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Producție oprită

Avent Clemă pentru suzetă

SCF185/00

5
| (4) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Ţine suzeta la îndemână
Cu ajutorul clemei pentru suzetă Philips Avent suzeta este întotdeauna aproape de bebeluşul tău şi rămâne curată. Clema pentru suzetă este concepută pentru prindere uşoară şi nu va lăsa urme pe hainele bebeluşului. Disponibilă în trei culori moderne.
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Marca nr. 1 aleasă de mămicile din întreaga lume1

Suzetă cu design-uri moderne, pline de culoare

Ţine suzeta la îndemână

  • Peste 0 luni

Uşor de ataşat

Graţie orificiului extra larg al clemei, aceasta poate fi ataşată cu uşurinţă de hainele bebeluşului cu o singură mână

Delicată pentru haine

Clema nu lasă urme pe hainele bebeluşului

Design inteligent

Se potriveşte tuturor suzetelor cu mâner cu inel

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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5.0

din 5

4

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

13/08/2018

România

România

Cel mai bun

Sincer cel mai bun din cate am incercat (calitate, lunigme, finisaj, aspect, etc). Caut sa mai cumpar de rezerva si peste tot se vinde foarte repede. Il folosim de la nastere, si inca o sa-l mai folosim, bebelusul avand acum 10 luni.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF185/00 Avent Clemă pentru suzetă

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF185/00 Avent Clemă pentru suzetă

01/10/2019

Česká republika

Česká republika

Už nehoníme dudlík po zemi

Super spona. Akurátní délka, hezký design, perfektně drží a snadno se zavírá/otevírá. Mechanismus je navíc tak dobře vymyšlený, že dítě nemá šanci sponu sundat.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF185/00 Spona na dudlík

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF185/00 Spona na dudlík

13/11/2019

Україна

Україна

Зручне використання

Зручний тримач соски,легке і зручне використання кліпси philips Aven, зручно кріпиться на одязі.Хороша якість виробу

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF185/00 Кліпса для пустушки

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF185/00 Кліпса для пустушки

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Referințe

  1. Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024. 