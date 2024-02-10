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Producție oprită
5 accesorii de coafat
Distribuţie uniformă a căldurii
Îngrijire cu ioni
Temperatură ThermoProtect
Tehnologia de distribuţie uniformă a căldurii oferă părului protecţie maximă împotriva supraîncălzirii şi te ajută astfel să-i menţii aspectul sănătos şi strălucitor.
Tratamentul ionic asigură o uscare antistatică. Ionii negativi elimină electricitatea statică, tratează părul şi netezesc cuticulele părului pentru a-i intensifica strălucirea. Rezultatul este un păr fin şi drept, care străluceşte de frumuseţe.
Această perie cu aer cald dispune de 5 accesorii pentru a crea diferite coafuri, de la păr drept cu aspectul natural la onduleuri bine definite şi volum la rădăcini.
4.6
din 5
141
Recenzii
90%
recomandă acest produs
Cami80
10/02/2024
România
Face ceea ce promite
Am cumparat aceasta perie pt fetitele mele dar folosesc si eu peria dreptunghiulara si sunt foarte multumita. Lasa parul aranjat si fin iar fetele mele sunt incantate ca nu mai au parul electrizat.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Seria 5000 BHA530/00 Perie cu aer cald
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Seria 5000 BHA530/00 Perie cu aer cald
LavLav
30/11/2023
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Excelent
Un produs bun, neasteptat de bun in comapratie cu alte marci. Ma bucur ca se foloseste usor, ma bucur ca produsul este infuzat cu argan are ion care sunt anti frizz
Avantaje
Accesorii multiple
Dezavantaje
Faptul ca peria circulara nu e rotativa si e destul de greu de manevrat, fiind un maner atat de lung pentru o perie fixa! Este extrem de greu de coafat.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Advanced HP8657 Perie cu aer cald
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Advanced HP8657 Perie cu aer cald
Pokemon1985
26/06/2023
România
Produs pe care îl recomand
O perie de mare ajutor la aranjarea parului, având în vedere ca eu nu am niciun talent la capitolul acesta. Maxim de mulțumită de peria dreptunghiulara ce usucă și îndreaptă parul. Este simplu și cu efect de salon
Acest review a fost făcut pentru Seria 5000 BHA530/00 Perie cu aer cald
Acest review a fost făcut pentru Seria 5000 BHA530/00 Perie cu aer cald