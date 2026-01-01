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  • Fotografie a produsului alternativ
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Producție oprită

FidelioCăşti cu conector Lightning

M2L/00

Sunet de rezoluţie înaltă

Căştile M2L asigură sunet semnat Fidelio în rezoluţie înaltă, direct la dispozitivul tău iOS, fără distorsiune sau diafonie, mulţumită unui conector Lightning şi unui convertor audio-la-digital integrat. Bucură-te de sunet clar detaliat oriunde, cu stil.

Vezi toate beneficiile

Sunet de rezoluţie înaltă

  • Difuzoare de 40 mm/design închis

  • Supraauriculare

  • Pernuţe Deluxe din burete cu memorie

  • Pliere

Drivere din neodim de 40 mm optimizate pentru sunet pur şi autentic

Drivere din neodim de 40 mm optimizate pentru sunet pur şi autentic

Fiecare difuzor este ales cu grijă manual, reglat şi testat înainte de a fi sincronizat pentru a asigura cel mai echilibrat sunet natural. Driverele de 40 mm utilizează magneţi din neodim cu putere ridicată pentru a furniza un sunet de înaltă definiţie într-un interval dinamic optim, reproducând chiar şi cele mai mici detalii.

Conector Lightning™ optimizat pentru dispozitivele iOS

Conector Lightning™ optimizat pentru dispozitivele iOS

Philips Fidelio M2L este prevăzut cu un conector Lightning™, care oferă un semnal digital pur direct în căşti. Menţinerea semnalului digital ajută la reducerea interferenţelor de diafonie şi îmbunătăţeşte separarea stereo.

Încorporarea DAC şi a amplificatorului pentru muzică de înaltă rezoluţie oriunde te-ai afla

Încorporarea DAC şi a amplificatorului pentru muzică de înaltă rezoluţie oriunde te-ai afla

Convertorul digital-la-analog (DAC) încorporat în Philips Fidelio M2L îţi oferă libertatea şi mobilitatea de a te bucura de muzica de înaltă rezoluţie permanent şi pretutindeni. Nu mai trebuie să-ţi faci griji cu transportul instrumentelor suplimentare atunci când călătoreşti.

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