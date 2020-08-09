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Pentru tenul sensibil şi uscat
Pentru utilizare zilnică
Înlocuieşte o dată la 3 luni
Uşor de înlocuit
Peria este prevăzută cu peri foarte moi, oferind o experienţă de curăţare foarte delicată, cu mai puţine iritaţii ale pielii. Perii sunt subţiri, mai lungi* şi mai flexibili, asigurând astfel o mai mică frecare pe piele pentru o senzaţie de catifelare şi un efect de curăţare mai delicat. Capetele perilor au fost lustruite de două ori pentru o alunecare mai lină pe piele. O metodă foarte delicată pentru piele curată, cu aspect sănătos.
Curăţarea cu VisaPure te ajută să îndepărtezi mai bine urmele de machiaj, dar şi celulele de piele moarte şi lipsite de strălucire. Datorită efectului de curăţare profundă, produsele tale preferate pentru îngrijirea pielii, cum ar fi cremele, serurile şi esenţele, sunt absorbite mai bine de piele.
Toate periile VisaPure dispun de o tehnologie unică 5-în-1 a perilor. Toţi perii sunt lustruiţi de două ori, iar capete extrem de moi asigură o alunecare lină. Perii VisaPure sunt extralungi pentru un confort absolut al pielii. Pentru a asigura eficienţa, perii VisaPure sunt de până la 3 ori mai mici decât porii, iar peria deasă curăţă mai mulţi pori într-un singur tratament, conferind o senzaţie plăcută, catifelată în timpul curăţării. Materialul perilor este selectat special pentru a fi rezistent la apă.
5.0
din 5
13
Recenzii
100%
recomandă acest produs
ali1980
09/08/2020
România
de ce nu se mai gasesc?
acest produs nu mai poate fi gasit pe nicaieri exista alta perie compatibila????? readuceti aceste rezerve pe stoc.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală
DeliaC
07/05/2019
România
Acest produs este indispensabil pentru orice femeie
Folosind aceasta perie pentru curatare ii faci o favoare tenului tau.De cand o folosesc tenul meu a devenit foarte fin, fara puncte nere si a capatat multa luminozitate,Recomand Philips VisaPure oricarei femei care isi doreste o fata curata si fina.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală
AlinaAli
22/09/2017
România
Ideala pentru tenul sensibil
Imi place mult peria, este foarte delicata cu tenul meu.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru VisaPure SC5991/10 Perie de curăţare pentru piele sensibilă
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru VisaPure SC5991/10 Perie de curăţare pentru piele sensibilă
Comparativ cu peria pentru curăţarea profundă a porilor