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Producție oprită

boxă cu andocare

DS7580/10

Proiectat pentru mobilitate

Compatibilă cu iPhone 5 şi cu cele mai recente iPoduri prin conectorul Lightning, boxa cu andocare DS7580 este ideală pentru călătorii graţie formei sale compacte, dar şi sunetului puternic. Este livrată cu baterie reîncărcabilă şi husă de transport.

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Proiectat pentru mobilitate

  • cu conector Lightning

  • pentru iPod/iPhone

  • 10 W, baterie reîncărcabilă

Încărcare rapidă şi redare muzică prin conectorul Lightning

Încărcare rapidă şi redare muzică prin conectorul Lightning

Bucuraţi-vă de muzica preferată în timp ce vă încărcaţi dispozitivul iPod/iPhone prin noul conector Lightning! Ajunge să îl andocaţi direct pe boxă pentru a reda melodiile pe care le-aţi ales manual, cu un sunet superb. Acesta vă încarcă dispozitivul şi în timpul redării, deci nu mai trebuie să vă faceţi griji că rămâneţi fără baterie.

Tehnologie wOOx pentru bas amplu dar precis, fără distorsiune

Tehnologie wOOx pentru bas amplu dar precis, fără distorsiune

Tehnologia wOOx este un concept revoluţionar ce vă permite să auziţi şi să simţiţi basul profund, mai amplu decât în orice alt sistem audio. Difuzoarele speciale lucrează în armonie cu amplificatorul de bas wOOx, iar coordonarea precisă dintre difuzorul principal şi tweeter asigură o tranziţie lină de la frecvenţele joase-medii la cele înalte. Suspensia duală şi construcţia de tip sandwich perfect simetrică oferă o bază precisă, fără distorsionări. Tehnologia wOOx produce un bas dinamic de calitate, utilizând integral volumul boxei pentru a creşte cu adevărat impactul muzicii.

DBB pentru a păstra tonurile joase pentru bas profund la orice nivel al volumului

DBB pentru a păstra tonurile joase pentru bas profund la orice nivel al volumului

Dynamic Bass Boost optimizează frecvenţele joase în funcţie de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvenţele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcţia Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteţi bucura de un sunet consistent chiar şi atunci când reduceţi volumul.

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