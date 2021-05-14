    Adio, periuţă de dinţi manuală. Bună, Sonicare.

      Philips Sonicare Seria 4100 Periuţă de dinţi electrică

      HX3689/41

      Adio, periuţă de dinţi manuală. Bună, Sonicare.

      Tehnologia sonică combinată cu acţiunea periuţei îndepărtează delicat petele, pentru dinţi mai albi în mod natural cu fiecare periaj.

      Philips Sonicare Seria 4100 Periuţă de dinţi electrică

      Ajută la albirea dinţilor de fiecare dată când te speli pe dinţi

      • 1 mod de periere, 2 intensităţi
      • 31.000 mișcări/minut
      • 1x Capăt W Optimal White, bază de încărcare și suport
      • Durată de viaţă a bateriei de 14 zile
      Periuţa de dinţi electrică Sonicare cu tehnologie sonică avansată îndepărtează delicat petele pentru dinţi mai albi în mod natural de fiecare dată când te speli pe dinţi.

      Senzorul de presiune ajută la protejarea dinţilor şi gingiilor

      Senzorul de presiune încorporat detectează automat presiunea aplicată, te avertizează şi reduce automat vibraţiile periuţei de dinţi pentru a contribui la protejarea gingiilor. Periuţa de dinţi va emite un sunet intermitent pentru a-ţi reaminti să reduci presiunea. 7 din 10 persoane au considerat că această funcţie i-a ajutat să-şi perieze dinţii mai eficient.

      Optimizează-ţi periajul cu SmarTimer şi QuadPacer

      SmarTimer de 2 minute şi QuadPacer de 30 de secunde te ghidează să-ţi periezi dinţii pe intervalul recomandat, în toate zonele gurii, pentru a asigura o curăţare completă.

      Comută între 2 setări de intensitate

      Comută între 2 setări de intensitate pentru a face sesiunea de periere confortabilă pentru tine.

      Tehnologia noastră unică îţi asigură o curăţare profundă şi totuşi delicată

      Vibraţiile puternice ale perilor creează microbule care pătrund adânc în spaţiile interdentare şi de-a lungul gingiei, pentru o experienţă reconfortantă. Vei beneficia de echivalentul unui periaj manual de o lună în doar 2 minute.** 31.000 de mişcări de periere pe minut îţi curăţă delicat dinţii, desprind placa bacteriană şi o îndepărtează pentru o curăţare zilnică de excepţie.

      Ştii întotdeauna când să înlocuieşti capetele de periere

      Toate capetele de periere se uzează în timp, aşa că trebuie să fii atent pentru a te asigura că obţii o curăţare excelentă. Tehnologia noastră BrushSync monitorizează cât timp ai folosit capul de periere şi cât de intens a fost periajul. Mementoul de înlocuire BrushSync de pe mâner şi un semnal sonor scurt te anunţă când acesta trebuie înlocuit.

      Durata bateriei: 14 zile

      Durata bateriei este de până la 14 zile, astfel că o poţi folosi perioade lungi fără a o încărca.

      Utilizează mai puţin. Reutilizează mai mult

      Ambiţia noastră la Philips este de a reduce deşeurile electronice. O modalitate de a face acest lucru este de a minimiza numărul de adaptoare pe care le punem pe piaţă. Aceste produse sunt livrate fără adaptor de alimentare, deoarece ne angajăm să reducem deşeurile electronice.

      Specificaţii tehnice

      • Alimentare

        Tensiune
        5 V c.c.

      • Specificaţii tehnice

        Durată de funcţionare (de la Maxim la Descărcat)
        14 zile**
        Baterie
        Reîncărcabilă
        Consum de energie
        Standby fără afişaj <0,5 W
        Tip baterie
        Litiu ION

      • Design şi finisaj

        Culoare
        Roz paradis prismatic

      • Service

        Garanţie
        2 ani garanţie limitată

      • Uşor de utilizat

        Mâner
        Design ergonomic subţire
        Indicator baterie
        Indicator luminos pentru baterie
        Sistem capete de periere
        Capete de periere cu aplicare rapidă
        Memento de înlocuire BrushSync
        • Atenţionare de înlocuire
        • Ştii întotdeauna când să
        • înlocuieşti capetele de periere
        • Pictograma de reamintire se aprinde
        • pentru a asigura întotdeauna cele mai bune rezultate

      • Articole incluse

        Mâner
        1 cap seria 4100
        Capete de periere
        1 cap W Optimal White
        Încărcător
        1

      • Performanţă de curăţare

        Performanţă
        Ajută la albirea dinţilor de fiecare dată când te speli pe dinţi
        Cronometru
        Quadpacer şi SmarTimer
        Feedback privind presiunea
        Mânerul vibrează pentru a te atenţiona

      • Moduri

        Clean
        Pentru o curăţare zilnică impecabilă
        2 intensităţi
        • Ridicată
        • Redusă

      • Tehnologie cu senzori inteligenţi

        Memento de înlocuire BrushSync
        • Ştii întotdeauna când să
        • înlocuieşti capetele de periere
        Senzor de presiune
        Înştiinţează când perierea este prea intensă

      Badge-D2C

      • Date aflate la dosar.
      • *pe baza a două perieri zilnice de două minute, în modul standard.

      Primești un voucher de -15%* la prima comandă ​


      Stilul de viaţă sănătos începe aici. Abonează-te la newsletterul Philips şi primești:

      Voucher de -15% reducere la prima comandă online pe www.Philips.ro

       

      Participi la tragerea la sorți pentru a câștiga unul din premiile Philips.
      Vezi T&C aici.

      Primești oferte exclusive, vouchere personalizate, articole de specialitate pentru un stil de viaţă sănătos ​

      Persoane image
      *
      Aş dori să primesc comunicări promoţionale – pe baza preferinţelor şi comportamentului meu – despre produsele, serviciile, evenimentele şi promoţiile Philips. Mă pot dezabona oricând cu uşurinţă!
      Ce înseamnă aceasta?
