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Producție oprită

Philips AventTampoane de unică folosinţă pentru sâni

SCF253/20

4.8
| (9) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Confortabilă pe timpul nopţii
Tampoane unice pentru sâni Philips Avent SCF253/20 sunt proiectate special pentru a te ajuta să-ţi păstrezi pielea uscată şi a-ţi oferi confort în timp ce dormi.
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Marca aleasă de mămicile din întreaga lume1

Tampoane pentru sâni pentru noapte

Confortabilă pe timpul nopţii

  • 20 de tampoane pentru noapte

Protecţie peste noapte

Protecţie peste noapte

Tampoanele pentru sâni Philips Avent au o formă mai lată şi centrul mai gros, pentru absorbţie suplimentară şi benzi adezive duble, pentru fixarea pe poziţie.

Protecţie antiscurgeri pe toată suprafaţa

Protecţie antiscurgeri pe toată suprafaţa

Proiectate pentru protecţie suplimentară atunci când mama stă întinsă.

Ultra uscat

Ultra uscat

Tampoanele pentru sâni Philips Avent au mai multe straturi pentru absorbţie superioară.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.8

din 5

9

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

31/08/2018

România

România

Faine

Usor de folosit, ideale pentru protejarea hainelor de laptele matern.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF253/20 Tampoane de unică folosinţă pentru sâni

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF253/20 Tampoane de unică folosinţă pentru sâni

23/01/2019

Magyarország

Magyarország

Kismamáknak nagy segítség

Feleségem már a sokadik dobozzal veteti velem, mert e nélkül nem szívesen indul el otthonról. Ezen éjszakainak ugyanúgy remek a rögzítése és még nagyobb a nedvszívó képessége, mint a nappalinak - bár egy kicsit vastagabb. Praktikus az egyesével való csomagolás.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF253/20 Eldobható melltartóbetét

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF253/20 Eldobható melltartóbetét

05/03/2018

Polska

Polska

Chłonne

Produkt lepszy od ogólnie dostępnych, warto zapłacić ciut węcej za jakość

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF253/02 Disposable breast pads

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF253/02 Disposable breast pads

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Referințe

  1. Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024. 