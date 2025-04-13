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  • Putere de aspirare cu 50% mai mare
  • Putere de aspirare cu 50% mai mare
  • Putere de aspirare cu 50% mai mare
  • Putere de aspirare cu 50% mai mare
  • Putere de aspirare cu 50% mai mare
  • Putere de aspirare cu 50% mai mare
  • Putere de aspirare cu 50% mai mare
  • Putere de aspirare cu 50% mai mare
  • Putere de aspirare cu 50% mai mare
  • Putere de aspirare cu 50% mai mare
  • Putere de aspirare cu 50% mai mare
  • Putere de aspirare cu 50% mai mare
  • Putere de aspirare cu 50% mai mare
  • Putere de aspirare cu 50% mai mare
  • Putere de aspirare cu 50% mai mare
  • Putere de aspirare cu 50% mai mare
  • Putere de aspirare cu 50% mai mare
  • Putere de aspirare cu 50% mai mare
  • Putere de aspirare cu 50% mai mare
  • Putere de aspirare cu 50% mai mare

Producție oprită

Seria 5000Aspirator fără sac

FC9553/09

4.7
| (20) Recenzii | 94% recomandă acest produs

2 premii

Putere de aspirare cu 50% mai mare
Aspiratorul Philips fără sac seria 5000 asigură o curăţare profundă cu efort minim mulţumită tehnologiei PowerCyclone 7 şi capului de aspirare TriActive+, cu 3 acţiuni de curăţare optimizate dintr-o singură mişcare.
Vezi toate beneficiile

Captează praful fin în proporţie de peste 99,9%*

Putere de aspirare cu 50% mai mare

  • 900 W

  • PowerCyclone 7

  • Filtru antialergic H13

  • Cap de aspirare TriActive+

Motor de 900 W, putere mare de aspirare

Motor de 900 W, putere mare de aspirare

Motorul de 900 W de înaltă eficienţă cu turaţie de peste 50.000 rpm generează o putere de aspirare ridicată, pentru o curăţare în profunzime de fiecare dată.

Aspiră 99,9% din praf** pentru performanţă de curăţare superioară

Aspiră 99,9% din praf** pentru performanţă de curăţare superioară

Capul de aspirare TriActive+ şi puterea de aspirare constant ridicată asigură aspirarea prafului fin în proporţie de 99,9%.**

PowerCyclone 7 menţine o putere mare de aspirare mai mult timp

PowerCyclone 7 menţine o putere mare de aspirare mai mult timp

Tehnologia PowerCyclone 7 dispune de un design aerodinamic pentru a reduce la minimum rezistenţa la aer şi a asigura o putere de aspirare ridicată în mod constant. Debitul de aer extrem de accelerat din incinta cilindrică şi lamelele de evacuare unice îndepărtează eficient praful din aer.

Specificaţii tehnice

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Premii

  • Award image VRS_AWARD-1679549
  • Award image VRS_AWARD-1679594

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4.7

din 5

20

Recenzii

94%

recomandă acest produs

3
2

13/04/2025

Hrvatska

Hrvatska

Najbolji usisivač na svijetu!!!!!!!!!!!

Ovo je Najbolji usisivač. Htjeo sam uzeti iz 7000 serije usisivač sa power cyclone 8 tehnologijom ali ovaj sa 7 je prejak i nemogu usisavati tepihe na max snazi već na nekih 70% odlično vuče, lijep dizajn, nije težak,dovoljno velika posuda dovoljno dugačak i ljep kabel , sve preporuke !!!!!!!!

Avantaje

Super , Jak ima sve nastavke na njemu ,povoljan ,dugačak kabel , tih , mali može se zavuć svugdje

Dezavantaje

.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Serija 5000 FC9550/09 Usisivač bez vrećice

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Serija 5000 FC9550/09 Usisivač bez vrećice

04/08/2024

Україна

Україна

Cumpărător verificat

Потужний пилосос.

Чудово працює. Порівняно з попереднім самсунгом працює набагато тихіше. Хороша тяга, багато насадок. Одразу видно, якщо до контейнера пилозбірника затягло сторонні предмети. І я помітила , що з кожним наступним прибиранням, пилу в контейнері стає менше, що говорить про якість прибирання. Очищення контейнера проводжу одразу, мию контейнер душем і поролоновий фільтр чистою водою. Дехто пише, що шнур тонкий і шланг жорсткий (переломлюється). Нічого подібного! Шнур плоский, а не круглий, як багато хто звик і розрахований саме для цього виробу . Досить довгий - 9 м. Шланг нормальний. На корпусі є ручка для переносу. В деяких моделях пилососів відсутня - це не зручно. Тут є! Хоча пилосос добре їздить за шлангом, при переставлянні з місця на місце, має значення.

Avantaje

Потужний. Багато насадок. Добре фільтрує повітря. Є можливість регулювання потужності всмоктування на корпусі пилососа і на ручці.

Dezavantaje

Займає багато місця у зібрано у стані. Не зручно зберігати.Немає в продажу оригінальних фільтрів ☹️

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Серія 5000 FC9550/09 Пилосос без мішка для пилу

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Серія 5000 FC9550/09 Пилосос без мішка для пилу

13/01/2023

Україна

Україна

Cumpărător verificat

Дуже збалансований продукт

Співвідношення ціна якість відмінне, дуже потужний і водночас тихенький. Єдиний недолік то дуже швидко заповнюється резервуар))). Чистити зручно.

Avantaje

Потужність, тишина, зручність, очистка повітря

Dezavantaje

Дуже твердий і незручний шланг, особливо на маленьких площах. Просто не згинається як труба

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Серія 5000 FC9550/09 Пилосос без мішка для пилу

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Серія 5000 FC9550/09 Пилосос без мішка для пилу

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Referințe

  1. putere de aspirare comparată cu PowerPro Active comercializat în 2019 şi testată conform IEC 60312. Performanţa de filtrare este testată în conformitate cu DIN EN 60312/11/2008.

  2. Aspiră 99,9% din praful de pe pardoseli dure (IEC62885-2).

  3. Nivelurile de filtrare sunt testate conform EN60312-1-2017 şi sunt echivalente cu HEPA 13.