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Producție oprită

Care Straight & CurlAparat de îndreptat părul

HP8345/00

4.9

| (15) Recenzii | 100% recomandă acest produs

De 3 ori mai multă îngrijire cu Straight & Curl

Noul Philips Care Straight & Curl vă oferă un aspect drept, ondulat şi cârlionţat, fiind mai delicat cu părul dvs. Îngrijirea părului cu o coafare de 3 ori mai delicată, datorită tratamentului cu ioni, plăcilor ceramice Silky Smooth şi controlului digital al temperaturii

Vezi toate beneficiile

Aparat de îndreptat părul cu tratament ionic

De 3 ori mai multă îngrijire cu Straight & Curl

  • Plăci ceramice curbate

  • Distribuţia uniformă a căldurii 230 C

  • Tratament cu ioni

Temperatură înaltă profesională de 230°C pentru rezultate perfecte

Această temperatură ridicată îţi permite să schimbi forma părului şi îţi oferă aspectul perfect pe care ţi-l doreşti.

Plăci curbate pentru crearea cu uşurinţă a onduleurilor şi buclelor

Plăcile ceramice curbate Silky Smooth facilitează crearea de coafuri cu spirale şi bucle mai mult ca oricând. Înfăşuraţi părul în jurul plăcii curbate sau doar creaţi o spirală la vârful părului.

Mai multă îngrijire prin tratamentul cu ioni, pentru păr strălucitor şi drept

Mai multă îngrijire prin tratamentul cu ioni, pentru păr strălucitor şi drept

Oferă-i părului tău un plus de îngrijire cu tratament ionic. Ionii negativi elimină electricitatea statică, tratează părul şi netezesc cuticulele părului pentru a intensifica strălucirea acestuia. Rezultatul este un păr minunat de lucios, neted şi drept.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.9

din 5

15

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

20/03/2018

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Ten produkt spełnia wszelkie moje oczekiwania

[Employee of philipsglobal] Prostownica na 5+, dostałam na prezent świąteczny i pokochałam prostowanie włosów :)

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Care Straight & Curl HP8345/00 Prostownica

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Care Straight & Curl HP8345/00 Prostownica

14/12/2017

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Fajna

Prostownica bardzo szybko się nagrzewa, nie rwie włosów.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Care Straight & Curl HP8345/00 Prostownica

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Care Straight & Curl HP8345/00 Prostownica

03/12/2016

Polska

Polska

Nic dodać nic ująć

Kupiłem żonie, powiedziała jedno słowo: Idealna!!! Posiadamy dużo sprzętów Philipsa i tym razem niezawiedliśmy się na marce

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Care Straight & Curl HP8345/00 Prostownica

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Care Straight & Curl HP8345/00 Prostownica

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