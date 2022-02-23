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Lame de precizie NanoTech
Pentru SP981X, SP982X şi SP986X
Capetele de schimb SH98 sunt compatibile cu toate aparatele de bărbierit S9000 Prestige cu capete rotunjite (SP981X, SP982X şi SP986X). Acestea nu sunt compatibile cu aparatele de bărbierit unghiulare S9000 Prestige (SP983X, SP984X, SP987X şi SP988X), care utilizează în schimb modelul SH91 mai nou. Capetele de schimb SH91 sunt compatibile cu toate aparatele de bărbierit S9000 Prestige.
1. Trage placa superioară a unităţii de bărbierit. 2. Înlocuieşte cu noul suport pentru capul de bărbierit. 3. Pentru a reseta aparatul de bărbierit, apasă şi menţine apăsat butonul de pornire/oprire timp de peste 5 secunde.
Soluţia optimizată face întreţinerea aparatului de bărbierit Philips mai uşoară ca niciodată. Acest format nou îţi va permite să instalezi noile capete de bărbierit în doar doi paşi, facilitând curăţarea temeinică a aparatului de bărbierit şi optimizând bărbieritul zilnic.
4.3
din 5
11
Recenzii
91%
recomandă acest produs
mobilcopy
23/02/2022
Magyarország
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Életem legjobb borotvája!
54 éve elektromos borotvát használok, és ez a készülék a legjobb!
Avantaje
hatásosan lenyírja a szőrt, legyen az a leg eldugottabb helyen
Dezavantaje
Az ára!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver S9000 Prestige SH98/70 Csereborotvafejek
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver S9000 Prestige SH98/70 Csereborotvafejek
Bulgár
09/08/2021
Magyarország
Cumpărător verificat
Kiválóan működik
Már egy fejegység csere után is irritáció mentesen dolgozik.
Avantaje
Gyors és irritációmentes borotvákozás.
Dezavantaje
Nincs ilyen :-)
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver S9000 Prestige SH98/70 Csereborotvafejek
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver S9000 Prestige SH98/70 Csereborotvafejek
Marlock
15/01/2021
Polska
Perfekcyjne ostrza!
Perfekcyjne ostrza, łączą to co najlepsze z serii sh70 i sh90 czyli: mikro granulki dla lepszego poślizgu i ruchome osłony ostrzy do lepszego dopasowania do twarzy i szyi. Przez inną budowę osłon(otworów) ostrza jeszcze łatwiej golą długi zarost - nawet ten 7 dniowy idzie bez problemu! Żeby nie było idealnie to ciężej się czyści niż sh90 i sh70 :) Polecam wszystkim posiadaczom maszynek Philips serii 9000, 7000 bo są kompatybilne
Avantaje
Powłoka dla lepszego poślizgu, ruchome osłony ostrzy
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver S9000 Prestige SH98/70 Wymienne głowice golące
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver S9000 Prestige SH98/70 Wymienne głowice golące