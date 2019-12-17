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Producție oprită
Maşină pentru tuns super simplu
Această nouă maşină de tuns de la Philips vă permite să creaţi orice stil doriţi cu ajutorul a 8 setări pentru lungime, în intervalul 1-21 mm. Selectaţi lungimea dorită, blocaţi, tundeţi. Acum cu pieptenele suplimentar pentru fire scurte pentru tunsori foarte scurte şi un look cu păr scurt, parcă tuns de 3 zile.
Cu pieptene care urmăreşte conturul
Selectează şi blochează lungimea preferată într-un interval versatil de lungimi posibile.
Pieptenele care urmăreşte conturul se adaptează fiecărei linii pentru a oferi rezultate rapide şi comode.
Un pieptene special pentru a vă tăia părul de pe cap pentru un stil de frizură cu păr foarte scurt.
4.5
din 5
10
Recenzii
90%
recomandă acest produs
17/12/2019
România
Cumpărător verificat
produsul a fofst f. bun
produul aceasta a fost ff bun si pot sa recomand cu mare inchridere
Avantaje
l am avut de multi ani si afost perfect
Dezavantaje
nu exitati
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 1000 QC5050/00 Aparat de tuns
Data utilizării 2017-12-17
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 1000 QC5050/00 Aparat de tuns
Data utilizării 2017-12-17
DaniB
29/12/2016
România
foarte bun
Am folosit aparatul din 2008 pana in 2016. Din pacate pe parcurs s-a rupt unul din piepteni si la final cred ca a fost o problema la incarcare.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 1000 QC5050/00 Aparat de tuns
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 1000 QC5050/00 Aparat de tuns
mietpet1
01/06/2019
Polska
ocena
Używam już trzy lata i nie mam żadnych problemów z jej eksploatacją. Jest lekka i bardzo dobrze sprawdza się w użyciu domowym, polecam.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 1000 QC5050/00 Maszynka do strzyżenia włosów
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 1000 QC5050/00 Maszynka do strzyżenia włosów