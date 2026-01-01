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HTS7200/12
Claritate în fiecare detaliu al sunetului
Participaţi la o experienţă HD nouă cu acest sistem home theater Blu-ray fabricat din aluminiu şi sticlă. Tweeterele Soft Dome integrate în boxele de înaltă calitate furnizează o claritate superbă a sunetului. Vizionarea filmelor nu va mai fi niciodată la fel.
Redarea discurilor Blu-ray
Tweeterele Soft Dome reproduc clar frecvenţele înalte şi medii care îmbunătăţesc claritatea globală a sunetului din boxe.
Dolby Virtual Speaker este o tehnologie de virtualizare audio care produce sunet surround de calitate din numai două boxe. Algoritmii spaţiali avansaţi reproduc cu precizie caracteristicile sonore dintr-un mediu cu 5.1 canale. Plăcerea vizionării filmelor pe DVD este accentuată de sunetul incredibil pe numai două canale. Când această tehnologie este combinată cu procesarea Dolby Pro Logic II, puteţi obţine un sunet dinamic multicanal din orice sursă stereo de calitate. Nu mai este nevoie să cumpăraţi boxe, cabluri sau stative pentru a vă bucura de un sunet cu adevărat spaţial.
Tehnologia inovatoare FullSound Philips reface detaliile audio ale muzicii comprimate în format MP3, îmbunătăţind-o şi amplificând-o în mod substanţial, astfel încât să experimentaţi o muzică impresionantă - fără distorsiuni. Pe baza unui algoritm de postprocesare audio, FullSound combină experienţa renumită a Philips în reproducerea muzicii cu puterea Procesorului de Semnal Digital (DSP) de ultimă generaţie. Rezultatul constă într-un bas mai amplu, cu o profunzime şi un impact superioare, o voce intensificată şi o claritate a instrumentelor, precum şi detalii bogate. Redescoperiţi melodiile comprimate în format MP3 cu un sunet natural care vă va sensibiliza şi vă va invita să dansaţi.
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