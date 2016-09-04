Maszynki używałam do mielenia sera, ziemniaków, maku i mięsa. W zasadzie kolejnych kawałków nie trzeba nawet przepychać, bo maszynka samoczynnie je wciąga. Ziemniaki i ser w małej ilości przykleiły się i zostały w podajniku, mięso ku mojemu zaskoczeniu w całości zostało zmielone - nie został nawet kawałeczek, mak - przez chwilę spowodował przytkanie maszynki, ale dość łatwo, bez rozkręcania udało się ten problem rozwiązać - aczkolwiek w tym wypadku tryb odwrotny nie zadziałał. Ubolewam, że w zestawie nie ma jeszcze jednego mniejszego sitka do mielenia maku. Mimo to maszynka ogólnie na duży plus. Co do szatkownicy - mieli dobrze, niestety ogromnym minusem jest fakt, że nie posiada ona żadnego kołnierza, lejka...czegokolwiek co nakierowywało by mielone warzywa w dół do miski. Niestety pojemnik trzeba trzymać w ręce zaraz pod wylotem z szatkownicy, gdyż w przeciwnym wypadku mielona marchewka lata po całej kuchni... Sugeruje udoskonalenie szatkownicy i umożliwienie dokupienia tego typu nasadki posiadaczom maszynki ;) Tym bardziej, że na rynku nie ma wielu maszynek z tą funkcją, a jednak słabsze firmy w swoich maszynkach o takie udogodnienia zadbały... Ogólna ocena na +, jednak maszynkę kupiłam ze względu na funkcję szatkownicy i za tą cenę spodziewałam się znacznie lepszych efektów.