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Producție oprită
Un mod mai sănătos de a obţine cârlionţi şi bucle perfecte
Bucle perfecte, super-elegante, strălucire radiantă. Onduleuri şic, voluptoase, pentru un păr bogat, cu mult volum. Cu noul ondulator conic Philips Care CurlControl poţi crea diferite stiluri de păr cârlionţat fără a face niciun compromis în îngrijirea părului
Bară conică (13-25 mm)
Înveliş ceramic Silky Smooth
Temperatură 130 - 200 C
Oprire automată
Indicatorul unic Curl Ready te anunţă când bucla este gata emiţând o alertă sonoră. Această funcţie inovatoare te ajută să obţii bucle şi onduleuri minunate prevenind în acelaşi timp supraîncălzirea părului. Doar alege una din cele trei durate de ondulare şi apasă butonul după ce ai înfăşurat părul în jurul barei. Consultă manualul de utilizare pentru a vedea recomandările experţilor noştri în păr în legătură cu selectarea unei durate de ondulare în funcţie de tipul tău de păr şi de aspectul pe care vrei să îl obţii.
Bara ceramică SilkySmooth, care este de două ori mai netedă decât alte bare ceramice, asigură o frecare mai redusă şi o eliberare mai netedă a părului, pentru un păr mai strălucitor şi mai sănătos.
Setările digitale îţi permit să alegi temperatura (130 - 200°C) şi durata de ondulare (5, 8 sau 10 secunde) care se potrivesc tipului tău de păr şi aspectului dorit.
5.0
din 5
25
Recenzii
96%
recomandă acest produs
Miha89
07/05/2019
România
Foarte bun
Este un ondulator extrem de bun, buclele rezista foarte bine in comparatie cu alte ondulatoare folosite, se incalzeste foarte repede si este usor de folosit...il am de un an si sunt foarte multumita.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP8618/00 Ondulator conic
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP8618/00 Ondulator conic
Piter111
16/08/2014
Polska
super sprzęt
kiedy robię fale moim osobą to są pod wrażeniem że ta lokówka robi fale w tak krótki czas i jeszcze ładnie i z połyskiem
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP8618/00 Lokówka stożkowa
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP8618/00 Lokówka stożkowa
agu88sia
13/08/2014
Polska
Super produkt w niskiej cenie
wybrałam lokówkę stożkową, żeby mieć możliwość tworzenia loków różnego rodzaju, od luźnych fal po skręcone spiralki. Lokówka HP8618/00 w użyciu jest rewelacyjna. Używam jej przed każdą imprezą bo wiem że nigdy mnie nie zawiedzie. Dzięki wskaźnikowi wiem że loki są gotowe, to na prawdę ułatwia kręcenie włosów. Dodatkowo nawet jak zapomnę jej wyłączyć wiem że wyłączy się sama po 60 minutach więc mogę się bawić spokojnie :)
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP8618/00 Lokówka stożkowa
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP8618/00 Lokówka stożkowa