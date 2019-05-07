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Producție oprită
Încălzeşte laptele în deplasare
Încălzeşte rapid
Capac cană de protecţie
Încălzeşte şi mâncarea pentru bebeluşi
Nu ai nevoie de electricitate. Acest încălzitor termic pentru biberoane pe îl poţi lua cu tine, oriunde mergi. Apa fiartă din vasul termosului rămâne fierbinte timp de 6 ore şi poate fi utilizată pentru a încălzi mai multe biberoane.
Încălzitorul termic pentru biberoane poate încălzi 6 oz/180 ml de lapte în doar 2,5 minute*.
Capacul pentru golire uşoară este conceput pentru a evita scurgerile în deplasare. Are poziţii clare pentru deschis şi închis şi este uşor de curăţat.
4.8
din 5
5
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Cristina37
07/05/2019
România
“Recenzie din Campania Philips”
“Recenzie din Campania Philips” Este un produs bun. Apa este mentinuta calda mult timp in interiorul termosului. L-am folosit la prepararea laptelui dar si la incalzirea borcanelelor cu mancare in timpul deplasarilor. Cana cu capac in care se poate introduce borcanelul cu mancare este foarte utila, ajuta mult la incalzirea continutului. Sunt foarte multumita si il recomand.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF256 Încălzitor termic pentru biberoane
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF256 Încălzitor termic pentru biberoane
OanaN
26/05/2018
România
Practic și ușor de folosit
Menține apa caldă multe ore. Laptele se poate prepara chiar și in mașină, în parc sau oriunde altundeva unde e nevoie de hrănire rapidă. Ușor de folosit și foarte igienic, apa cu care se prepară laptele poate fi cea din termos, sau, de preferat, apă îmbuteliată si încălzită în acest sistem. Chiar dacă apa e fierbinte in termos, aceasta izolează foarte bine și exteriorul nu devine cald. Nu curge. Cu apa dintr-un singur termos se pot încălzi mai multe biberoane.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF256 Încălzitor termic pentru biberoane
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF256 Încălzitor termic pentru biberoane
ZuziDungi
19/12/2017
Česká republika
Výborný pomocník na cesty
Malá nedávno přešla z mateřského na um a jelikož je velmi netrpělivá, musím mléko připravit rychle. V tomhle mi tento ohřívač láhví velmi pomohl.
Acest review a fost făcut pentru SCF256 Ohřívač lahví na cesty
Acest review a fost făcut pentru SCF256 Ohřívač lahví na cesty
Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024.
În cazul unui biberon de 180 ml (6 oz) cu o temperatură de 20ºC
Pungile cu lapte matern şi biberoanele Philips Avent de 2 oz/60 ml nu pot fi utilizate în acest aparat de încălzit biberoane.