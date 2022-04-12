Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
ultramoale şi flexibilă
0-6 luni
Ortodontică şi fără BPA
Pachet de 2
Pielea sensibilă are nevoie de protecţie suplimentară. Graţie tehnologiei discului de protecţie, această suzetă urmează liniile naturale ale feţei bebeluşului pentru o potrivire mai confortabilă. Cel mic va avea mai puţine urme şi iritaţii pe piele.
Discul nostru de protecţie rotunjit reduce la minimum presiunea şi este delicat cu pielea bebeluşului, calmându-l pe cel mic într-un mod confortabil.
Am întrebat mamele cum răspund bebeluşii lor la tetinele noastre texturate din silicon, iar în medie 98 % dintre ele au spus că micuţul acceptă suzetele ultra soft şi ultra air Philips Avent.
Premii
4.9
din 5
345
Recenzii
99%
recomandă acest produs
Alina2601
12/04/2022
România
Extraordinare
Sunt extraordinare aceste suzete pt bebe. Sunt moi și ușor de acceptat datorită formei. În plus forma marginilor e f ok, nu lasă urme, nu strânge și se așează perfect pe guriță. Recomand tuturor mămicilor.
Avantaje
Perfecte
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF222/01 suzetă ultra soft
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF222/01 suzetă ultra soft
Nico9200000
26/02/2022
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Produse calitative
Mereu mulțumită de produsele Philips dar și de ofertele lor.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF222/02 suzetă ultra soft
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF222/02 suzetă ultra soft
Iulia01
29/06/2021
România
Recenzie din Campania Philips
Alegerea perfectă pentru fiecare bebeluș. Este moale, adorabila, cu un imprimeu viu colorat care poate exprima principalele trăsături ale bebelușului : puritate, gingășie, veselie.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF222/02 suzetă ultra soft
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF222/02 suzetă ultra soft
Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024.
Dezvoltată în colaborare cu personal medical şi mămici
Teste de consum din SUA realizate în anii 2016-2017 arată o medie de acceptare de 98% a tetinei texturate Philips Avent folosită în suzetele noastre ultra air şi ultra soft
Din motive de igienă, înlocuieşte suzetele după 4 săptămâni de utilizare
Marca nr. 1 din lume de suzete
Gama noastră ajută mamele şi bebeluşii în orice etapă de dezvoltare
85% din mamele chestionate au perceput această suzetă ca fiind mai moale decât opt modele comparabile ale altor mărci importante, conform unei cercetări independente realizate în februarie 2017 în S.U.A.