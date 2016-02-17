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Producție oprită
Echipamentele sound machine supreme
Auzi basul mai bine ca niciodată cu acest sistem Philips echipat cu bas NX de 3600 W, cu subwoofer de 20”. Creează cea mai bună petrecere cu mixare automată Auto DJ pe dispozitive USB, efecte de lumină LED 260K şi streaming prin Bluetooth.
Bluetooth®
Glisor canal între 2 USB-uri
CD, MP3-CD, 2 USB, Tuner
3600 W, bas NX, subwoofer de 20"
Conferă atmosfera perfectă şi pasiune oricărei petreceri cu mii de lumini colorate cu scintilaţii, intermitenţe şi sincronizare cu muzica. Selectează uşor luminile dorite pentru tematica petrecerii sau selectează una dintre setările prestabilite. Roteşte butonul pentru bas NX pentru a face lumina să pară şi mai intensă.
Poţi mixa automat ritmurile cu Auto-DJ, care mixează automat piesele de pe o unitate USB conectată. Adaugă efecte sonore cu rotiţa DJ. Ţine lumea în picioare încontinuu!
Fii maestrul de ceremonii al tuturor petrecerilor! DJ cross fader îţi permite să mixezi piesele preferate în canalele A şi B, ca să poţi trece uşor de la o melodie la alta. Selectează ieşirea pentru staţia A (USB, Bluetooth®, CD, intrare audio sau tuner) pentru a pune muzică, apoi alege intrarea pentru staţia B (USB sau intrare audio). Pentru a schimba piesele, glisează butonul dintr-o parte în cealaltă pentru a efectua o tranziţie imperceptibilă care menţine spiritul petrecerii.
5.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
Artis
17/02/2016
Latvija
Ir labi,bet derétu vél jaudīgâks pieméram 7200 W
Tas būtu kas realåks. Pieméram šo iekártu atskañoju 700 kvadråt metru telpå-auto serviså.Skan jau patīkami bet prasàs kas jaudīgàks 7200 W
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru NTRX900 Mini Hi-Fi sistēma
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru NTRX900 Mini Hi-Fi sistēma
Evitaţi utilizarea aparatului la un volum de peste 85 dB, deoarece vă poate afecta auzul.