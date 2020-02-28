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Producție oprită
Control in-line
Cu ataşare pe ureche
Aceste căşti Philips acoperă întreaga ureche pentru o mai bună calitate a sunetului şi oferă spaţiu pentru un difuzor mai mare şi mai performant.
Forma specială şi materialele deosebite utilizate pentru pernuţele acestor căşti Philips asigură o potrivire perfectă pentru confort maxim. Împiedică pierderile audio şi cresc calitatea tonurilor de bas. Pernuţele pentru căşti sunt create într-o formă ce se potriveşte perfect zonei din jurul urechii.
Cablu lung de 6 m pentru a conecta căştile la TV sau orice echipament audio.
4.2
din 5
33
Recenzii
89%
recomandă acest produs
NEMOMEIMPUNELACESSIT
28/02/2020
România
Excelente pentru muzica, filme, jocuri, 1080 px.
Am folosit caştile Philips SHP2500 de aprox. 10 ani si sunt foarte mulţumit. De o lună am cumpărat altele, bineînţeles, acelaşi model.
Avantaje
Sunet şi bas pur, atenuarea reală a zgomotului ambiental, fiabilitate .
Dezavantaje
Reglajul sunetului pe fir şi banda de plastic care uneşte castile cedează, e adevărat în timp mai îndelungat, dar sunetul se păstrează la fel ca la prima utilizare.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHP2500 Căşti TV cu fir, pentru interior
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHP2500 Căşti TV cu fir, pentru interior
Thungsten
08/07/2021
Magyarország
Hangsáv jo, kivitelezés nem elegge strapabíró
A hang átvitel kiváló, nincs gond a tartományokkal, szép és egyensúlyozott a frekvenciák ereje. Több user viszont törékeny fejpántot jelzett, ami gyenge pont. A kábel viszont erős, eléggé hosszú, TV-hez ideális. Alapjában véve kényelmes a fülnek.
Avantaje
Minőségi hangzás
Dezavantaje
Nem szabad leesnie, vagy össznyomva tartani és cipelni, a gyenge kivitele miatt.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHP2500 Beltéri, vezetékes TV-fejhallgató
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHP2500 Beltéri, vezetékes TV-fejhallgató
ADAM 83
14/06/2025
Polska
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Słuchawki przewodowe Philips
Słuchawki bardzo dobrej jakości mimo że słuchawki są dość duże są bardzo lekkie, dźwięk także bardzo dobrej jakości ogólnie produkt bardzo dobrej jakości
Acest review a fost făcut pentru SHP2500 Przewodowe słuchawki telewizyjne
Acest review a fost făcut pentru SHP2500 Przewodowe słuchawki telewizyjne