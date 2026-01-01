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Producție oprită

Daily CollectionMixer vertical

HR1627

Mai multă putere pentru rezultate mai fine
Mixerul de mână Philips combină puterea de 650 waţi, tehnologia de amestecare ProMix şi funcţia Turbo, pentru rezultate fine, chiar şi pentru aplicaţiile dificile. Graţie accesoriilor tocător XL şi tel, acum toacă ceapa şi bate frişca.
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Mixer de mână ProMix de 650 W cu funcţie turbo

Mai multă putere pentru rezultate mai fine

  • 650 W, bară din metal

  • ProMix

  • Bol de 0,5 l, tocător XL, tel

  • 2 viteze inclusiv Turbo

Apărătoare lamă, împotriva stropirii, cu formă specială de val

Apărătoare lamă, împotriva stropirii, cu formă specială de val

Forma specială de val din partea inferioară a barei de amestecare a mixerului vertical garantează lipsa stropirii sau murdăririi în timpul amestecării.

Accesoriu tel pentru frişcă, maioneză şi multe altele

Accesoriu tel pentru frişcă, maioneză şi multe altele

Accesoriu tel unic pentru mixerul vertical Philips, pentru frişcă, maioneză, compoziţie clătite şi multe altele. Face mixerul vertical multifuncţional şi versatil.

Tocător XL pentru tocarea în cantităţi mari

Tocător XL pentru tocarea în cantităţi mari

Cu accesoriul tocător XL (1000 ml) al mixerului vertical Philips poţi tăia cantităţi mari de carne, plante aromatice, nuci, brânză, ciocolată şi ceapă în câteva secunde.

Specificaţii tehnice

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