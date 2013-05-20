Rezultate excelente oriunde vă deplasaţi

Nu plecaţi de acasă fără acest uscător de păr. SalonDry Travel este destul de mic pentru a încăpea în orice valiză. Pliabil, uşor de utilizat, dar cu o putere de uscare de 1600 W, trebuie să fie primul pe lista dvs. de bagaje.