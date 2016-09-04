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  • Tocare de înaltă performanţă, curăţare în câteva secunde
  • Tocare de înaltă performanţă, curăţare în câteva secunde
  • Tocare de înaltă performanţă, curăţare în câteva secunde
  • Tocare de înaltă performanţă, curăţare în câteva secunde

Producție oprită

Viva CollectionMaşină de tocat

HR2728/41

4

| (2) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Tocare de înaltă performanţă, curăţare în câteva secunde

Maşina de tocat carne Philips de înaltă performanţă este proiectată cu motor robust, şurub de alimentare din metal, cuţit puternic şi ecrane igienice din oţel inoxidabil. După tocare, curăţarea se face fără efort cu ajutorul dispozitivului de curăţare inovator.

Vezi toate beneficiile

Design superior al motorului pentru tocarea a până la 2,9 kg/min

Tocare de înaltă performanţă, curăţare în câteva secunde

  • Putere nom. 600 W, putere max 2000 W

  • 2,9 kg/min

  • 4 tamburi

Capacitate de tocare de până la 2,9 kg pe minut

Capacitate de tocare de până la 2,9 kg pe minut

Recipient suplimentar cu 4 cilindri pentru legume

Recipient suplimentar cu 4 cilindri pentru legume

Măcinare (grosieră), măcinare (fină), tamburi de feliere şi tăiere în forme incluşi.

Accesorii pentru umplerea cârnaţilor 12 mm (subţire) şi 22 mm (gros)

Accesorii pentru umplerea cârnaţilor 12 mm (subţire) şi 22 mm (gros)

Cele două accesorii pentru umplerea cârnaţilor de dimensiuni diferite îţi permit să obţii diferite tipuri de rezultate. Utilizează accesoriul de 12 mm pentru rezultate ce oferă cârnaţi mai subţiri sau pe cel de 22 mm pentru rezultate ce oferă cârnaţi mai groşi.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.0

din 5

2

Recenzii

100%

recomandă acest produs

5
3
2
1

04/09/2016

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Funkcja maszynki - super, funkcja szatkownicy - pozostawia wiele do życzenia

Maszynki używałam do mielenia sera, ziemniaków, maku i mięsa. W zasadzie kolejnych kawałków nie trzeba nawet przepychać, bo maszynka samoczynnie je wciąga. Ziemniaki i ser w małej ilości przykleiły się i zostały w podajniku, mięso ku mojemu zaskoczeniu w całości zostało zmielone - nie został nawet kawałeczek, mak - przez chwilę spowodował przytkanie maszynki, ale dość łatwo, bez rozkręcania udało się ten problem rozwiązać - aczkolwiek w tym wypadku tryb odwrotny nie zadziałał. Ubolewam, że w zestawie nie ma jeszcze jednego mniejszego sitka do mielenia maku. Mimo to maszynka ogólnie na duży plus. Co do szatkownicy - mieli dobrze, niestety ogromnym minusem jest fakt, że nie posiada ona żadnego kołnierza, lejka...czegokolwiek co nakierowywało by mielone warzywa w dół do miski. Niestety pojemnik trzeba trzymać w ręce zaraz pod wylotem z szatkownicy, gdyż w przeciwnym wypadku mielona marchewka lata po całej kuchni... Sugeruje udoskonalenie szatkownicy i umożliwienie dokupienia tego typu nasadki posiadaczom maszynki ;) Tym bardziej, że na rynku nie ma wielu maszynek z tą funkcją, a jednak słabsze firmy w swoich maszynkach o takie udogodnienia zadbały... Ogólna ocena na +, jednak maszynkę kupiłam ze względu na funkcję szatkownicy i za tą cenę spodziewałam się znacznie lepszych efektów.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HR2728/40 Maszynka do mięsa

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HR2728/40 Maszynka do mięsa

14/10/2015

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Zwiększyć ilość wyposażenia

Brak jeszcze drobniejszej siatki np. do maku i troszkę głośny silnik.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HR2728/40 Maszynka do mięsa

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HR2728/40 Maszynka do mięsa

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