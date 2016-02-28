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Producție oprită

Heritage AudioSistem DVD Hi-Fi cu componente

MCD909/12

5
| (4) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Obsedat de sunet
Experimentaţi sunetul de înaltă fidelitate cu sistemul Hi-Fi cu componente şi DVD Philips cu materiale premium. Preamplificatorii cu supapă de vid oferă un sunet de claritate excepţională. Full High-Definition Multimedia Interface (HDMI) produce imagini mai precise.
Vezi toate beneficiile

Bucuraţi-vă de sunet Hi-Fi cald

Obsedat de sunet

  • Tub Hi-Fi

  • Boxa pentru acute cu dom de mătase

  • 150 W

Tuburi Hi-Fi Premium, pentru un sunet perfect, pur şi natural

Tuburi Hi-Fi Premium, pentru un sunet perfect, pur şi natural

Graţie tuburilor Hi-Fi încorporate, acum puteţi beneficia de o experienţă auditivă de cea mai înaltă calitate, asociată de obicei cu sistemele audio premium. Natura analogică a tuburilor îi conferă un sunet mai plăcut sistemului nostru neliniar. Sunetul provenit de la un tub produce distorsiuni minime şi este întotdeauna preferat pentru claritatea şi bogăţia pe care le oferă, precum şi pentru fidelitate şi armonie.

Tweeter cu neodim, pentru o fidelitate audio impresionantă

Tweeter cu neodim, pentru o fidelitate audio impresionantă

Tweeter-ul cu neodim este un tweeter monopolar care produce sunete dinamice şi clare din partea frontală. Este o caracteristică des utilizată în sistemele audio de vârf pentru reproducerea sunetelor cu fidelitate perfectă. Conurile convenţionale şi tweeter-ele cu dom se bazează pe principiul unei bobine mobile direcţionale, în timp ce tweeter-ul cu neodim generează frecvenţe într-un model complet de 180°. În cazul tonalităţilor ridicate, amplitudinea spectrului sonor este îmbunătăţită semnificativ, punctul optim este extins pentru a obţine un sunet amplu, clar şi natural chiar şi de la sistemele audio compacte.

Conector difuzor placat cu aur pentru o transmisie curată a semnalului

Conector difuzor placat cu aur pentru o transmisie curată a semnalului

Conectorul placat cu aur al difuzorului asigură o transmisie mai bună a semnalului audio, spre deosebire de tradiţionale click-fit. De asemenea, reduce la minim pierderea semnalului electric dintre amplificator şi boxă, rezultând un sunet mai real ca niciodată.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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5.0

din 5

4

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

28/02/2016

România

România

raport calitatre-pret excelent

Sunt un om foarte pretentios si recenzia mea s-ar putea sa para putin prea dura.Design excelent, Sunetul este unul foarte bun. Lampile se incalzesc destul de repede, aparatul porneste in 13 secunde aproximativ. Per total este un produs care isi merita banii. Puntul lui forte este sunetul de o calitate peste medie. De reprosat: scrisul de pe boxe este intr-o parte, probabil ca masina care a imprimat nu a fost calibrata cu pozitia difuzoarelor in momentul imprimarii. Dvd-ul de pe acest produs este aproape inutil, mai util era sa fie compatibil SACD, dar asta este strict parerea mea. Telecomanda vrea sa fie si ea una demna de produsele hi-end, are un aspect excelent , este f intuitiva, dar putin cam incomoda la manipulare. Ca o concluzie: este un produs cu un sunet de calitate superioara.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Heritage Audio MCD909 Sistem DVD Hi-Fi cu componente

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Heritage Audio MCD909 Sistem DVD Hi-Fi cu componente

08/04/2023

Polska

Polska

Super

Naprawdę polecam.Mimo upływu lat sprzęt najwyższej jakości..

Acest review a fost făcut pentru Heritage Audio MCD909 Miniwieża hi-fi z odtwarzaniem DVD

Acest review a fost făcut pentru Heritage Audio MCD909 Miniwieża hi-fi z odtwarzaniem DVD

02/09/2016

Polska

Polska

To na prawdę wysoka półka.

Bardzo zaskakująco dobry i wierny dźwięk. Dzięki temu odtwarzaczowi usłyszałem (w słuchawkach HiFi) na swoich starych i dobrze znanych płytach po raz pierwszy dźwięki, których nie odtwarzał mój poprzedni - znacznie droższy, większy (i niesłusznie uważany za lepszy) sprzęt renomowanej firmy audiofilskiej. Do tej pory nie wierzyłem, że tak małe kolumny są w stanie wydobyć tak dobry (wierny i czysty) dźwięk - szczególnie w tak szerokim zakresie tonów. Bardzo niskie i ciepłe basy. Bardzo czyste wysokie tony nawet w utworach, które przesterowują niemal każde kolumny!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Heritage Audio MCD909 Miniwieża hi-fi z odtwarzaniem DVD

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Heritage Audio MCD909 Miniwieża hi-fi z odtwarzaniem DVD

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