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Producție oprită
BRE610/00
Pentru picioare, corp şi faţă
1 accesoriu
Fără fir şi reîncărcabilă
Mâner în formă de S
Mânerul ergonomic este uşor de ţinut şi manevrat pentru control maxim şi acoperire optimă a tuturor zonelor corpului.
Capul de epilare este unic deoarece este fabricat dintr-un material ceramic dur, care prinde ferm firele de păr. Nici măcar firele subţiri nu vor aluneca.
Capul de epilare extralat acoperă o zonă mai mare cu fiecare mişcare, pentru îndepărtarea mai rapidă a părului.
Premii
3.3
din 5
31
Recenzii
Bogimum
24/01/2019
Magyarország
Praktikus, kényelmes
Szeretem a két fokozatot. Könnyen és gyorsan tölthető, praktikusan, kis helyen tárolható. Rendkívül kényelmes a fogása és hogy vezeték nélkül használható.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Satinelle Advanced BRE610/00 Nedves és száraz epilátor
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Satinelle Advanced BRE610/00 Nedves és száraz epilátor
Danusia13
21/07/2017
Polska
Spełnia moje oczekiwania
Depilator na miarę 21 wieku.Bardzo cichutki i delikatny.Jego atutem jest smukła rączka i podświetlenie. Sprawnie usuwa nawet maleńkie włoski. Jak dla mnie najbardziej sprawdził się na nogach gdyż jego głowica jest pod nie idealnie wyprofilowana.Z okolicami bikini i paszkami gorzej gdyż to wyprofilowanie utrudnia mu nie co pracę w tych miejscach.Poleciłabym głównie do nóg.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Satinelle Advanced BRE610/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Satinelle Advanced BRE610/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro
agusia26814
17/08/2016
Polska
Depilator dla każdej kobiety
Chyba jako jedyny depilator depiluje bez bólu i podrażnień.Niewielkie rozmiary i ergonomiczny kształt nie tylko idealnie pasują do kobiecej dłoni,ale również zapewniają bardziej precyzyjne prowadzenie urządzenia po ciele.Ceramiczne pensetki delikatnie ale skutecznie pozbywają się włosków,a dzięki nakładce masującej depilacja jest bezbolesna.Dodatkowo dzięki wbudowanej lampce depilacja jest bardziej dokładna.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Satinelle Advanced BRE610/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Satinelle Advanced BRE610/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro