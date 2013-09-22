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Producție oprită

Philips SonicareAirFloss HX8141 Sonicare AirFloss

HX8141

4.3
| (3) Recenzii | 100% recomandă acest produs
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4.3

din 5

3

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
2
1

22/09/2013

Polska

Polska

Rewelacja

Sceptykom proponuję najpierw użyć nici, następnie AirFlossa i... wizualnie ocenić efekty.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AirFloss HX8141 Sonicare AirFloss

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AirFloss HX8141 Sonicare AirFloss

18/08/2013

Česká republika

Česká republika

velmi dobré

..naprostá spokojenost. První stříhání nedopadlo jak bychom si představovali, ale to je rukama:-)

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AirFloss HX8141 Sonicare AirFloss

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AirFloss HX8141 Sonicare AirFloss

18/06/2020

България

България

Развали се след 5 седмици употреба

Върши работа и е лесен за употреба, но се развали след само 5 седмици. Не се зарежда.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AirFloss HX8141 Sonicare AirFloss

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AirFloss HX8141 Sonicare AirFloss

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