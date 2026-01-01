Mai multă putere pentru rezultate mai fine

Mixerul de mână Philips combină puterea de 650 waţi, tehnologia de amestecare ProMix şi funcţia Turbo, pentru rezultate fine, chiar şi pentru aplicaţiile dificile. Graţie accesoriilor tocător XL şi tel, acum toacă ceapa şi bate frişca.