ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Mai multe coafuri cu îngrijire suplimentară
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Mai multe coafuri cu îngrijire suplimentară
  • Mai multe coafuri cu îngrijire suplimentară
  • Mai multe coafuri cu îngrijire suplimentară
  • Mai multe coafuri cu îngrijire suplimentară
  • Mai multe coafuri cu îngrijire suplimentară
  • Mai multe coafuri cu îngrijire suplimentară
  • Mai multe coafuri cu îngrijire suplimentară
  • Mai multe coafuri cu îngrijire suplimentară
  • Mai multe coafuri cu îngrijire suplimentară
  • Mai multe coafuri cu îngrijire suplimentară
  • Mai multe coafuri cu îngrijire suplimentară
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Mai multe coafuri cu îngrijire suplimentară
  • Mai multe coafuri cu îngrijire suplimentară
  • Mai multe coafuri cu îngrijire suplimentară
  • Mai multe coafuri cu îngrijire suplimentară
  • Mai multe coafuri cu îngrijire suplimentară
  • Mai multe coafuri cu îngrijire suplimentară
  • Mai multe coafuri cu îngrijire suplimentară
  • Mai multe coafuri cu îngrijire suplimentară
  • Mai multe coafuri cu îngrijire suplimentară
  • Mai multe coafuri cu îngrijire suplimentară

Producție oprită

AdvancedPerie cu aer cald

HP8656/00

4.6
| (141) Recenzii | 90% recomandă acest produs
Mai multe coafuri cu îngrijire suplimentară
Uscare şi stil într-o clipită - noua perie Philips ProCare îţi permite să creezi stiluri naturale minunate, fiind totodată delicată cu părul tău. Noua perie Paddlebrush este inovatoare şi te ajută să obţii un aspect drept şi în acelaşi timp natural al părului, fără a îl deteriora.
Vezi toate beneficiile

Mai multe coafuri cu îngrijire suplimentară

  • 5 accesorii de coafat

  • Distribuţie uniformă a căldurii

  • Îngrijire cu ioni

  • Temperatură ThermoProtect

Mai puţină supraîncălzire cu tehnologia de distribuire uniformă a căldurii

Tehnologia de distribuţie uniformă a căldurii oferă părului protecţie maximă împotriva supraîncălzirii şi te ajută astfel să-i menţii aspectul sănătos şi strălucitor.

Mai multă îngrijire cu tratamentul cu ioni, pentru păr strălucitor şi neted

Mai multă îngrijire cu tratamentul cu ioni, pentru păr strălucitor şi neted

Tratamentul ionic asigură o uscare antistatică. Ionii negativi elimină electricitatea statică, tratează părul şi netezesc cuticulele părului pentru a-i intensifica strălucirea. Rezultatul este un păr fin şi drept, care străluceşte de frumuseţe.

5 accesorii

Această perie cu aer cald dispune de 5 accesorii pentru a crea diferite coafuri, de la păr drept cu aspectul natural la onduleuri bine definite şi volum la rădăcini.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

4.6

din 5

141

Recenzii

90%

recomandă acest produs

10/02/2024

România

România

Face ceea ce promite

Am cumparat aceasta perie pt fetitele mele dar folosesc si eu peria dreptunghiulara si sunt foarte multumita. Lasa parul aranjat si fin iar fetele mele sunt incantate ca nu mai au parul electrizat.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Seria 5000 BHA530/00 Perie cu aer cald

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Seria 5000 BHA530/00 Perie cu aer cald

30/11/2023

România

România

Cumpărător verificat

Excelent

Un produs bun, neasteptat de bun in comapratie cu alte marci. Ma bucur ca se foloseste usor, ma bucur ca produsul este infuzat cu argan are ion care sunt anti frizz

Avantaje

Accesorii multiple

Dezavantaje

Faptul ca peria circulara nu e rotativa si e destul de greu de manevrat, fiind un maner atat de lung pentru o perie fixa! Este extrem de greu de coafat.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Advanced HP8657 Perie cu aer cald

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Advanced HP8657 Perie cu aer cald

26/06/2023

România

România

Produs pe care îl recomand

O perie de mare ajutor la aranjarea parului, având în vedere ca eu nu am niciun talent la capitolul acesta. Maxim de mulțumită de peria dreptunghiulara ce usucă și îndreaptă parul. Este simplu și cu efect de salon

Acest review a fost făcut pentru Seria 5000 BHA530/00 Perie cu aer cald

Acest review a fost făcut pentru Seria 5000 BHA530/00 Perie cu aer cald

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Doresc să primesc comunicări promoționale despre produsele, serviciile, evenimentele și promoțiile Philips, pe baza preferințelor și comportamentului meu. Mă pot dezabona în orice moment.

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips