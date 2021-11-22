Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Plata în rate fără dobândă
Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Plata în rate fără dobândă
CP0486/01
CP0487/01
CP0488/01
CP9799/01
CP0489/01
CP0344/01
CP0345/01
CP9793/01
CP9794/01
CP9797/01
Extrage până la 90 % din fruct
Curăţare rapidă, în 60 s
Formă subţire
Se pot obţine 2 densităţi ale sucului
Fructele şi legumele conţin multe mii de celule care conţin suc, vitamine şi alte substanţe nutritive vitale. Tehnologia inovatoare MicroMasticating de la Philips este concepută să deschidă celulele pentru a stoarce la maximum ingredientele tale preferate, ajutându-te să obţii până la 90%* din fructe în pahar, nu la gunoi.
Prepară sucuri sănătoase delicioase din fructe moi şi legume tari. Poţi stoarce toate combinaţiile preferate şi poţi folosi acest produs chiar şi pentru fructele cu amidon, care, de obicei, sunt greu de stors, cum ar fi banana şi mango.</
Frunzele şi legumele verzi bogate în fibre sunt şi ele ingrediente foarte bune pentru sucuri sănătoase şi toate pot fi procesate cu acest storcător. Iarba de grâu, spanacul şi multe altele pot aduce un plus de sănătate sucurilor cu ajutorul tehnologiei MicroMasticating. Poţi chiar să adaugi anumite nuci, cum ar fi migdalele, pentru a prepara lapte de migdale.
Premii
Înţelege recenziile produselor
4.5
din 5
169
Recenzii
88%
recomandă acest produs
Bishon11
22/11/2021
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Caracteristici excelente
Usor de asamblat, usor de curățat. Ocupa un loc mic pe masa de lucru. Cu densitatea a 2-a se obtine un nectar.
Avantaje
Sucuri perfecte.
Dezavantaje
Nu sunt.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Avance Collection HR1947/30 Storcător de fructe prin presare la rece
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Avance Collection HR1947/30 Storcător de fructe prin presare la rece
DanielP7887
07/06/2020
România
Exceptional
Este cel mai bun storcator de fructe din cate am avut pana acum. Stoarce aproape orice. Am citit recenzii in care spune ca e zgomotos ca un tractor, pot spune ca nu este. Zgomotul produs de el este unul normal. Recomand cu incredere.
Avantaje
compact
Dezavantaje
pana acum nu am gasit unul
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Avance Collection HR1945/80 Storcător de fructe prin presare la rece
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Avance Collection HR1945/80 Storcător de fructe prin presare la rece
Lipo
03/05/2020
România
CEl mai bun storcator.
Am încercat mai mult tipuri de-a lungul timpului și acesta mi se pare cel mai performant. Nu distruge fibrele din fructe , este silențios și are capacitate mare de stoarcere.
Avantaje
Presează la rece fără a distruge fibrele.
Dezavantaje
Nu am ce sa spun.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Avance Collection HR1947/30 Storcător de fructe prin presare la rece
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Avance Collection HR1947/30 Storcător de fructe prin presare la rece
Teste interne realizate pe câte 1000 g de struguri, mere, mure, căpşuni, roşii, pepene verde, portocale şi rodii.