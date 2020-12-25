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Producție oprită
Bluetooth®
CD, MP3-CD, USB, FM
Port USB pentru încărcare
Bluetooth este o tehnologie de comunicare wireless pe rază scurtă, durabilă şi eficientă energetic. Tehnologia permite conectarea wireless uşoară la iPod/iPhone/iPad sau alte dispozitive Bluetooth, precum smartphone-uri, tablete sau chiar laptopuri. Astfel vă puteţi bucura cu uşurinţă de muzica şi sunetele preferate de la clipuri video sau jocuri, wireless, cu această boxă.
MP3 înseamnă „MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3")”. MP3 este o tehnologie revoluţionară prin care fişierele audio mari sunt comprimate de 10 ori fără o scădere simţitoare a calităţii audio. MP3 a devenit formatul standard de compresie audio utilizat pe Web, permiţând transferul rapid şi uşor al fişierelor audio.
4.4
din 5
18
Recenzii
87%
recomandă acest produs
ion1001
25/12/2020
România
Foarte practic !
Ma conectez la ele prin bluetooth atat cu orice smartphone cat si cu desktopul sau laptopurile. Poti pune muzica de pe un dtick USB sau chiar (pentru "nostalgici") de pe CD-uri cu mp3 sau audio ... Calitatea sunetului in boxe este in regula (pentru urechi nepretentioase, consider ca se aude mai mult decat decent). Cineva se plangea de volum, poate a avut ghinion cu vreo defectiune, eu cu volumul la maxim nu pot sta in camera, se aude tare intr-o sufragerie de bloc.
Avantaje
Conectarea BT, citire mp3 de pe stick sau CD.
Dezavantaje
Nu am gasit.
Acest review a fost făcut pentru BTM2310 Microsistem muzical
Acest review a fost făcut pentru BTM2310 Microsistem muzical
cocolosh
29/05/2020
România
Cumpărător verificat
Excelent pentru apartament
Îmi place că este compact, funcții utile, citește diverse formate (am descoperit cu ocazia asta un CD vechi cu mp3-uri). Firele boxelor sunt cam scurte dar depinde cum le pozitionezi.
Avantaje
Sunet clar, receptie radio excelentă
Dezavantaje
Fire scurte de la unitate la boxe
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru BTM2310 Microsistem muzical
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru BTM2310 Microsistem muzical
Maciek123
30/04/2020
Polska
POLECAM
świetna wieza! dzwiek super no i basik daje rade! polecam gorąco
Acest review a fost făcut pentru BTM2310 Mikrowieża
Acest review a fost făcut pentru BTM2310 Mikrowieża