ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Foto produs unic
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie cu produsul în uz
  • Fotografie ambalaj
  • Foto produs unic
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie cu produsul în uz
  • Fotografie ambalaj

Producție oprită

Hairclipper series 1000Aparat de tuns

QC5050/00

4.5

| (10) Recenzii | 90% recomandă acest produs

Maşină pentru tuns super simplu

Această nouă maşină de tuns de la Philips vă permite să creaţi orice stil doriţi cu ajutorul a 8 setări pentru lungime, în intervalul 1-21 mm. Selectaţi lungimea dorită, blocaţi, tundeţi. Acum cu pieptenele suplimentar pentru fire scurte pentru tunsori foarte scurte şi un look cu păr scurt, parcă tuns de 3 zile.

Vezi toate beneficiile

Selectaţi lungimea, blocaţi, tundeţi

Maşină pentru tuns super simplu

  • Cu pieptene care urmăreşte conturul

8 setări de lungime integrate până la 21 mm

8 setări de lungime integrate până la 21 mm

Selectează şi blochează lungimea preferată într-un interval versatil de lungimi posibile.

Pieptene care urmăreşte conturul pentru viteză şi confort

Pieptene care urmăreşte conturul pentru viteză şi confort

Pieptenele care urmăreşte conturul se adaptează fiecărei linii pentru a oferi rezultate rapide şi comode.

Pieptene cu lungime scurtă pentru a vă tăia părul la 1,6 mm

Pieptene cu lungime scurtă pentru a vă tăia părul la 1,6 mm

Un pieptene special pentru a vă tăia părul de pe cap pentru un stil de frizură cu păr foarte scurt.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Găseşte o piesă de schimb sau un accesoriu

Accesează piesele şi accesoriile

Piese de schimb şi accesorii

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

4.5

din 5

10

Recenzii

90%

recomandă acest produs

3
2

17/12/2019

România

România

Cumpărător verificat

produsul a fofst f. bun

produul aceasta a fost ff bun si pot sa recomand cu mare inchridere

Avantaje

l am avut de multi ani si afost perfect

Dezavantaje

nu exitati

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 1000 QC5050/00 Aparat de tuns

Data utilizării 2017-12-17

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 1000 QC5050/00 Aparat de tuns

Data utilizării 2017-12-17

29/12/2016

România

România

foarte bun

Am folosit aparatul din 2008 pana in 2016. Din pacate pe parcurs s-a rupt unul din piepteni si la final cred ca a fost o problema la incarcare.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 1000 QC5050/00 Aparat de tuns

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 1000 QC5050/00 Aparat de tuns

01/06/2019

Polska

Polska

ocena

Używam już trzy lata i nie mam żadnych problemów z jej eksploatacją. Jest lekka i bardzo dobrze sprawdza się w użyciu domowym, polecam.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 1000 QC5050/00 Maszynka do strzyżenia włosów

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 1000 QC5050/00 Maszynka do strzyżenia włosów

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Aş dori să primesc comunicări promoţionale – pe baza preferinţelor şi comportamentului meu – despre produsele, serviciile, evenimentele şi promoţiile Philips. Mă pot dezabona oricând cu uşurinţă!

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips