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Producție oprită
20 de tampoane pentru noapte
Tampoanele pentru sâni Philips Avent au o formă mai lată şi centrul mai gros, pentru absorbţie suplimentară şi benzi adezive duble, pentru fixarea pe poziţie.
Proiectate pentru protecţie suplimentară atunci când mama stă întinsă.
Tampoanele pentru sâni Philips Avent au mai multe straturi pentru absorbţie superioară.
4.8
din 5
9
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Mihaela12
31/08/2018
România
Faine
Usor de folosit, ideale pentru protejarea hainelor de laptele matern.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF253/20 Tampoane de unică folosinţă pentru sâni
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF253/20 Tampoane de unică folosinţă pentru sâni
norbibi
23/01/2019
Magyarország
Kismamáknak nagy segítség
Feleségem már a sokadik dobozzal veteti velem, mert e nélkül nem szívesen indul el otthonról. Ezen éjszakainak ugyanúgy remek a rögzítése és még nagyobb a nedvszívó képessége, mint a nappalinak - bár egy kicsit vastagabb. Praktikus az egyesével való csomagolás.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF253/20 Eldobható melltartóbetét
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF253/20 Eldobható melltartóbetét
LukaszLukasz
05/03/2018
Polska
Chłonne
Produkt lepszy od ogólnie dostępnych, warto zapłacić ciut węcej za jakość
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF253/02 Disposable breast pads
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF253/02 Disposable breast pads
Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024.