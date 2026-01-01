Dolby Virtual Speaker pentru un sunet surround realist

Dolby Virtual Speaker este o tehnologie de virtualizare audio care produce sunet surround de calitate din numai două boxe. Algoritmii spaţiali avansaţi reproduc cu precizie caracteristicile sonore dintr-un mediu cu 5.1 canale. Plăcerea vizionării filmelor pe DVD este accentuată de sunetul incredibil pe numai două canale. Când această tehnologie este combinată cu procesarea Dolby Pro Logic II, puteţi obţine un sunet dinamic multicanal din orice sursă stereo de calitate. Nu mai este nevoie să cumpăraţi boxe, cabluri sau stative pentru a vă bucura de un sunet cu adevărat spaţial.