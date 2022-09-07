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Producție oprită
650 W
2 viteze + puls
Bol de 2,1 l
Accesorii pentru peste 15 de funcţii
Pentru cele mai bune rezultate, utilizează setarea de viteză redusă (viteza 1) pentru a bate frişcă, ouă, a face pateuri şi aluat de pâine. Setarea la viteza cea mai mare (viteza 2) este adecvată pentru tocarea cepei şi a cărnii, amestecarea supelor şi a smoothie-urilor sau pentru raderea, felierea, răzuirea legumelor.
Noul robot de bucătărie Philips Daily Collection este prevăzut cu un tub de alimentare cu 40% mai mare decât la modelul anterior HR7625, economisind timpul de pre-tăiere a fructelor şi legumelor
Acest robot de bucătărie Philips oferă un motor puternic ce asigură putere şi control pentru pregătirea tuturor reţetelor tale favorite.
5.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
Jaguarrr
07/09/2022
България
Cumpărător verificat
Страхотен компактен мултифункционален робот
Много удобен робот, с който редовно правя страхотни салати, както и различни смутита. Спестява много време, лесно се почиства и не заема много място, което е ключово за вечно нестигащия кухненски плот у дома.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HR7627/00 Кухненски робот
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HR7627/00 Кухненски робот