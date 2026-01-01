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Producție oprită
GC9675/80
Jet de abur de până la 550 g
Rezervor de apă detaşabil de 1,8 l
Tehnologie OptimalTEMP
Abur automat şi silenţios
Dacă nu este utilizată timp de câteva minute, stația de călcat se oprește automat. Astfel reduci consumul de energie și te bucuri de mai multă siguranță și liniște.
Fixează fierul pe baza stației, astfel încât să îl poți transporta comod prin casă și să reduci riscul de atingere accidentală a tălpii fierbinți.
Detartrarea regulată protejează fierul, îi prelungește durata de viață și menține performanța aburului la nivel optim. Sistemul Easy De-Calc colectează calcarul în mod continuu, iar indicatorul luminos și semnalul sonor te anunță când recipientul trebuie golit. Tot ce ai de făcut este să scoți dopul și să elimini apa împreună cu depunerile de calcar.
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