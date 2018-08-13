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Graţie orificiului extra larg al clemei, aceasta poate fi ataşată cu uşurinţă de hainele bebeluşului cu o singură mână
Clema nu lasă urme pe hainele bebeluşului
Se potriveşte tuturor suzetelor cu mâner cu inel
5.0
din 5
4
Recenzii
100%
recomandă acest produs
RalucaMiruna
13/08/2018
România
Cel mai bun
Sincer cel mai bun din cate am incercat (calitate, lunigme, finisaj, aspect, etc). Caut sa mai cumpar de rezerva si peste tot se vinde foarte repede. Il folosim de la nastere, si inca o sa-l mai folosim, bebelusul avand acum 10 luni.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF185/00 Avent Clemă pentru suzetă
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF185/00 Avent Clemă pentru suzetă
Ladyhawk
01/10/2019
Česká republika
Už nehoníme dudlík po zemi
Super spona. Akurátní délka, hezký design, perfektně drží a snadno se zavírá/otevírá. Mechanismus je navíc tak dobře vymyšlený, že dítě nemá šanci sponu sundat.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF185/00 Spona na dudlík
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF185/00 Spona na dudlík
Неля32
13/11/2019
Україна
Зручне використання
Зручний тримач соски,легке і зручне використання кліпси philips Aven, зручно кріпиться на одязі.Хороша якість виробу
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF185/00 Кліпса для пустушки
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF185/00 Кліпса для пустушки
Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024.