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Producție oprită
Distruge 99,9% din germenii dăunători
Sterilizează în 6 minute
Încap 6 biberoane Philips Avent
Design 3 în 1 reglabil
Cu un design unic şi modular, sterilizatorul îţi permite să cureţi biberoanele şi accesoriile într-un mod flexibil şi să le organizezi uşor. Astfel, încărcarea şi descărcarea sunt foarte comode. De asemenea, ai nevoie de un spaţiu minim în bucătărie.
Sterilizatorul utilizează abur natural pentru a steriliza biberoanele şi alte produse, distrugând 99,9 % din germenii dăunători, fără a utiliza substanţe chimice. Perfect pentru a-ţi oferi liniştea faptului de a şti că toate biberoanele şi celelalte produse sunt sterile.
Sterilizatorul menţine conţinutul său - biberoane, pompe de sân etc. - sterile până la 24 ore în cazul în care capacul nu este deschis.
4.4
din 5
7
Recenzii
80%
recomandă acest produs
Crisstinna
29/10/2019
România
Cumpărător verificat
Un produs senzational
un sterilizator foarte bun si util atunci cand ai un bebe. Merita toti banii. Este destul de incapator si practic. Sunt foarte multumita de el...nu stiu ce m asi face fara el
Acest review a fost făcut pentru SCF285/03 Sterilizator electric cu abur 3 în 1
Acest review a fost făcut pentru SCF285/03 Sterilizator electric cu abur 3 în 1
Andreea22
16/04/2018
România
Ne-a fost de mare ajutor
Este un produs bun, usor de folosit si iti usureaza munca.
Acest review a fost făcut pentru SCF285/03 Sterilizator electric cu abur 3 în 1
Acest review a fost făcut pentru SCF285/03 Sterilizator electric cu abur 3 în 1
RoxanaT
14/03/2018
România
Recomand
Un produs simplu si usor de utilizat. Procesul de sterilizare se realizeaza rapid, in doar cateva minute. Se curata usor dar plita trebuie decalcifiata periodic.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF285/03 Sterilizator electric cu abur 3 în 1
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF285/03 Sterilizator electric cu abur 3 în 1
Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024.