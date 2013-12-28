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Producție oprită
Sunet puternic, clar şi magnific
Minisistemul FWM6000/10 amplifică puterea sunetului cu 550 W RMS şi 7500 W PMPO. Un subwoofer asigură note joase bogate, în timp ce UniSound oferă un sunet clar şi natural. Bucuraţi-vă de muzică de pe dispozitivele USB şi playerele muzicale portabile.
550 W
Pregătiţi-vă pentru o muzică incontestabil mai clară şi mai naturală. Tehnologia UniSound valorifică designul acustic şi expertiza tehnologică pentru a oferi un sunet aşa cum au dorit artiştii să îl auziţi. În cazul boxelor convenţionale, sunetul asigurat de tweeter şi woofer vine din locaţii diferite. Aceasta creează interferenţe puternice care distorsionează sunetul, iar audiţia este nenaturală, plată şi înfundată. UniSound eliberează muzica plasând tweeterul şi wooferul în aceeaşi poziţie şi încorporând o tehnologie crossover riguroasă, pentru a reduce considerabil interferenţele şi asigurând un sunet natural care este fidel celui original.
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Recenzie
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recomandă acest produs
Wooj3Q
28/12/2013
Polska
Świetny do domowego zacisza, jak i do zastąpienia Kina Domowego
Wieża ma bardzo czysty dźwięk , świetny wygląd, jeszcze lepszą wielozadaniowość, Jest świetny na imprezy *karaoke*, zamiast kina domowego, oraz odtwarza wiele formatów z różnych nośników. No i możliwość nagrywania na nośnik USB. Zdecydowanie Polecam. dobra cena, lepsza jakość.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru FWM6000 Miniwieża Hi-Fi
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru FWM6000 Miniwieża Hi-Fi
Evitaţi utilizarea aparatului la un volum de peste 85 dB, deoarece vă poate afecta auzul.