ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Încălzeşte oriunde, oricând
  • Încălzeşte oriunde, oricând
  • Încălzeşte oriunde, oricând
  • Încălzeşte oriunde, oricând
  • Încălzeşte oriunde, oricând
  • Încălzeşte oriunde, oricând

Producție oprită

Philips AventÎncălzitor termic pentru biberoane

SCF256

4.8
| (5) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Încălzeşte oriunde, oricând
Pentru ocaziile în care trebuie să-ţi hrăneşti copilul în deplasare, acest încălzitor termic pentru biberoane face posibilă încălzirea laptelui oricând, oriunde. Apa fiartă din vasul termosului rămâne fierbinte timp de 6 ore iar biberoanele pot fi încălzite în 2,5 minute.
Vezi toate beneficiile
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca nr. 1 aleasă de mămicile din întreaga lume1

Încălzeşte oriunde, oricând

  • Încălzeşte laptele în deplasare

  • Încălzeşte rapid

  • Capac cană de protecţie

  • Încălzeşte şi mâncarea pentru bebeluşi

Încălzire termică a biberoanelor pentru lapte cald în deplasare

Nu ai nevoie de electricitate. Acest încălzitor termic pentru biberoane pe îl poţi lua cu tine, oriunde mergi. Apa fiartă din vasul termosului rămâne fierbinte timp de 6 ore şi poate fi utilizată pentru a încălzi mai multe biberoane.

Încălzeşte biberoanele în doar 2,5 minute

Încălzeşte biberoanele în doar 2,5 minute

Încălzitorul termic pentru biberoane poate încălzi 6 oz/180 ml de lapte în doar 2,5 minute*.

Capac pentru golire uşoară

Capac pentru golire uşoară

Capacul pentru golire uşoară este conceput pentru a evita scurgerile în deplasare. Are poziţii clare pentru deschis şi închis şi este uşor de curăţat.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

4.8

din 5

5

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

07/05/2019

România

România

“Recenzie din Campania Philips”

“Recenzie din Campania Philips” Este un produs bun. Apa este mentinuta calda mult timp in interiorul termosului. L-am folosit la prepararea laptelui dar si la incalzirea borcanelelor cu mancare in timpul deplasarilor. Cana cu capac in care se poate introduce borcanelul cu mancare este foarte utila, ajuta mult la incalzirea continutului. Sunt foarte multumita si il recomand.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF256 Încălzitor termic pentru biberoane

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF256 Încălzitor termic pentru biberoane

26/05/2018

România

România

Practic și ușor de folosit

Menține apa caldă multe ore. Laptele se poate prepara chiar și in mașină, în parc sau oriunde altundeva unde e nevoie de hrănire rapidă. Ușor de folosit și foarte igienic, apa cu care se prepară laptele poate fi cea din termos, sau, de preferat, apă îmbuteliată si încălzită în acest sistem. Chiar dacă apa e fierbinte in termos, aceasta izolează foarte bine și exteriorul nu devine cald. Nu curge. Cu apa dintr-un singur termos se pot încălzi mai multe biberoane.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF256 Încălzitor termic pentru biberoane

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF256 Încălzitor termic pentru biberoane

19/12/2017

Česká republika

Česká republika

Výborný pomocník na cesty

Malá nedávno přešla z mateřského na um a jelikož je velmi netrpělivá, musím mléko připravit rychle. V tomhle mi tento ohřívač láhví velmi pomohl.

Acest review a fost făcut pentru SCF256 Ohřívač lahví na cesty

Acest review a fost făcut pentru SCF256 Ohřívač lahví na cesty

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Doresc să primesc comunicări promoționale despre produsele, serviciile, evenimentele și promoțiile Philips, pe baza preferințelor și comportamentului meu. Mă pot dezabona în orice moment.

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips
Referințe

  1. Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024. 

  1. În cazul unui biberon de 180 ml (6 oz) cu o temperatură de 20ºC

  2. Pungile cu lapte matern şi biberoanele Philips Avent de 2 oz/60 ml nu pot fi utilizate în acest aparat de încălzit biberoane.