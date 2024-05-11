Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Plata în rate fără dobândă
Formele speciale de valuri din partea inferioară a barei de amestecare a mixerului vertical garantează lipsa stropirii sau murdăririi în timpul amestecării
Cu ajutorului accesoriului tocător compact poţi toca uşor plante aromatice, nuci, brânză, ciocolată şi ceapă.
Designul robust şi ergonomic oferă confort şi utilizare uşoară pentru consumatori
Înţelege recenziile produselor
4.4
din 5
122
Recenzii
88%
recomandă acest produs
Clau16
11/05/2024
România
Excelent
Este un produs de foarte bună calitate, ușor de manevrat si se curata foarte ușor. Are putere și nu necesita un timp mare pentru a ajunge la rezultatul final.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HR2531/00 Blender de mână ProMix
pisci
10/05/2024
România
super
În căutarea unui mixer vertical care să îmbine performanța de top cu comoditatea în utilizare, am descoperit Philips ProMix HR2531/00 și am fost plăcut surprins de capacitățile sale impresionante. Acest mixer compact reușește să ofere o putere remarcabilă și o tehnologie de amestecare avansată, făcându-l un ajutor de nădejde în bucătărie. Una dintre caracteristicile notabile ale mixerului este puterea sa. Cu un motor puternic și bine proiectat, acesta se remarcă prin capacitatea sa de a mărunți și de a amesteca o varietate de ingrediente, de la fructe și legume până la nuci și semințe, fără efort. Tehnologia ProMix, integrată în acest mixer, este esențială pentru rezultatele sale excepționale. Lamele de înaltă calitate și forma optimizată a carafei asigură o amestecare uniformă și fină a ingredientelor, fără bucăți neplăcute sau reziduuri. Am fost impresionat de cât de eficientă este această tehnologie în producerea de smoothie-uri catifelate și alte preparate cremoase. Designul ergonomic și compact al mixerului Philips ProMix HR2531/00 adaugă un plus de valoare. Greutatea redusă și forma ergonomică fac manevrarea și utilizarea acestuia o experiență plăcută, iar butoanele intuitive de control permit ajustarea ușoară a vitezei și a funcțiilor în timpul procesului de preparare. Accesoriile suplimentare disponibile pentru acest mixer, cum ar fi cănile suplimentare și dispozitivele pentru mixare sau măcinat, îl fac și mai versatil și mai util în bucătărie. Posibilitatea de a prepara smoothie-uri, sosuri, creme sau alte preparate într-un timp scurt și cu efort minim face din Philips ProMix HR2531/00 un partener de nădejde pentru orice bucătar pasionat. În concluzie, Philips ProMix HR2531/00 se remarcă ca fiind o alegere excelentă pentru cei care caută un mixer vertical de înaltă calitate și performanțe de top într-un pachet compact și convenabil. Cu puterea sa impresionantă, tehnologia avansată și designul ergonomic, acest mixer este cu siguranță o investiție care merită fiecare bănuț.
Avantaje
ocupa putin spatiu
Dezavantaje
nu am gasit
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HR2531/00 Blender de mână ProMix
DenisaLala
04/05/2024
România
Ușor de folosit, ușor de depozitat
Un astfel de mixer poate deveni foarte ușor aparatul preferat din bucătărie. În cazul meu chiar așa s-a întâmplat, pentru că nu mă prea dau în vânt după gătit și atunci îmi place să am tot felul de gadgeturi care să îmi facă viața mai ușoară și gătitul mai rapid. Astfel, cu acest mixer fac rapid piureuri de legume (mazăre, de exemplu, preferatul meu), de fructe (merele se transformă în „apple sauce” cât ai zice „vruuum!”, dar și maioneză sau alte sosuri care trebuie să se omogenizeze rapid. Îmi place mult că vine cu propriul bol în care poți face o cantitate nu foarte mare de sos sau smoothie, dar suficientă pentru o persoană. De asemenea, îmi place că are lamele super ascuțite și în același timp foarte bine protejate de acea „fustă” din plastic care nu lasă nimic să scape de sub ea, adică nu riști să te tai sau să stropești cu sos. Are un singur buton, pentru mixat. Am avut înainte un model cu tijă metalică (net superioară) și cu un buton care CRED că schimba direcția lamelelor, însă faptul că acest model are doar un buton nu afectează cu nimic performanța mixerului. În plus, e Philips. Un brand super cunoscut și o garanție a calității, pentru mine. Așa cum am spus în titlu, este foarte ușor de folosit, tija cu lamele se spală imediat (și la mașina de spălat vase, dar și de mână, cu jet de apă caldă) și fiind atât de mic, se depozitează foarte ușor, în „picioare”, în propriul său recipient. Recomand 100%.
Avantaje
ușor de folosit, ușor de spălat, rapid, puternic
Dezavantaje
tija de plastic (nu de metal)
Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HR2531/00 Blender de mână ProMix
