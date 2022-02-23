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Producție oprită

Shaver S9000 PrestigeCapete de ras de rezervă

SH98/70

4.3
| (11) Recenzii | 91% recomandă acest produs
Reînnoieşte-ţi aparatul de bărbierit
Pe parcursul a doi ani, capetele aparatului tău de bărbierit taie 9 milioane de fire de păr de pe faţa ta. Înlocuieşte capetele aparatului de bărbierit şi revino la o performanţă de 100 %. Compatibile cu aparatul de bărbierit seria 9000 Prestige.
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Produse compatibile
Shaver S9000 Prestige

Shaver S9000 Prestige
Aparat recondiţionat, bărbierit umed şi uscat

SP9861/16R1

Pentru rezultate optime, schimbă capetele la fiecare 2 ani

Reînnoieşte-ţi aparatul de bărbierit

  • Lame de precizie NanoTech

  • Pentru SP981X, SP982X şi SP986X

Capete de schimb pentru S9000 Prestige

Capete de schimb pentru S9000 Prestige

Capetele de schimb SH98 sunt compatibile cu toate aparatele de bărbierit S9000 Prestige cu capete rotunjite (SP981X, SP982X şi SP986X). Acestea nu sunt compatibile cu aparatele de bărbierit unghiulare S9000 Prestige (SP983X, SP984X, SP987X şi SP988X), care utilizează în schimb modelul SH91 mai nou. Capetele de schimb SH91 sunt compatibile cu toate aparatele de bărbierit S9000 Prestige.

Înlocuire simplă

Înlocuire simplă

1. Trage placa superioară a unităţii de bărbierit. 2. Înlocuieşte cu noul suport pentru capul de bărbierit. 3. Pentru a reseta aparatul de bărbierit, apasă şi menţine apăsat butonul de pornire/oprire timp de peste 5 secunde.

Cel mai simplu mod de a-ţi păstra aparatul de bărbierit în stare optimă

Cel mai simplu mod de a-ţi păstra aparatul de bărbierit în stare optimă

Soluţia optimizată face întreţinerea aparatului de bărbierit Philips mai uşoară ca niciodată. Acest format nou îţi va permite să instalezi noile capete de bărbierit în doar doi paşi, facilitând curăţarea temeinică a aparatului de bărbierit şi optimizând bărbieritul zilnic.

Specificaţii tehnice

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4.3

din 5

11

Recenzii

91%

recomandă acest produs

4
3
2

23/02/2022

Magyarország

Magyarország

Cumpărător verificat

Életem legjobb borotvája!

54 éve elektromos borotvát használok, és ez a készülék a legjobb!

Avantaje

hatásosan lenyírja a szőrt, legyen az a leg eldugottabb helyen

Dezavantaje

Az ára!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver S9000 Prestige SH98/70 Csereborotvafejek

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver S9000 Prestige SH98/70 Csereborotvafejek

09/08/2021

Magyarország

Magyarország

Cumpărător verificat

Kiválóan működik

Már egy fejegység csere után is irritáció mentesen dolgozik.

Avantaje

Gyors és irritációmentes borotvákozás.

Dezavantaje

Nincs ilyen :-)

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver S9000 Prestige SH98/70 Csereborotvafejek

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver S9000 Prestige SH98/70 Csereborotvafejek

15/01/2021

Polska

Polska

Perfekcyjne ostrza!

Perfekcyjne ostrza, łączą to co najlepsze z serii sh70 i sh90 czyli: mikro granulki dla lepszego poślizgu i ruchome osłony ostrzy do lepszego dopasowania do twarzy i szyi. Przez inną budowę osłon(otworów) ostrza jeszcze łatwiej golą długi zarost - nawet ten 7 dniowy idzie bez problemu! Żeby nie było idealnie to ciężej się czyści niż sh90 i sh70 :) Polecam wszystkim posiadaczom maszynek Philips serii 9000, 7000 bo są kompatybilne

Avantaje

Powłoka dla lepszego poślizgu, ruchome osłony ostrzy

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver S9000 Prestige SH98/70 Wymienne głowice golące

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver S9000 Prestige SH98/70 Wymienne głowice golące

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