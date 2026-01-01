Rapid, proaspăt şi distractiv

Mixerul Philips Mini vă permite să preparaţi reţete distractive cum sunt piureuri, shake, supe, sosuri, cocktailuri exotice sau deserturi decadente... În numai câteva secunde puteţi prepara până la două porţii, cu ajutorul ingredientelor proaspete delicioase. Bucuraţi-vă!