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Producție oprită
1600 W
Pliabil(e)
Tensiune pentru întreaga lume
Husă de călătorie
Acest uscător de păr de 1600 W creează un flux de aer optim şi o putere de uscare delicată pentru un păr frumos în fiecare zi.
Viteza şi căldura necesare pot fi reglate cu uşurinţă pentru a crea un rezultat final perfect. Trei setări flexibile asigură o coafare precisă şi personalizată.
Acest uscător de păr dispune de un mâner pliabil. Prin urmare, uscătorul de păr este mic şi compact, uşor de depozitat chiar şi în cele mai mici spaţii şi poate fi luat practic oriunde.