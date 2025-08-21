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OneBlade – tuns, conturat, bărbierit
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OneBlade Pro Face + Body
Producție oprită
Asistență
QP6550/15
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Data Act Document
Manual cu informaţii importante
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Cum ştiu dacă Philips OneBlade este încărcat complet?
Pot utiliza Philips OneBlade pe piele umedă sau uscată?
Cum îmi utilizez aparatul OneBlade pe corp?
OneBlade Pro 360Pieptene reglabil pentru barbă 0,4-10 mm
Beardtrimmer series 5000Adaptor de alimentare
Adaptor de alimentare
OneBlade& OneBlade Pro Capac de protecţie
OneBlade Pieptene corp 3 mm
OneBladeProtecţie piele
OneBlade& Shaver series 5000Husă moale
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