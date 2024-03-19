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Informații de legalitate
Daily Collection Mixer vertical
Producție oprită
Asistență
HR1627
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EU Declaration of conformity Philips Daily Collection Hand blender HR1627 - English (US)
User Manual Philips Daily Collection Hand blender
Toate (5)
Ingredientele tari pot deteriora blenderul de mână Philips?
Pot zdrobi cuburi de gheaţă cu blenderul de mână Philips?
Pot pune alimente tari în tocătorul Philips?
Pot zdrobi cuburi de gheaţă cu tocătorul Philips?
Cum se curăţă bara blenderului de mână Philips
Tel (1 buc.)
Blenderul de mână Philips nu amestecă aşa cum ar trebui