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Informații de legalitate

  • Căşti stereo pentru TV
  • Căşti stereo pentru TV
  • Căşti stereo pentru TV
  • Căşti stereo pentru TV
  • Căşti stereo pentru TV
  • Căşti stereo pentru TV
  • Căşti stereo pentru TV
  • Căşti stereo pentru TV
  • Căşti stereo pentru TV
  • Căşti stereo pentru TV
  • Căşti stereo pentru TV
  • Căşti stereo pentru TV
  • Căşti stereo pentru TV
  • Căşti stereo pentru TV

Producție oprită

Căşti pentru TV

SHP2500/00

4.2
| (33) Recenzii | 89% recomandă acest produs
Căşti stereo pentru TV
Aceste căşti cu dimensiuni generoase, destinate utilizării cu sisteme hi-fi sau televizoare, dispun de un reflector acustic pentru un bas profund, de calitate.
Vezi toate beneficiile

Pentru TV

Căşti stereo pentru TV

  • Control in-line

  • Cu ataşare pe ureche

Urechea este acoperită în întregime pt. a optimiza calitatea sunetului

Aceste căşti Philips acoperă întreaga ureche pentru o mai bună calitate a sunetului şi oferă spaţiu pentru un difuzor mai mare şi mai performant.

Pernuţele pentru căşti cresc confortul la purtare şi răspunsul basului

Forma specială şi materialele deosebite utilizate pentru pernuţele acestor căşti Philips asigură o potrivire perfectă pentru confort maxim. Împiedică pierderile audio şi cresc calitatea tonurilor de bas. Pernuţele pentru căşti sunt create într-o formă ce se potriveşte perfect zonei din jurul urechii.

O lungime ideală pentru a viziona la televizor de la distanţă

Cablu lung de 6 m pentru a conecta căştile la TV sau orice echipament audio.

Specificaţii tehnice

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4.2

din 5

33

Recenzii

89%

recomandă acest produs

28/02/2020

România

România

Excelente pentru muzica, filme, jocuri, 1080 px.

Am folosit caştile Philips SHP2500 de aprox. 10 ani si sunt foarte mulţumit. De o lună am cumpărat altele, bineînţeles, acelaşi model.

Avantaje

Sunet şi bas pur, atenuarea reală a zgomotului ambiental, fiabilitate .

Dezavantaje

Reglajul sunetului pe fir şi banda de plastic care uneşte castile cedează, e adevărat în timp mai îndelungat, dar sunetul se păstrează la fel ca la prima utilizare.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHP2500 Căşti TV cu fir, pentru interior

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHP2500 Căşti TV cu fir, pentru interior

08/07/2021

Magyarország

Magyarország

Hangsáv jo, kivitelezés nem elegge strapabíró

A hang átvitel kiváló, nincs gond a tartományokkal, szép és egyensúlyozott a frekvenciák ereje. Több user viszont törékeny fejpántot jelzett, ami gyenge pont. A kábel viszont erős, eléggé hosszú, TV-hez ideális. Alapjában véve kényelmes a fülnek.

Avantaje

Minőségi hangzás

Dezavantaje

Nem szabad leesnie, vagy össznyomva tartani és cipelni, a gyenge kivitele miatt.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHP2500 Beltéri, vezetékes TV-fejhallgató

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHP2500 Beltéri, vezetékes TV-fejhallgató

14/06/2025

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Słuchawki przewodowe Philips

Słuchawki bardzo dobrej jakości mimo że słuchawki są dość duże są bardzo lekkie, dźwięk także bardzo dobrej jakości ogólnie produkt bardzo dobrej jakości

Acest review a fost făcut pentru SHP2500 Przewodowe słuchawki telewizyjne

Acest review a fost făcut pentru SHP2500 Przewodowe słuchawki telewizyjne

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