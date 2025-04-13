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Producție oprită
900 W
PowerCyclone 7
Filtru antialergic H13
Cap de aspirare TriActive+
Motorul de 900 W de înaltă eficienţă cu turaţie de peste 50.000 rpm generează o putere de aspirare ridicată, pentru o curăţare în profunzime de fiecare dată.
Capul de aspirare TriActive+ şi puterea de aspirare constant ridicată asigură aspirarea prafului fin în proporţie de 99,9%.**
Tehnologia PowerCyclone 7 dispune de un design aerodinamic pentru a reduce la minimum rezistenţa la aer şi a asigura o putere de aspirare ridicată în mod constant. Debitul de aer extrem de accelerat din incinta cilindrică şi lamelele de evacuare unice îndepărtează eficient praful din aer.
Premii
4.7
din 5
20
Recenzii
94%
recomandă acest produs
Am98
13/04/2025
Hrvatska
Najbolji usisivač na svijetu!!!!!!!!!!!
Ovo je Najbolji usisivač. Htjeo sam uzeti iz 7000 serije usisivač sa power cyclone 8 tehnologijom ali ovaj sa 7 je prejak i nemogu usisavati tepihe na max snazi već na nekih 70% odlično vuče, lijep dizajn, nije težak,dovoljno velika posuda dovoljno dugačak i ljep kabel , sve preporuke !!!!!!!!
Avantaje
Super , Jak ima sve nastavke na njemu ,povoljan ,dugačak kabel , tih , mali može se zavuć svugdje
Dezavantaje
.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Serija 5000 FC9550/09 Usisivač bez vrećice
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Serija 5000 FC9550/09 Usisivač bez vrećice
Lol it's
04/08/2024
Україна
Cumpărător verificat
Потужний пилосос.
Чудово працює. Порівняно з попереднім самсунгом працює набагато тихіше. Хороша тяга, багато насадок. Одразу видно, якщо до контейнера пилозбірника затягло сторонні предмети. І я помітила , що з кожним наступним прибиранням, пилу в контейнері стає менше, що говорить про якість прибирання. Очищення контейнера проводжу одразу, мию контейнер душем і поролоновий фільтр чистою водою. Дехто пише, що шнур тонкий і шланг жорсткий (переломлюється). Нічого подібного! Шнур плоский, а не круглий, як багато хто звик і розрахований саме для цього виробу . Досить довгий - 9 м. Шланг нормальний. На корпусі є ручка для переносу. В деяких моделях пилососів відсутня - це не зручно. Тут є! Хоча пилосос добре їздить за шлангом, при переставлянні з місця на місце, має значення.
Avantaje
Потужний. Багато насадок. Добре фільтрує повітря. Є можливість регулювання потужності всмоктування на корпусі пилососа і на ручці.
Dezavantaje
Займає багато місця у зібрано у стані. Не зручно зберігати.Немає в продажу оригінальних фільтрів ☹️
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Серія 5000 FC9550/09 Пилосос без мішка для пилу
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Серія 5000 FC9550/09 Пилосос без мішка для пилу
Володимир77
13/01/2023
Україна
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Дуже збалансований продукт
Співвідношення ціна якість відмінне, дуже потужний і водночас тихенький. Єдиний недолік то дуже швидко заповнюється резервуар))). Чистити зручно.
Avantaje
Потужність, тишина, зручність, очистка повітря
Dezavantaje
Дуже твердий і незручний шланг, особливо на маленьких площах. Просто не згинається як труба
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Серія 5000 FC9550/09 Пилосос без мішка для пилу
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Серія 5000 FC9550/09 Пилосос без мішка для пилу
putere de aspirare comparată cu PowerPro Active comercializat în 2019 şi testată conform IEC 60312. Performanţa de filtrare este testată în conformitate cu DIN EN 60312/11/2008.
Aspiră 99,9% din praful de pe pardoseli dure (IEC62885-2).
Nivelurile de filtrare sunt testate conform EN60312-1-2017 şi sunt echivalente cu HEPA 13.