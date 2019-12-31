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Producție oprită
SCF751/03
Sorbire fără scurgeri
200 ml
Peste 6 luni
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Tetina înclinată este concepută pentru a-i ajuta pe copiii mici să soarbă primele înghiţituri, fără a înclina prea mult capul pe spate.
Această cană Philips Avent este fabricată dintr-un material care nu conţine BPA.
4.1
din 5
72
Recenzii
adi/om
31/12/2019
România
Cumpărător verificat
Calitatea si pretul sunt excelente!!
produsele din gama Philips Avent sunt de calitate superioara fata de alte produse pt copii.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF751/03 Cană cu tetină de formare
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF751/03 Cană cu tetină de formare
Adriana1989
03/07/2018
România
Un produs foarte bun.
Un produs foarte bun pentru a invata sa bem, nu curge foarte usor de tinut de care bebelusi. "Recenzie din campania Philips Avent”
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF751/05 Cană cu tetină de formare
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF751/05 Cană cu tetină de formare
K449
22/02/2020
Magyarország
Barátnőm lányának kedvence
Barátnőm kislánya használja, már hosszú ideje és imádja. Nagyon várom már, hogy mi is kipróbálhassuk. Összességében minden avent termék eddig nagyon bevált, hiszem hogy ebben sem fogok csalódni.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF751/03 Itatópohár, itatófejjel
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF751/03 Itatópohár, itatófejjel
Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023.