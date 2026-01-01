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Producție oprită
HR1627
650 W, bară din metal
ProMix
Bol de 0,5 l, tocător XL, tel
2 viteze inclusiv Turbo
Forma specială de val din partea inferioară a barei de amestecare a mixerului vertical garantează lipsa stropirii sau murdăririi în timpul amestecării.
Accesoriu tel unic pentru mixerul vertical Philips, pentru frişcă, maioneză, compoziţie clătite şi multe altele. Face mixerul vertical multifuncţional şi versatil.
Cu accesoriul tocător XL (1000 ml) al mixerului vertical Philips poţi tăia cantităţi mari de carne, plante aromatice, nuci, brânză, ciocolată şi ceapă în câteva secunde.
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