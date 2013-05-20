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Producție oprită

SalonDryUscător de păr

HP4940/00

5
| (7) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Rezultate excelente oriunde vă deplasaţi
Nu plecaţi de acasă fără acest uscător de păr. SalonDry Travel este destul de mic pentru a încăpea în orice valiză. Pliabil, uşor de utilizat, dar cu o putere de uscare de 1600 W, trebuie să fie primul pe lista dvs. de bagaje.
Vezi toate beneficiile

Uscător de păr SalonDry Travel

Rezultate excelente oriunde vă deplasaţi

  • 1600 W

  • Pliabil(e)

  • Tensiune pentru întreaga lume

  • Husă de călătorie

1600 W pentru uscare delicată

1600 W pentru uscare delicată

Acest uscător de păr de 1600 W creează un flux de aer optim şi o putere de uscare delicată pentru un păr frumos în fiecare zi.

Trei setări flexibile pentru mai mult control

Trei setări flexibile pentru mai mult control

Viteza şi căldura necesare pot fi reglate cu uşurinţă pentru a crea un rezultat final perfect. Trei setări flexibile asigură o coafare precisă şi personalizată.

Mâner pliant pentru portabilitate uşoară

Mâner pliant pentru portabilitate uşoară

Acest uscător de păr dispune de un mâner pliabil. Prin urmare, uscătorul de păr este mic şi compact, uşor de depozitat chiar şi în cele mai mici spaţii şi poate fi luat practic oriunde.

Specificaţii tehnice

Întrebări frecvente

Manuale şi documentaţie

Manual de utilizare

  • PDF fişier, 348.8 kB
  • 15 April 2022

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