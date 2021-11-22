Avance Collection

Mi-am dorit acest storcator la nebunie mai ales ca stoarce sucul din frunzele verzi:pătrunjel,spanac,salata,sa fiți siguri de asta.Este o mare diferența între un storcator cu centrifugă și acest storcator,unul dintre ele fiind ca stoarce tot fructul și rămân resturile fără zeama,este ușor de asamblat și ușor de spălat,nu sunt componente in care sa te tai. Fetița mea este și ea înnebunită după sucurile de fructe.