ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Fotografie produs faţă
  • Fotografie detaliu produs
  • Fotografie detaliu produs
  • Fotografie cu produsul în uz
  • Imagine primară
  • Fotografie produs faţă
  • Fotografie detaliu produs
  • Fotografie detaliu produs
  • Fotografie cu produsul în uz
  • Imagine primară

Producție oprită

Minisistem Hi-Fi

FWM6000/10

5

| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs

Sunet puternic, clar şi magnific

Minisistemul FWM6000/10 amplifică puterea sunetului cu 550 W RMS şi 7500 W PMPO. Un subwoofer asigură note joase bogate, în timp ce UniSound oferă un sunet clar şi natural. Bucuraţi-vă de muzică de pe dispozitivele USB şi playerele muzicale portabile.

Vezi toate beneficiile

cu acest sistem de sunet

Sunet puternic, clar şi magnific

  • 550 W

Transferaţi muzică de pe CD-uri, radio şi karaoke pe un dispozitiv USB

Transferaţi muzică de pe CD-uri, radio şi karaoke pe un dispozitiv USB

UniSound pentru sunet natural şi clar

UniSound pentru sunet natural şi clar

Pregătiţi-vă pentru o muzică incontestabil mai clară şi mai naturală. Tehnologia UniSound valorifică designul acustic şi expertiza tehnologică pentru a oferi un sunet aşa cum au dorit artiştii să îl auziţi. În cazul boxelor convenţionale, sunetul asigurat de tweeter şi woofer vine din locaţii diferite. Aceasta creează interferenţe puternice care distorsionează sunetul, iar audiţia este nenaturală, plată şi înfundată. UniSound eliberează muzica plasând tweeterul şi wooferul în aceeaşi poziţie şi încorporând o tehnologie crossover riguroasă, pentru a reduce considerabil interferenţele şi asigurând un sunet natural care este fidel celui original.

Subwoofer pentru bas puternic

0

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

5.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

28/12/2013

Polska

Polska

Świetny do domowego zacisza, jak i do zastąpienia Kina Domowego

Wieża ma bardzo czysty dźwięk , świetny wygląd, jeszcze lepszą wielozadaniowość, Jest świetny na imprezy *karaoke*, zamiast kina domowego, oraz odtwarza wiele formatów z różnych nośników. No i możliwość nagrywania na nośnik USB. Zdecydowanie Polecam. dobra cena, lepsza jakość.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru FWM6000 Miniwieża Hi-Fi

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru FWM6000 Miniwieża Hi-Fi

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Aş dori să primesc comunicări promoţionale – pe baza preferinţelor şi comportamentului meu – despre produsele, serviciile, evenimentele şi promoţiile Philips. Mă pot dezabona oricând cu uşurinţă!

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips
Referințe

  1. Evitaţi utilizarea aparatului la un volum de peste 85 dB, deoarece vă poate afecta auzul.