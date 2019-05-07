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Producție oprită

Ondulator conic

HP8618/00

5

| (25) Recenzii | 96% recomandă acest produs

Un mod mai sănătos de a obţine cârlionţi şi bucle perfecte

Bucle perfecte, super-elegante, strălucire radiantă. Onduleuri şic, voluptoase, pentru un păr bogat, cu mult volum. Cu noul ondulator conic Philips Care CurlControl poţi crea diferite stiluri de păr cârlionţat fără a face niciun compromis în îngrijirea părului

Vezi toate beneficiile

graţie indicatorului Curl Ready

Un mod mai sănătos de a obţine cârlionţi şi bucle perfecte

  • Bară conică (13-25 mm)

  • Înveliş ceramic Silky Smooth

  • Temperatură 130 - 200 C

  • Oprire automată

Indicatorul unic te anunţă când bucla a fost realizată

Indicatorul unic te anunţă când bucla a fost realizată

Indicatorul unic Curl Ready te anunţă când bucla este gata emiţând o alertă sonoră. Această funcţie inovatoare te ajută să obţii bucle şi onduleuri minunate prevenind în acelaşi timp supraîncălzirea părului. Doar alege una din cele trei durate de ondulare şi apasă butonul după ce ai înfăşurat părul în jurul barei. Consultă manualul de utilizare pentru a vedea recomandările experţilor noştri în păr în legătură cu selectarea unei durate de ondulare în funcţie de tipul tău de păr şi de aspectul pe care vrei să îl obţii.

Învelişul ceramic SilkySmooth este de două ori mai neted pe părul tău

Învelişul ceramic SilkySmooth este de două ori mai neted pe părul tău

Bara ceramică SilkySmooth, care este de două ori mai netedă decât alte bare ceramice, asigură o frecare mai redusă şi o eliberare mai netedă a părului, pentru un păr mai strălucitor şi mai sănătos.

Setările digitale îţi permit să ajustezi ondulatorul la tipul tău de păr

Setările digitale îţi permit să ajustezi ondulatorul la tipul tău de păr

Setările digitale îţi permit să alegi temperatura (130 - 200°C) şi durata de ondulare (5, 8 sau 10 secunde) care se potrivesc tipului tău de păr şi aspectului dorit.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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5.0

din 5

25

Recenzii

96%

recomandă acest produs

3
2
1

07/05/2019

România

România

Foarte bun

Este un ondulator extrem de bun, buclele rezista foarte bine in comparatie cu alte ondulatoare folosite, se incalzeste foarte repede si este usor de folosit...il am de un an si sunt foarte multumita.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP8618/00 Ondulator conic

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP8618/00 Ondulator conic

16/08/2014

Polska

Polska

super sprzęt

kiedy robię fale moim osobą to są pod wrażeniem że ta lokówka robi fale w tak krótki czas i jeszcze ładnie i z połyskiem

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP8618/00 Lokówka stożkowa

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP8618/00 Lokówka stożkowa

13/08/2014

Polska

Polska

Super produkt w niskiej cenie

wybrałam lokówkę stożkową, żeby mieć możliwość tworzenia loków różnego rodzaju, od luźnych fal po skręcone spiralki. Lokówka HP8618/00 w użyciu jest rewelacyjna. Używam jej przed każdą imprezą bo wiem że nigdy mnie nie zawiedzie. Dzięki wskaźnikowi wiem że loki są gotowe, to na prawdę ułatwia kręcenie włosów. Dodatkowo nawet jak zapomnę jej wyłączyć wiem że wyłączy się sama po 60 minutach więc mogę się bawić spokojnie :)

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP8618/00 Lokówka stożkowa

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP8618/00 Lokówka stożkowa

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