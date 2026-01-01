Drivere din neodim de 40 mm optimizate pentru sunet pur şi autentic

Fiecare difuzor este ales cu grijă manual, reglat şi testat înainte de a fi sincronizat pentru a asigura cel mai echilibrat sunet natural. Driverele de 40 mm utilizează magneţi din neodim cu putere ridicată pentru a furniza un sunet de înaltă definiţie într-un interval dinamic optim, reproducând chiar şi cele mai mici detalii.