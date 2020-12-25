ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Relaxaţi-vă pe muzică excelentă
  • Relaxaţi-vă pe muzică excelentă
  • Relaxaţi-vă pe muzică excelentă
  • Relaxaţi-vă pe muzică excelentă

Producție oprită

Microsistem muzical

BTM2310/12

4.4
| (18) Recenzii | 87% recomandă acest produs
Relaxaţi-vă pe muzică excelentă
Ascultă-ţi melodiile de pe smartphone, transmite biblioteca de muzică prin Bluetooth şi redă MP3-CD-uri pe acest sistem muzical Philips compact, multifuncţional. Încarcă-ţi toate dispozitivele inteligente, de la smartphone-uri la tablete, cu portul de încărcare USB încorporat.
Vezi toate beneficiile

Obsedat de sunet

Relaxaţi-vă pe muzică excelentă

  • Bluetooth®

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Port USB pentru încărcare

Streaming de muzică wireless prin Bluetooth

Streaming de muzică wireless prin Bluetooth

Bluetooth este o tehnologie de comunicare wireless pe rază scurtă, durabilă şi eficientă energetic. Tehnologia permite conectarea wireless uşoară la iPod/iPhone/iPad sau alte dispozitive Bluetooth, precum smartphone-uri, tablete sau chiar laptopuri. Astfel vă puteţi bucura cu uşurinţă de muzica şi sunetele preferate de la clipuri video sau jocuri, wireless, cu această boxă.

Putere maximă de ieşire de 15 W

Redare MP3-CD, CD şi CD-R/RW

Redare MP3-CD, CD şi CD-R/RW

MP3 înseamnă „MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3")”. MP3 este o tehnologie revoluţionară prin care fişierele audio mari sunt comprimate de 10 ori fără o scădere simţitoare a calităţii audio. MP3 a devenit formatul standard de compresie audio utilizat pe Web, permiţând transferul rapid şi uşor al fişierelor audio.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

4.4

din 5

18

Recenzii

87%

recomandă acest produs

1

25/12/2020

România

România

Foarte practic !

Ma conectez la ele prin bluetooth atat cu orice smartphone cat si cu desktopul sau laptopurile. Poti pune muzica de pe un dtick USB sau chiar (pentru "nostalgici") de pe CD-uri cu mp3 sau audio ... Calitatea sunetului in boxe este in regula (pentru urechi nepretentioase, consider ca se aude mai mult decat decent). Cineva se plangea de volum, poate a avut ghinion cu vreo defectiune, eu cu volumul la maxim nu pot sta in camera, se aude tare intr-o sufragerie de bloc.

Avantaje

Conectarea BT, citire mp3 de pe stick sau CD.

Dezavantaje

Nu am gasit.

Acest review a fost făcut pentru BTM2310 Microsistem muzical

Acest review a fost făcut pentru BTM2310 Microsistem muzical

29/05/2020

România

România

Cumpărător verificat

Excelent pentru apartament

Îmi place că este compact, funcții utile, citește diverse formate (am descoperit cu ocazia asta un CD vechi cu mp3-uri). Firele boxelor sunt cam scurte dar depinde cum le pozitionezi.

Avantaje

Sunet clar, receptie radio excelentă

Dezavantaje

Fire scurte de la unitate la boxe

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru BTM2310 Microsistem muzical

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru BTM2310 Microsistem muzical

30/04/2020

Polska

Polska

POLECAM

świetna wieza! dzwiek super no i basik daje rade! polecam gorąco

Acest review a fost făcut pentru BTM2310 Mikrowieża

Acest review a fost făcut pentru BTM2310 Mikrowieża

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Doresc să primesc comunicări promoționale despre produsele, serviciile, evenimentele și promoțiile Philips, pe baza preferințelor și comportamentului meu. Mă pot dezabona în orice moment.

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips