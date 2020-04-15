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Producție oprită
Lame din oţel inoxidabil
13 setări de lungime
Utilizare 60 min/încărcare 8 ore
Potrivit pentru orice tip de păr, graţie tehnologiei avansate DualCut, care combină un cap de radere cu ascuţire dublă şi un nivel redus de frecare. Capul de radere inovator de tăiere este conceput să funcţioneze neîntrerupt, tăind părul de două ori mai rapid decât aparatele de tuns obişnuite de la Philips.*
Lame din oţel inoxidabil cu ascuţire automată de mai lungă durată.
Pur şi simplu selectează şi blochează lungimea pe care o doreşti cu ajutorul pieptenelui reglabil, care dispune de 12 setări pentru lungime blocabile de la 1 la 23 mm, cu fix 2 mm între fiecare lungime. Sau îl poţi utiliza fără pieptene, pentru un tuns scurt de 0,5 mm.
4.7
din 5
131
Recenzii
96%
recomandă acest produs
Johnny63
15/04/2020
România
Foarte practic!
Este foarte practic, autonomia ok, reglaj facil al lungimii.
Avantaje
Portabil
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 3000 HC3420/15 Aparat de tuns
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 3000 HC3420/15 Aparat de tuns
Radu1234
08/01/2018
România
raport pret calitate Excelent
Produs foarte practic,rapid, usor de utilizat si curatat, taie foarte bine pentru inceput, sper sa tina tot asa. Super pret, 5 ani garantie. Merita sa il ai acasa
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 3000 HC3420/15 Aparat de tuns
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 3000 HC3420/15 Aparat de tuns
Marius172
01/10/2017
România
Produsu este foarte bun se observa performanta produsului.
calitate si pret bun pentru produs,sper sa nu fie probleme pe parcurs ..
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 3000 HC3420/15 Aparat de tuns
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 3000 HC3420/15 Aparat de tuns
Faţă de predecesorul său Philips