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Producție oprită
FWM154/12
Obsedat de sunet
Bucuraţi-vă de muzica preferată cu minisistemul Philips Hi-Fi cu sistem de boxe reflectorizant pentru bas cu 2 căi pentru o experienţă sonoră de excepţie. Optimizaţi setările audio prin reglarea balansului pentru diferite genuri muzicale cu Digital Sound Control.
40 W
MP3 înseamnă „MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3")”. MP3 este o tehnologie revoluţionară prin care fişierele audio mari sunt comprimate de 10 ori fără o scădere simţitoare a calităţii audio. MP3 a devenit formatul standard de compresie audio utilizat pe Web, permiţând transferul rapid şi uşor al fişierelor audio.
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Dynamic Bass Boost optimizează frecvenţele joase în funcţie de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvenţele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcţia Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteţi bucura de un sunet consistent chiar şi atunci când reduceţi volumul.
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