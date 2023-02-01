Căutare termeni

0

Coş de cumpărături

Momentan nu există articole în coşul de cumpărături.

    Filtru 3-în-1 pentru a performanţă bună de durată

      Filtru de schimb original Integrat 3-în-1

      FYM860/30

      Clasificare generală / 5
      Filtru 3-în-1 pentru a performanţă bună de durată

      Filtrarea în 3 straturi cu filtru HEPA NanoProtect, filtru cu cărbune activ şi prefiltru vă asigură că sunteţi protejat de bacterii, polen, praf, PM2,5, păr de animale de companie, gaze şi alţi poluanţi. Acesta este un filtru de schimb pentru Air Performer.

      Vezi toate beneficiile

      Produse similare

      Afişează toate Filtre şi accesorii

      Economiseşte cumpărându-le împreună Cumpără mai multe produse şi primeşte 1 articol gratuit

      Pachet special cu produsele de care ai nevoie într-o singură achiziție

      Preţul setului

      Nu doresc pachetul special

      Alege unul dintre următoarele: Alege unul dintre următoarele produse:

      Adaugă în coș și accesoriile compatibile

      Acest produs
      Filtru de schimb original
      - {discount-value}

      Filtru de schimb original

      Integrat 3-în-1

      total

      recurring payment

      Filtru Philips original care se potriveşte perfect

      • Durată de viaţă 12 luni
      • Filtrează 99,97% la 0,003 um
      • Prefiltru, HEPA, Carbon activ
      • Filtrează gazele şi mirosurile
      Alegerea perfectă pentru o performanţă constant ridicată

      Filtrul original Philips a fost conceput împreună cu dispozitivul şi se potriveşte perfect. Acest lucru garantează funcţionarea neîntreruptă şi uniformă a dispozitivului.

      12 luni de utilizare

      Filtrul Philips integrat 3-în-1 oferă o protecţie constantă şi garantează filtrare optimă până la 12 luni. (1)

      Urmăriți indicatorul de stare a filtrului inteligent de pe dispozitiv

      Această funcție îţi va spune când trebuie să cureţi prefiltrul şi când trebuie să înlocuieşti filtrul. Acesta poate fi înlocuit în mai puţin de un minut. Acest lucru face ca întreţinerea dispozitivului să fie lipsită de efort şi asigură că te poţi bucura întotdeauna de aer curat şi sănătos.

      Curăţă regulat prefiltrul

      Pentru performanţă optimă de filtrare, aspiră regulat prefiltrul.

      Filtrele Philips asigură funcţionarea eficientă a aparatului tău

      Filtrele de aer Philips sunt supuse unei serii de teste de inspecţie obligatorii şi stricte înainte de a fi scoase din fabrică. Acestea sunt supuse unor verificări stricte privind durata de viaţă şi durabilitatea, pentru utilizare continuă 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână. Filtrele noastre sunt concepute pentru a oferi cea mai bună performanţă a purificatorului tău Philips până în ultima zi de viaţă a filtrului.

      Elimină 99,97% din toate particulele invizibile din aer (3)

      Numai purificatoarele de aer Philips dispun de filtrare HEPA NanoProtect cu carbon activ şi prefiltru pentru a îndepărta 99,97% din particulele de până la 0,003 microni (4). Tehnologia HEPA NanoProtect nu doar captează poluanţii, ci utilizează şi o sarcină electrostatică pentru a-i atrage, curăţând până la de 2 ori mai mult aer decât filtrarea HEPA H13 tradiţională, cu o eficienţă energetică mai ridicată (5).

      Conectează-te la dispozitiv şi urmăreşte durata de viaţă a filtrului

      Fii atent la durata de viaţă şi starea filtrului tău oricând, oriunde, cu aplicaţia Air+. Vei fi notificat când este timpul să înlocuieşti filtrul şi poţi comanda cu uşurinţă un filtru nou direct prin aplicaţia noastră (2).

      Specificaţii tehnice

      • Specificaţie generală

        Tip de produs
        Filtru HEPA NanoProtect
        Incluse în cutie
        1 filtru
        HEPA NanoProtect
        Da
        Prefiltrul
        Da
        Carbon activ
        Da
        Durată de viaţă
        Până la 1 an

      • Performanţă

        Filtrarea particulelor
        99,97% la 0,003 microni

      • Greutate şi dimensiuni

        Înălţime produs
        253 mm
        Greutate produs
        0,78 kg
        Lăţime produs
        211 mm
        Lungime produs
        211 mm
        Lungime ambalaj
        222 mm
        Lăţime ambalaj
        222 mm
        Înălţime ambalaj
        260 mm
        Greutate ambalaj
        1,04 kg

      • Înlocuire

        Pentru purificatorul(oarele) de aer Philips
        AMF870, AMF765, AMF865​

      Badge-D2C

      Obţine asistenţă pentru acest produs

      Găseşte sfaturi despre produse, întrebări frecvente, manuale de utilizare şi informaţii privind siguranţa şi conformitatea.

      Produse recomandate

      Produse vizualizate recent

      Recenzii

      Fii primul care lasă o recenzie

      • (1) Durata de viaţă recomandată este calculată pe baza duratei medii de utilizare a utilizatorilor Philips şi a datelor OMS privind nivelul de poluare din oraş. Durata de viaţă reală este afectată de mediul de utilizare şi de frecvenţa utilizării.
      • (2) Aplicabil doar în ţările în care este disponibil magazinul Philips.
      • (3) Calculat conform standardului de testare NRCC-54013, folosind rezultatul CADR pentru fumul de ţigară, obţinut în conformitate cu GB/T18801-2015.
      • (4) Din aerul care trece prin filtru, testat cu aerosoli de NaCl de un laborator terţ.
      • (5) Purificatoarele de aer Philips au o rată de eliberare a aerului curat şi o eficienţă energetică mai ridicată cu un filtru HEPA NanoProtect decât cu un filtru HEPA H13, testat conform GB/T 18801.

      Primești un voucher de -15%* la prima comandă ​


      Stilul de viaţă sănătos începe aici. Abonează-te la newsletterul Philips şi primești:

      Voucher de -15% reducere la prima comandă online pe www.Philips.ro

       

      Participi la tragerea la sorți pentru a câștiga unul din premiile Philips.
      Vezi T&C aici.

      Primești oferte exclusive, vouchere personalizate, articole de specialitate pentru un stil de viaţă sănătos ​

      Persoane image
      *
      Aş dori să primesc comunicări promoţionale – pe baza preferinţelor şi comportamentului meu – despre produsele, serviciile, evenimentele şi promoţiile Philips. Mă pot dezabona oricând cu uşurinţă!
      Ce înseamnă aceasta?
      CE

      Despre noi

      Asistenţă pentru magazinul online
      Caută comandă
      A.N.P.C.
      A.N.P.C. - SAL
      Soluționarea Litigiilor Online (ODR)
      Despre Philips
      Contactează-ne
      Termeni și Condiții
      Informatii privind condiţiile de legalitate
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Toate drepturile rezervate.

      Site-ul nostru poate fi vizualizat cel mai bine cu cea mai recentă versiune de Microsoft Edge, Google Chrome sau Firefox.