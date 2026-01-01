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M2L/00
Sunet de rezoluţie înaltă
Căştile M2L asigură sunet semnat Fidelio în rezoluţie înaltă, direct la dispozitivul tău iOS, fără distorsiune sau diafonie, mulţumită unui conector Lightning şi unui convertor audio-la-digital integrat. Bucură-te de sunet clar detaliat oriunde, cu stil.
Difuzoare de 40 mm/design închis
Supraauriculare
Pernuţe Deluxe din burete cu memorie
Pliere
Fiecare difuzor este ales cu grijă manual, reglat şi testat înainte de a fi sincronizat pentru a asigura cel mai echilibrat sunet natural. Driverele de 40 mm utilizează magneţi din neodim cu putere ridicată pentru a furniza un sunet de înaltă definiţie într-un interval dinamic optim, reproducând chiar şi cele mai mici detalii.
Philips Fidelio M2L este prevăzut cu un conector Lightning™, care oferă un semnal digital pur direct în căşti. Menţinerea semnalului digital ajută la reducerea interferenţelor de diafonie şi îmbunătăţeşte separarea stereo.
Convertorul digital-la-analog (DAC) încorporat în Philips Fidelio M2L îţi oferă libertatea şi mobilitatea de a te bucura de muzica de înaltă rezoluţie permanent şi pretutindeni. Nu mai trebuie să-ţi faci griji cu transportul instrumentelor suplimentare atunci când călătoreşti.
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