis

Dezavantaje

Nimic

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver S9000 Prestige SP9883/36 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat cu SkinIQ

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver S9000 Prestige SP9883/36 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat cu SkinIQ

16/05/2022

România

România

Cumpărător verificat

Un produs de top

Bună ziua. Am ales acest produs pentru utilitatea lui dar totodată și pentru modelul inovator, plin de stil și rafinament . Se vede clar că Philips cauta asiduu să îmbunătățească gama de produse. Un mare plus pentru asta. Revenind la acest minunat aparat de bărbierit multe cuvinte de laudă. Rupe gura târgului, este tot ce ți-ai putea dorii. Doar un singur lucru negativ. Nu are si încărcare usb . Ce se va întâmpla când bateria nu v-a ma tine ? Oare poate cineva să-mi spună? Sincer La cât costă ar fi trebuit să aibă și așa ceva. Poate cineva să-mi spună ce pot face cu el atunci când bateria nu mai este bună? Mulțumesc

Avantaje

Foarte bun

Dezavantaje

Lipsa încărcare cu cablu usb . Imposibil de utilizat după ce baterie nu mai tine.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver S9000 Prestige SP9860/13 Aparat de bărbierit electric umed & uscat seria 9000

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver S9000 Prestige SP9860/13 Aparat de bărbierit electric umed & uscat seria 9000

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Referințe

  1. 92% dintre respondenţi sunt de acord. Test realizat de o agenţie independentă cu 95 de respondenţi coreeni de sex masculin, cu vârste cuprinse între 18 şi 65 de ani

  2. Comparativ cu aparatul de bărbierit Philips seria 3000, pe o barbă de 3 zile

  3. *vs modelul anterior

  4. * * Comparând resturile de după bărbierit la utilizarea lichidului de curăţare, faţă de apă în cartuş

  5. * * * 2 ani garanţie + 3 ani prelungire la înregistrare pe Philips.com în termen de 90 de zile de la cumpărare.