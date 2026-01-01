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Producție oprită
HR2870/50
Rapid, proaspăt şi distractiv
Mixerul Philips Mini vă permite să preparaţi reţete distractive cum sunt piureuri, shake, supe, sosuri, cocktailuri exotice sau deserturi decadente... În numai câteva secunde puteţi prepara până la două porţii, cu ajutorul ingredientelor proaspete delicioase. Bucuraţi-vă!
250 W
0,6 L
cu diverse accesorii
Cu vasul de 600 ml, puteţi stoca ideal două porţii.
2 vase gradate cu capac, excelente pentru păstrarea sau mutarea compoziţiilor
Accesoriul blenderului Philips vă completează blenderul. Acest tocător taie legume precum ceapa, verdeţuri, nuci şi carne în bucăţi fine.
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