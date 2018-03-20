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Producție oprită
De 3 ori mai multă îngrijire cu Straight & Curl
Noul Philips Care Straight & Curl vă oferă un aspect drept, ondulat şi cârlionţat, fiind mai delicat cu părul dvs. Îngrijirea părului cu o coafare de 3 ori mai delicată, datorită tratamentului cu ioni, plăcilor ceramice Silky Smooth şi controlului digital al temperaturii
Plăci ceramice curbate
Distribuţia uniformă a căldurii 230 C
Tratament cu ioni
Această temperatură ridicată îţi permite să schimbi forma părului şi îţi oferă aspectul perfect pe care ţi-l doreşti.
Plăcile ceramice curbate Silky Smooth facilitează crearea de coafuri cu spirale şi bucle mai mult ca oricând. Înfăşuraţi părul în jurul plăcii curbate sau doar creaţi o spirală la vârful părului.
Oferă-i părului tău un plus de îngrijire cu tratament ionic. Ionii negativi elimină electricitatea statică, tratează părul şi netezesc cuticulele părului pentru a intensifica strălucirea acestuia. Rezultatul este un păr minunat de lucios, neted şi drept.
4.9
din 5
15
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Agnieszka26
20/03/2018
Polska
Cumpărător verificat
Ten produkt spełnia wszelkie moje oczekiwania
[Employee of philipsglobal] Prostownica na 5+, dostałam na prezent świąteczny i pokochałam prostowanie włosów :)
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Care Straight & Curl HP8345/00 Prostownica
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Care Straight & Curl HP8345/00 Prostownica
wiolka022
14/12/2017
Polska
Cumpărător verificat
Fajna
Prostownica bardzo szybko się nagrzewa, nie rwie włosów.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Care Straight & Curl HP8345/00 Prostownica
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Care Straight & Curl HP8345/00 Prostownica
agnieszkaand
03/12/2016
Polska
Nic dodać nic ująć
Kupiłem żonie, powiedziała jedno słowo: Idealna!!! Posiadamy dużo sprzętów Philipsa i tym razem niezawiedliśmy się na marce
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Care Straight & Curl HP8345/00 Prostownica
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Care Straight & Curl HP8345/00 Prostownica