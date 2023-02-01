FYM860/30
Filtru 3-în-1 pentru a performanţă bună de durată
Filtrarea în 3 straturi cu filtru HEPA NanoProtect, filtru cu cărbune activ şi prefiltru vă asigură că sunteţi protejat de bacterii, polen, praf, PM2,5, păr de animale de companie, gaze şi alţi poluanţi. Acesta este un filtru de schimb pentru Air Performer.Vezi toate beneficiile
Integrat 3-în-1
Filtrul original Philips a fost conceput împreună cu dispozitivul şi se potriveşte perfect. Acest lucru garantează funcţionarea neîntreruptă şi uniformă a dispozitivului.
Filtrul Philips integrat 3-în-1 oferă o protecţie constantă şi garantează filtrare optimă până la 12 luni. (1)
Această funcție îţi va spune când trebuie să cureţi prefiltrul şi când trebuie să înlocuieşti filtrul. Acesta poate fi înlocuit în mai puţin de un minut. Acest lucru face ca întreţinerea dispozitivului să fie lipsită de efort şi asigură că te poţi bucura întotdeauna de aer curat şi sănătos.
Pentru performanţă optimă de filtrare, aspiră regulat prefiltrul.
Filtrele de aer Philips sunt supuse unei serii de teste de inspecţie obligatorii şi stricte înainte de a fi scoase din fabrică. Acestea sunt supuse unor verificări stricte privind durata de viaţă şi durabilitatea, pentru utilizare continuă 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână. Filtrele noastre sunt concepute pentru a oferi cea mai bună performanţă a purificatorului tău Philips până în ultima zi de viaţă a filtrului.
Numai purificatoarele de aer Philips dispun de filtrare HEPA NanoProtect cu carbon activ şi prefiltru pentru a îndepărta 99,97% din particulele de până la 0,003 microni (4). Tehnologia HEPA NanoProtect nu doar captează poluanţii, ci utilizează şi o sarcină electrostatică pentru a-i atrage, curăţând până la de 2 ori mai mult aer decât filtrarea HEPA H13 tradiţională, cu o eficienţă energetică mai ridicată (5).
Fii atent la durata de viaţă şi starea filtrului tău oricând, oriunde, cu aplicaţia Air+. Vei fi notificat când este timpul să înlocuieşti filtrul şi poţi comanda cu uşurinţă un filtru nou direct prin aplicaţia noastră (2).
