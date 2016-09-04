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Producție oprită
Tocare de înaltă performanţă, curăţare în câteva secunde
Maşina de tocat carne Philips de înaltă performanţă este proiectată cu motor robust, şurub de alimentare din metal, cuţit puternic şi ecrane igienice din oţel inoxidabil. După tocare, curăţarea se face fără efort cu ajutorul dispozitivului de curăţare inovator.
Putere nom. 600 W, putere max 2000 W
2,9 kg/min
4 tamburi
Măcinare (grosieră), măcinare (fină), tamburi de feliere şi tăiere în forme incluşi.
Cele două accesorii pentru umplerea cârnaţilor de dimensiuni diferite îţi permit să obţii diferite tipuri de rezultate. Utilizează accesoriul de 12 mm pentru rezultate ce oferă cârnaţi mai subţiri sau pe cel de 22 mm pentru rezultate ce oferă cârnaţi mai groşi.
4.0
din 5
2
Recenzii
100%
recomandă acest produs
mary88
04/09/2016
Polska
Cumpărător verificat
Funkcja maszynki - super, funkcja szatkownicy - pozostawia wiele do życzenia
Maszynki używałam do mielenia sera, ziemniaków, maku i mięsa. W zasadzie kolejnych kawałków nie trzeba nawet przepychać, bo maszynka samoczynnie je wciąga. Ziemniaki i ser w małej ilości przykleiły się i zostały w podajniku, mięso ku mojemu zaskoczeniu w całości zostało zmielone - nie został nawet kawałeczek, mak - przez chwilę spowodował przytkanie maszynki, ale dość łatwo, bez rozkręcania udało się ten problem rozwiązać - aczkolwiek w tym wypadku tryb odwrotny nie zadziałał. Ubolewam, że w zestawie nie ma jeszcze jednego mniejszego sitka do mielenia maku. Mimo to maszynka ogólnie na duży plus. Co do szatkownicy - mieli dobrze, niestety ogromnym minusem jest fakt, że nie posiada ona żadnego kołnierza, lejka...czegokolwiek co nakierowywało by mielone warzywa w dół do miski. Niestety pojemnik trzeba trzymać w ręce zaraz pod wylotem z szatkownicy, gdyż w przeciwnym wypadku mielona marchewka lata po całej kuchni... Sugeruje udoskonalenie szatkownicy i umożliwienie dokupienia tego typu nasadki posiadaczom maszynki ;) Tym bardziej, że na rynku nie ma wielu maszynek z tą funkcją, a jednak słabsze firmy w swoich maszynkach o takie udogodnienia zadbały... Ogólna ocena na +, jednak maszynkę kupiłam ze względu na funkcję szatkownicy i za tą cenę spodziewałam się znacznie lepszych efektów.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HR2728/40 Maszynka do mięsa
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HR2728/40 Maszynka do mięsa
Wiesiek01
14/10/2015
Polska
Cumpărător verificat
Zwiększyć ilość wyposażenia
Brak jeszcze drobniejszej siatki np. do maku i troszkę głośny silnik.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HR2728/40 Maszynka do mięsa
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HR2728/40 Maszynka do mięsa