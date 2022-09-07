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  • Varietate maximă de reţete, efort minim
  • Varietate maximă de reţete, efort minim
  • Varietate maximă de reţete, efort minim
  • Varietate maximă de reţete, efort minim
  • Varietate maximă de reţete, efort minim
  • Varietate maximă de reţete, efort minim
  • Varietate maximă de reţete, efort minim
  • Varietate maximă de reţete, efort minim
  • Varietate maximă de reţete, efort minim
  • Varietate maximă de reţete, efort minim
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Producție oprită

Daily CollectionRobot de bucătărie

HR7627/01

5
| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs
Varietate maximă de reţete, efort minim
Acest robot de bucătărie din colecţia Philips Daily are un design compact ce include un bol de 2,1 l şi o varietate de accesorii de înaltă performanţă. Prepararea în casă a alimentelor delicioase nu a mai fost niciodată atât de uşoară!
Vezi toate beneficiile

Prepari pâine, prăjituri, băuturi şi mai multe acasă

Varietate maximă de reţete, efort minim

  • 650 W

  • 2 viteze + puls

  • Bol de 2,1 l

  • Accesorii pentru peste 15 de funcţii

Setări cu 2 viteze şi puls pentru control maxim

Setări cu 2 viteze şi puls pentru control maxim

Pentru cele mai bune rezultate, utilizează setarea de viteză redusă (viteza 1) pentru a bate frişcă, ouă, a face pateuri şi aluat de pâine. Setarea la viteza cea mai mare (viteza 2) este adecvată pentru tocarea cepei şi a cărnii, amestecarea supelor şi a smoothie-urilor sau pentru raderea, felierea, răzuirea legumelor.

Tub de alimentare cu 40% mai mare (în comparaţie cu Philips HR7625)

Tub de alimentare cu 40% mai mare (în comparaţie cu Philips HR7625)

Noul robot de bucătărie Philips Daily Collection este prevăzut cu un tub de alimentare cu 40% mai mare decât la modelul anterior HR7625, economisind timpul de pre-tăiere a fructelor şi legumelor

Motor de 650 W pentru procesare puternică

Motor de 650 W pentru procesare puternică

Acest robot de bucătărie Philips oferă un motor puternic ce asigură putere şi control pentru pregătirea tuturor reţetelor tale favorite.

Specificaţii tehnice

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5.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

07/09/2022

България

България

Cumpărător verificat

Страхотен компактен мултифункционален робот

Много удобен робот, с който редовно правя страхотни салати, както и различни смутита. Спестява много време, лесно се почиства и не заема много място, което е ключово за вечно нестигащия кухненски плот у дома.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HR7627/00 Кухненски робот

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HR7627/00 Кухненски робот

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