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Producție oprită
4.3
din 5
3
Recenzii
100%
recomandă acest produs
xyz123
22/09/2013
Polska
Rewelacja
Sceptykom proponuję najpierw użyć nici, następnie AirFlossa i... wizualnie ocenić efekty.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AirFloss HX8141 Sonicare AirFloss
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AirFloss HX8141 Sonicare AirFloss
Shaza
18/08/2013
Česká republika
velmi dobré
..naprostá spokojenost. První stříhání nedopadlo jak bychom si představovali, ale to je rukama:-)
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AirFloss HX8141 Sonicare AirFloss
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AirFloss HX8141 Sonicare AirFloss
fictrix
18/06/2020
България
Развали се след 5 седмици употреба
Върши работа и е лесен за употреба, но се развали след само 5 седмици. Не се зарежда.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AirFloss HX8141 Sonicare AirFloss
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AirFloss HX8141 Sonicare AirFloss