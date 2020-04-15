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  • Aparat de tuns seria 3000 - Tunde de două ori mai rapid*
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  • Aparat de tuns seria 3000 - Tunde de două ori mai rapid*
  • Aparat de tuns seria 3000 - Tunde de două ori mai rapid*
  • Aparat de tuns seria 3000 - Tunde de două ori mai rapid*
  • Aparat de tuns seria 3000 - Tunde de două ori mai rapid*
  • Aparat de tuns seria 3000 - Tunde de două ori mai rapid*
  • Aparat de tuns seria 3000 - Tunde de două ori mai rapid*
  • Aparat de tuns seria 3000 - Tunde de două ori mai rapid*
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  • Aparat de tuns seria 3000 - Tunde de două ori mai rapid*
  • Aparat de tuns seria 3000 - Tunde de două ori mai rapid*
  • Aparat de tuns seria 3000 - Tunde de două ori mai rapid*
  • Aparat de tuns seria 3000 - Tunde de două ori mai rapid*
  • Aparat de tuns seria 3000 - Tunde de două ori mai rapid*
  • Aparat de tuns seria 3000 - Tunde de două ori mai rapid*

Producție oprită

Hairclipper series 3000Aparat de tuns

HC3420/15

4.7
| (131) Recenzii | 96% recomandă acest produs
Aparat de tuns seria 3000 - Tunde de două ori mai rapid*
Aparatul de tuns HAIRCLIPPER Series 3000 este creat să dureze şi conceput pentru performanţă. Capul inovator de radere, lamele din oţel inoxidabil şi pieptenele reglabil sunt proiectate pentru a vă oferi un tuns rapid, precis, de fiecare dată.
Vezi toate beneficiile

cu tehnologie DualCut pentru un tuns mai rapid şi mai precis

Aparat de tuns seria 3000 - Tunde de două ori mai rapid*

  • Lame din oţel inoxidabil

  • 13 setări de lungime

  • Utilizare 60 min/încărcare 8 ore

Cap de radere cu ascuţire dublă şi frecare redusă

Cap de radere cu ascuţire dublă şi frecare redusă

Potrivit pentru orice tip de păr, graţie tehnologiei avansate DualCut, care combină un cap de radere cu ascuţire dublă şi un nivel redus de frecare. Capul de radere inovator de tăiere este conceput să funcţioneze neîntrerupt, tăind părul de două ori mai rapid decât aparatele de tuns obişnuite de la Philips.*

Lame din oţel cu ascuţire automată pentru mai mult timp

Lame din oţel cu ascuţire automată pentru mai mult timp

Lame din oţel inoxidabil cu ascuţire automată de mai lungă durată.

13 setări pentru lungime uşor de selectat şi blocat: 0,5 la 23 mm

13 setări pentru lungime uşor de selectat şi blocat: 0,5 la 23 mm

Pur şi simplu selectează şi blochează lungimea pe care o doreşti cu ajutorul pieptenelui reglabil, care dispune de 12 setări pentru lungime blocabile de la 1 la 23 mm, cu fix 2 mm între fiecare lungime. Sau îl poţi utiliza fără pieptene, pentru un tuns scurt de 0,5 mm.

Specificaţii tehnice

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Piese de schimb şi accesorii

Recenzii

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4.7

din 5

131

Recenzii

96%

recomandă acest produs

15/04/2020

România

România

Foarte practic!

Este foarte practic, autonomia ok, reglaj facil al lungimii.

Avantaje

Portabil

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 3000 HC3420/15 Aparat de tuns

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 3000 HC3420/15 Aparat de tuns

08/01/2018

România

România

raport pret calitate Excelent

Produs foarte practic,rapid, usor de utilizat si curatat, taie foarte bine pentru inceput, sper sa tina tot asa. Super pret, 5 ani garantie. Merita sa il ai acasa

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 3000 HC3420/15 Aparat de tuns

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 3000 HC3420/15 Aparat de tuns

01/10/2017

România

România

Produsu este foarte bun se observa performanta produsului.

calitate si pret bun pentru produs,sper sa nu fie probleme pe parcurs ..

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 3000 HC3420/15 Aparat de tuns

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 3000 HC3420/15 Aparat de tuns

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Referințe

  1. Faţă de predecesorul său Philips