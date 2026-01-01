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Informații de legalitate

  • Abur automat inteligent pentru călcat mai rapid şi mai uşor
  • Abur automat inteligent pentru călcat mai rapid şi mai uşor
  • Abur automat inteligent pentru călcat mai rapid şi mai uşor
  • Abur automat inteligent pentru călcat mai rapid şi mai uşor
  • Abur automat inteligent pentru călcat mai rapid şi mai uşor
  • Abur automat inteligent pentru călcat mai rapid şi mai uşor
  • Abur automat inteligent pentru călcat mai rapid şi mai uşor
  • Abur automat inteligent pentru călcat mai rapid şi mai uşor
  • Abur automat inteligent pentru călcat mai rapid şi mai uşor
  • Abur automat inteligent pentru călcat mai rapid şi mai uşor
  • Abur automat inteligent pentru călcat mai rapid şi mai uşor
  • Abur automat inteligent pentru călcat mai rapid şi mai uşor
  • Abur automat inteligent pentru călcat mai rapid şi mai uşor
  • Abur automat inteligent pentru călcat mai rapid şi mai uşor
  • Abur automat inteligent pentru călcat mai rapid şi mai uşor
  • Abur automat inteligent pentru călcat mai rapid şi mai uşor
  • Abur automat inteligent pentru călcat mai rapid şi mai uşor
  • Abur automat inteligent pentru călcat mai rapid şi mai uşor
  • Abur automat inteligent pentru călcat mai rapid şi mai uşor
  • Abur automat inteligent pentru călcat mai rapid şi mai uşor
  • Abur automat inteligent pentru călcat mai rapid şi mai uşor
  • Abur automat inteligent pentru călcat mai rapid şi mai uşor
  • Abur automat inteligent pentru călcat mai rapid şi mai uşor
  • Abur automat inteligent pentru călcat mai rapid şi mai uşor

Producție oprită

PerfectCare Elite PlusStaţie de călcat cu abur

GC9675/80

1 premiu

Abur automat inteligent pentru călcat mai rapid şi mai uşor
PerfectCare Elite Plus este staţia de călcat cu abur care oferă cel mai uşor călcat şi cele mai rapide rezultate cu fierul său extrem de uşor şi aburul automat inteligent, pentru comoditate maximă. Fără setări de temperatură necesare şi fără arsuri, garantat.
Vezi toate beneficiile

Abur automat inteligent pentru călcat mai rapid şi mai uşor

Abur automat inteligent pentru călcat mai rapid şi mai uşor

  • Jet de abur de până la 550 g

  • Rezervor de apă detaşabil de 1,8 l

  • Tehnologie OptimalTEMP

  • Abur automat şi silenţios

Oprire automată de siguranță, când fierul este lăsat nesupravegheat

Oprire automată de siguranță, când fierul este lăsat nesupravegheat

Dacă nu este utilizată timp de câteva minute, stația de călcat se oprește automat. Astfel reduci consumul de energie și te bucuri de mai multă siguranță și liniște.

Blocare de siguranță, pentru transport ușor și sigur

Blocare de siguranță, pentru transport ușor și sigur

Fixează fierul pe baza stației, astfel încât să îl poți transporta comod prin casă și să reduci riscul de atingere accidentală a tălpii fierbinți.

Detartrare simplă, pentru performanță constantă în timp

Detartrare simplă, pentru performanță constantă în timp

Detartrarea regulată protejează fierul, îi prelungește durata de viață și menține performanța aburului la nivel optim. Sistemul Easy De-Calc colectează calcarul în mod continuu, iar indicatorul luminos și semnalul sonor te anunță când recipientul trebuie golit. Tot ce ai de făcut este să scoți dopul și să elimini apa împreună cu depunerile de calcar.

Specificaţii tehnice

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Premii

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