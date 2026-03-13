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Informații de legalitate
Viva Collection Blender
Producție oprită
Asistență
HR2162/00
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Eco passport Philips Viva Collection Blender - English (US)
EU Declaration of conformity Philips Viva Collection Blender HR2162/00 - English (US)
Viva CollectionPAHAR GRADAT
Viva CollectionCAPAC FILTRU
Blenderul Philips nu funcţionează