  • Gust ca la cafenea, se simte ca acasă
Café Aromis Seria 8000Espressor complet automat Philips

EP8757/92

4.9
| (82) Recenzii | 98% recomandă acest produs
Gust ca la cafenea, se simte ca acasă
Savurează o cafea de calitate la tine acasă cu Philips Café Aromis. Creează peste 50 de băuturi, de la espresso la cafea rece, preparate cu mai multe boabe* pentru acel gust special de cafenea. Fă spumă caldă sau rece, catifelată, cu LatteGo Pro şi curăţă-l în 10 secunde sub jet de apă.
Intensitatea pe care o iubeşti, de la espresso la cafea rece

Gust ca la cafenea, se simte ca acasă

  • Rezultate ca la cafenea cu tehnologia BrewExtract

  • Spumă de lapte catifelată cu LatteGo Pro

  • Peste 50 de băuturi calde şi reci pentru fiecare stare de spirit

  • Curăţare fără bătăi de cap

  • Afişaj intuitiv uşor de utilizat

Mai multe boabe, mai multă aromă

Secretul intensităţii cafelei? Tehnologia noastră BrewExtract care dozează şi presează mai multe boabe* la fiecare preparare pentru a crea acel gust inconfundabil de cafenea chiar la espresorul tău. Vrei să o faci corect? Ajustează-ţi băutura utilizând unul dintre cele 7 niveluri de intensitate.

Spumă de lapte catifelată pentru toate băuturile tale preferate de la cafenea

Rezultatele de calitatea cafenelei înseamnă, de asemenea, spumă de lapte catifelată, fierbinte sau rece. Aici intervine LatteGo Pro. De la cappuccino la latte cu gheaţă, sistemul nostru de lapte oferă rezultate de calitatea celor de la cafenele, folosind atât lapte cât şi lapte pe bază de plante. Sistemul este lavabil în maşina de spălat vase şi fără tuburi, ceea ce înseamnă că îl poţi curăţa în 10 de secunde sub jet de apă. Testează o spumare avansată cu LatteGo Pro: sistemul inovator de spumare a laptelui din sistemul nostru de aparate de cafea.

Peste 50 de băuturi calde şi reci pentru fiecare stare de spirit

Testează peste 50 de creaţii de cafea caldă şi rece, de la espresso-uri bogate la preparate răcoritoare la rece. Acest aparat de cafea fierbinte şi cu gheaţă este soluţia perfectă pentru familiile şi iubitorii de cafea care caută varietate la nivel de cafenea acasă.

Specificaţii tehnice

Recenzii

Înţelege recenziile produselor

4.9

din 5

82

Recenzii

98%

recomandă acest produs

Leni1

04/01/2026

Polska

Pyszna kawa zamówiona z łóżka i kanapy.

Bardzo łatwy w obsłudze, bo prowadzi sam podczas instalacji. Ładny, łagodny kształt, szczupły. Młynek ceramiczny z regulacją, średnio głośny, mrożona kawa i mnóstwo opcji kawy. Dla mnie ważnym elementem jest także sterowanie przez telefon, czyli, zapach kawy mnie prowadzi z łóżka.

Acest review a fost făcut pentru LatteGo Pro seria 8000 EP8757/20 W pełni automatyczny ekspres do kawy Philips

Medmumos

17/12/2025

Polska

Jestem zachwycona ekspresem

Po kilku tygodniach testów mogę śmiało powiedzieć, że Philips LatteGo Pro Café Aromis EP8757/20 spełnia wszystkie oczekiwania wymagającego użytkownika. Intuicyjny wyświetlacz, szeroki wybór kaw i możliwość personalizacji mocy, temperatury oraz ilości napoju robią ogromną różnicę. Młynek pracuje cicho, a jakość ekstrakcji kawy stoi na bardzo wysokim poziomie. To sprzęt dopracowany w każdym detalu. #testowaniePhilips #testujprpsukty.pl

Acest review a fost făcut pentru LatteGo Pro seria 8000 EP8757/20 W pełni automatyczny ekspres do kawy Philips

Matkosiowo

16/12/2025

Polska

Piękny designe i smaczna kawa!

Zgrabny ekspres o nowoczesnym wyglądzie, łatwy w obsłudze dołączone dwa pojemniki na mleko (piana na ciepło i piana na zimno) Różne rodzaje kawy na gorąco z pianką i czarnych, dodatkowo uwaga kawy na ZIMNO! A najlepsze jest to, że można dodać profil użytkownika, ulubione kawki i sterować za pomocą smartfona. Dla mnie sprzęt jest totalnie wypasiony!

Avantaje

Nowoczesny wygląd, prosty w obsłudze, wiele wariantów zarówno na ciepło jak i na zimno.

Dezavantaje

Brak

Acest review a fost făcut pentru LatteGo Pro seria 8000 EP8757/20 W pełni automatyczny ekspres do kawy Philips

Referințe

  1. Faţă de toate espressoarele automate Philips

  2. În comparaţie cu espressoarele Philips anterioare

  3. Luând în calcul 8 înlocuiri ale filtrului, aşa cum se indică pe aparat. Numărul real de ceşti depinde de varietăţile de cafea alese şi de metodele de clătire şi curăţare