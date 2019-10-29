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  • Sterilizare comodă şi eficientă
  • Sterilizare comodă şi eficientă
  • Sterilizare comodă şi eficientă
  • Sterilizare comodă şi eficientă
  • Sterilizare comodă şi eficientă
  • Sterilizare comodă şi eficientă
  • Sterilizare comodă şi eficientă
  • Sterilizare comodă şi eficientă
  • Sterilizare comodă şi eficientă

Producție oprită

Philips AventSterilizator electric cu abur 3 în 1

SCF285/03

4.4
| (7) Recenzii | 80% recomandă acest produs
Sterilizare comodă şi eficientă
Cu dimensiunea sa reglabilă, sterilizatorul electric cu abur 3 în 1 Philips Avent ocupă un spaţiu minim în bucătărie, potrivindu-se însă perfect articolelor pe care ai nevoie să le sterilizezi, indiferent dacă este vorba doar de câteva articole mici sau de o încărcătură completă.
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Marca nr. 1 aleasă de mămicile din întreaga lume1

Încărcare uşoară, flexibilă

Sterilizare comodă şi eficientă

  • Distruge 99,9% din germenii dăunători

  • Sterilizează în 6 minute

  • Încap 6 biberoane Philips Avent

  • Design 3 în 1 reglabil

Sterilizator cu design modular 3 în 1

Sterilizator cu design modular 3 în 1

Cu un design unic şi modular, sterilizatorul îţi permite să cureţi biberoanele şi accesoriile într-un mod flexibil şi să le organizezi uşor. Astfel, încărcarea şi descărcarea sunt foarte comode. De asemenea, ai nevoie de un spaţiu minim în bucătărie.

Sterilizarea cu abur natural distruge 99,9% din germenii dăunători

Sterilizarea cu abur natural distruge 99,9% din germenii dăunători

Sterilizatorul utilizează abur natural pentru a steriliza biberoanele şi alte produse, distrugând 99,9 % din germenii dăunători, fără a utiliza substanţe chimice. Perfect pentru a-ţi oferi liniştea faptului de a şti că toate biberoanele şi celelalte produse sunt sterile.

Conţinutul rămâne steril până la 24 ore în cazul în care capacul nu este deschis

Conţinutul rămâne steril până la 24 ore în cazul în care capacul nu este deschis

Sterilizatorul menţine conţinutul său - biberoane, pompe de sân etc. - sterile până la 24 ore în cazul în care capacul nu este deschis.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.4

din 5

7

Recenzii

80%

recomandă acest produs

4
3
2

29/10/2019

România

România

Cumpărător verificat

Un produs senzational

un sterilizator foarte bun si util atunci cand ai un bebe. Merita toti banii. Este destul de incapator si practic. Sunt foarte multumita de el...nu stiu ce m asi face fara el

Acest review a fost făcut pentru SCF285/03 Sterilizator electric cu abur 3 în 1

Acest review a fost făcut pentru SCF285/03 Sterilizator electric cu abur 3 în 1

16/04/2018

România

România

Ne-a fost de mare ajutor

Este un produs bun, usor de folosit si iti usureaza munca.

Acest review a fost făcut pentru SCF285/03 Sterilizator electric cu abur 3 în 1

Acest review a fost făcut pentru SCF285/03 Sterilizator electric cu abur 3 în 1

14/03/2018

România

România

Recomand

Un produs simplu si usor de utilizat. Procesul de sterilizare se realizeaza rapid, in doar cateva minute. Se curata usor dar plita trebuie decalcifiata periodic.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF285/03 Sterilizator electric cu abur 3 în 1

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF285/03 Sterilizator electric cu abur 3 în 1

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Referințe

  1. Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024. 