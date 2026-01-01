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  • Rapid, proaspăt şi distractiv
  • Rapid, proaspăt şi distractiv
  • Rapid, proaspăt şi distractiv
  • Rapid, proaspăt şi distractiv
  • Rapid, proaspăt şi distractiv
  • Rapid, proaspăt şi distractiv
  • Rapid, proaspăt şi distractiv
  • Rapid, proaspăt şi distractiv
  • Rapid, proaspăt şi distractiv
  • Rapid, proaspăt şi distractiv
  • Rapid, proaspăt şi distractiv
  • Rapid, proaspăt şi distractiv
  • Rapid, proaspăt şi distractiv
  • Rapid, proaspăt şi distractiv
  • Rapid, proaspăt şi distractiv
  • Rapid, proaspăt şi distractiv
  • Rapid, proaspăt şi distractiv
  • Rapid, proaspăt şi distractiv

Producție oprită

Mini blender

HR2870/50

Rapid, proaspăt şi distractiv

Mixerul Philips Mini vă permite să preparaţi reţete distractive cum sunt piureuri, shake, supe, sosuri, cocktailuri exotice sau deserturi decadente... În numai câteva secunde puteţi prepara până la două porţii, cu ajutorul ingredientelor proaspete delicioase. Bucuraţi-vă!

Vezi toate beneficiile

Rapid, proaspăt şi distractiv

  • 250 W

  • 0,6 L

  • cu diverse accesorii

Vas de 600 ml

Vas de 600 ml

Cu vasul de 600 ml, puteţi stoca ideal două porţii.

2 vase gradate cu capac

2 vase gradate cu capac

2 vase gradate cu capac, excelente pentru păstrarea sau mutarea compoziţiilor

Tocător pentru tocarea diferitelor ingrediente

Tocător pentru tocarea diferitelor ingrediente

Accesoriul blenderului Philips vă completează blenderul. Acest tocător taie legume precum ceapa, verdeţuri, nuci şi carne în bucăţi fine.

Specificaţii tehnice

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  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips