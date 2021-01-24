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Producție oprită

CSS5235Y Wireless surround cinema speakers

CSS5235Y/12

5

| (3) Recenzii | 100% recomandă acest produs

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Surround la cerere - boxe surround wireless detaşabile

Surround la cerere - boxe surround wireless detaşabile

Afundă-ţi simţurile într-un sunet surround superb, oricând doreşti. Detaşează pur şi simplu boxele surround wireless de la boxele principale şi aşează-le în partea din spate a camerei, pentru o experienţă audio surround multicanal completă, pentru jocurile şi filmele tale. Când acţiunea a luat sfârşit, ataşează din nou boxele, pentru a utiliza boxa Soundbar pentru muzică şi emisiuni TV. Graţie utilizării tehnologiei audio wireless patentate şi boxelor surround care funcţionează la o frecvenţă unică, nu există interferenţă de reţea. Rezultatul este un sistem surround wireless complet, cu o calitate audio fără pierderi, atât pentru filme, cât şi pentru muzică.

Tweetere Soft Dome Premium pentru un sunet de o claritate excepţională

Tweetere Soft Dome Premium pentru un sunet de o claritate excepţională

Cu sunetul de claritate excepţională de la Philips, acum veţi putea percepe şi aprecia fiecare detaliu al sunetului, în modul în care este destinat să fie ascultat şi cum au intenţionat artistul sau regizorul! Sunetul de claritate excepţională reproduce sursa sunetelor - indiferent că este un film de acţiune, un muzical sau o reprezentaţie live - cu fidelitate, precis şi fără nicio distorsiune. Sistemele home theater Philips cu sunet de claritate excepţională menţin procesarea audio la minim, păstrând puritatea conţinutului audio iniţial. Rezultatul este o precizie sonică mai mare livrată pentru urechile dvs.

Streaming de muzică wireless prin Bluetooth de la dispozitivele dvs.

Streaming de muzică wireless prin Bluetooth de la dispozitivele dvs.

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5.0

din 5

3

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

24/01/2021

România

România

schimbare acumulatori sateliti

cum pot schimba acumulatorii la sateliti ? ca nu mai tin activi , cred ca vreo 2 ore maxim

Acest review a fost făcut pentru CSS5235Y Wireless surround cinema speakers

Data utilizării 2019-01-24

Acest review a fost făcut pentru CSS5235Y Wireless surround cinema speakers

Data utilizării 2019-01-24

27/04/2020

Magyarország

Magyarország

Praktikus és jól szól

A terméknek sok bemenete van így több készüléket is össze lehet kötni. A két hátsó hangfal nagyon praktikus, könnyű, akkumulátoros és viszonylag jól szól.Ha tehetem, 5.1-ben nézek filmet, mióta megvettem.

Avantaje

Sok különböző bemenete van

Dezavantaje

Kicsit lassan kapcsol be a HDMI-n keresztül

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru CSS5235Y Wireless surround cinema speakers

Data utilizării 2018-04-27

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru CSS5235Y Wireless surround cinema speakers

Data utilizării 2018-04-27

16/05/2019

Magyarország

Magyarország

A hangszórót ajánlom.

A készüléket HDMI, Bluetooth és USB csatlakozással is használjuk. A két hátsó hangszóró nagyon praktikus.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru CSS5235Y Wireless surround cinema speakers

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru CSS5235Y Wireless surround cinema speakers

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