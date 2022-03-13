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Producție oprită
2 buc.
Tetină cu debit rapid
Peste 6 luni
Supapa noastră anti-colici este concepută pentru a împiedica pătrunderea aerului în burtica bebeluşului tău, pentru a reduce colicile şi disconfortul. În timp ce bebeluşul se hrăneşte, supapa integrată în tetină se flexează pentru a permite pătrunderea aerului în biberon şi a preveni formarea de vid, eliberând aerul către baza sticlei. Ţine aerul în biberon, departe de burtica bebeluşului, pentru a reduce colicile şi disconfortul.
Biberonul Philips Avent anti-colici reduce agitaţia. Bebeluşii hrăniţi cu biberoane Philips Avent anti-colici au fost cu 60 % mai puţin agitaţi în timpul nopţii decât bebeluşii hrăniţi cu un biberon anti-colici produs de concurenţă.*
Forma tetinei permite prinderea sigură, iar textura striată ajută la prevenirea aplatizării tetinei, pentru a asigura hrănire neîntreruptă, confortabilă.
4.9
din 5
89
Recenzii
100%
recomandă acest produs
BEEA000
13/03/2022
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
SUPER
SUNT CELE MAI BUNE BIBERIANE , LE RECOMAND CU DRAG . CUMPARATI CU INCREDERE .
Avantaje
CALITATE
Dezavantaje
NU SUNT
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF634/27 Tetină anticolici
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF634/27 Tetină anticolici
Pokemon17
03/02/2022
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Recomand cu incredere!
Aceste tetine sunt foarte bune pentru bebelusi, fetita mea s-a acomodat foarte bine cu ele,inclusiv cu biberoanele si suzetele de la Philips Avent! Cele mai bune produse!
Avantaje
Sunt produsele cele mai bune de pe piata!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF634/27 Tetină anticolici
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF634/27 Tetină anticolici
Anca2603
30/06/2021
România
Recomand
Una dintre cele mai bune tetine utilizate până acum. Se curata ușor și este mult mai rezistenta decât altele pe care le-am incercat
Avantaje
Curățare rapida, rezistență mare
Dezavantaje
Inițial este prea rigida
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF634/27 Tetină anticolici
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF634/27 Tetină anticolici
Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023.
La vârsta de 2 săptămâni, bebeluşii hrăniţi cu biberonul Philips Avent au manifestat mai puţine colici şi semnificativ mai puţină agitaţie în timpul nopţii comparativ cu bebeluşii hrăniţi cu alt biberon produs de concurenţă.
S-a dovedit că forma tetinei previne aplatizarea acesteia şi ingerarea de aer şi întreruperile din timpul hrănirii asociate acesteia.
Ce sunt colicile şi cum afectează bebeluşii? Colicile sunt provocate de aerul înghiţit în timpul hrănirii, ceea ce măreşte disconfortul în sistemul digestiv al bebeluşului. Printre simptome se numără plânsul şi agitaţia.
0 % BPA, ca urmare a reglementării UE 10/2011