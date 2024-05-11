Un astfel de mixer poate deveni foarte ușor aparatul preferat din bucătărie. În cazul meu chiar așa s-a întâmplat, pentru că nu mă prea dau în vânt după gătit și atunci îmi place să am tot felul de gadgeturi care să îmi facă viața mai ușoară și gătitul mai rapid. Astfel, cu acest mixer fac rapid piureuri de legume (mazăre, de exemplu, preferatul meu), de fructe (merele se transformă în „apple sauce” cât ai zice „vruuum!”, dar și maioneză sau alte sosuri care trebuie să se omogenizeze rapid. Îmi place mult că vine cu propriul bol în care poți face o cantitate nu foarte mare de sos sau smoothie, dar suficientă pentru o persoană. De asemenea, îmi place că are lamele super ascuțite și în același timp foarte bine protejate de acea „fustă” din plastic care nu lasă nimic să scape de sub ea, adică nu riști să te tai sau să stropești cu sos. Are un singur buton, pentru mixat. Am avut înainte un model cu tijă metalică (net superioară) și cu un buton care CRED că schimba direcția lamelelor, însă faptul că acest model are doar un buton nu afectează cu nimic performanța mixerului. În plus, e Philips. Un brand super cunoscut și o garanție a calității, pentru mine. Așa cum am spus în titlu, este foarte ușor de folosit, tija cu lamele se spală imediat (și la mașina de spălat vase, dar și de mână, cu jet de apă caldă) și fiind atât de mic, se depozitează foarte ușor, în „picioare”, în propriul său recipient. Recomand 100%.