ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Fotografie produs faţă
  • Fotografie produs faţă
  • Fotografie detaliu produs
  • Fotografie detaliu produs
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie cu produsul în uz
  • Fotografie cu produsul în uz
  • Fotografie cu produsul în uz
  • Fotografie produs faţă
  • Fotografie produs faţă
  • Fotografie detaliu produs
  • Fotografie detaliu produs
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie cu produsul în uz
  • Fotografie cu produsul în uz
  • Fotografie cu produsul în uz

Producție oprită

Minisistem Hi-Fi

NTRX900/12

5

| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs

Echipamentele sound machine supreme

Auzi basul mai bine ca niciodată cu acest sistem Philips echipat cu bas NX de 3600 W, cu subwoofer de 20”. Creează cea mai bună petrecere cu mixare automată Auto DJ pe dispozitive USB, efecte de lumină LED 260K şi streaming prin Bluetooth.

Vezi toate beneficiile

Echipamentele sound machine supreme

  • Bluetooth®

  • Glisor canal între 2 USB-uri

  • CD, MP3-CD, 2 USB, Tuner

  • 3600 W, bas NX, subwoofer de 20"

Becuri LED 260K pentru o atmosferă de petrecere perfectă

Becuri LED 260K pentru o atmosferă de petrecere perfectă

Conferă atmosfera perfectă şi pasiune oricărei petreceri cu mii de lumini colorate cu scintilaţii, intermitenţe şi sincronizare cu muzica. Selectează uşor luminile dorite pentru tematica petrecerii sau selectează una dintre setările prestabilite. Roteşte butonul pentru bas NX pentru a face lumina să pară şi mai intensă.

Auto-DJ pentru mixarea automată a pieselor pe o unitate USB

Auto-DJ pentru mixarea automată a pieselor pe o unitate USB

Poţi mixa automat ritmurile cu Auto-DJ, care mixează automat piesele de pe o unitate USB conectată. Adaugă efecte sonore cu rotiţa DJ. Ţine lumea în picioare încontinuu!

DJ Crossfader pentru mixarea pieselor

DJ Crossfader pentru mixarea pieselor

Fii maestrul de ceremonii al tuturor petrecerilor! DJ cross fader îţi permite să mixezi piesele preferate în canalele A şi B, ca să poţi trece uşor de la o melodie la alta. Selectează ieşirea pentru staţia A (USB, Bluetooth®, CD, intrare audio sau tuner) pentru a pune muzică, apoi alege intrarea pentru staţia B (USB sau intrare audio). Pentru a schimba piesele, glisează butonul dintr-o parte în cealaltă pentru a efectua o tranziţie imperceptibilă care menţine spiritul petrecerii.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

5.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

17/02/2016

Latvija

Latvija

Ir labi,bet derétu vél jaudīgâks pieméram 7200 W

Tas būtu kas realåks. Pieméram šo iekártu atskañoju 700 kvadråt metru telpå-auto serviså.Skan jau patīkami bet prasàs kas jaudīgàks 7200 W

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru NTRX900 Mini Hi-Fi sistēma

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru NTRX900 Mini Hi-Fi sistēma

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Aş dori să primesc comunicări promoţionale – pe baza preferinţelor şi comportamentului meu – despre produsele, serviciile, evenimentele şi promoţiile Philips. Mă pot dezabona oricând cu uşurinţă!

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips
Referințe

  1. Evitaţi utilizarea aparatului la un volum de peste 85 dB, deoarece vă poate afecta auzul.