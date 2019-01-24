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  • Prinde cu fermitate chiar şi firele de păr mici
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  • Prinde cu fermitate chiar şi firele de păr mici
  • Prinde cu fermitate chiar şi firele de păr mici
  • Prinde cu fermitate chiar şi firele de păr mici
  • Prinde cu fermitate chiar şi firele de păr mici
  • Prinde cu fermitate chiar şi firele de păr mici
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  • Prinde cu fermitate chiar şi firele de păr mici
  • Prinde cu fermitate chiar şi firele de păr mici
  • Prinde cu fermitate chiar şi firele de păr mici
  • Prinde cu fermitate chiar şi firele de păr mici

Producție oprită

Satinelle AdvancedEpilator umed şi uscat

BRE610/00

3.3
| (31) Recenzii

1 premiu

Prinde cu fermitate chiar şi firele de păr mici
Mânerul în formă de S te ajută să controlezi aparatul pe toată suprafaţa corpului. Cel mai lat capăt cu discuri ceramice epilează aproape de piele, pentru a prinde chiar şi firele subţiri, pentru rezultate rapide şi de durată. Utilizare uscată sau umedă cu 1 accesoriu.
Vezi toate beneficiile

Uşor de manevrat, pentru rezultate de durată şi fără efort

Prinde cu fermitate chiar şi firele de păr mici

  • Pentru picioare, corp şi faţă

  • 1 accesoriu

  • Fără fir şi reîncărcabilă

  • Mâner în formă de S

Mâner în formă de S pentru manevrare uşoară pe toate zonele corpului

Mânerul ergonomic este uşor de ţinut şi manevrat pentru control maxim şi acoperire optimă a tuturor zonelor corpului.

Cap de epilare din material ceramic unic, pentru control mai bun

Cap de epilare din material ceramic unic, pentru control mai bun

Capul de epilare este unic deoarece este fabricat dintr-un material ceramic dur, care prinde ferm firele de păr. Nici măcar firele subţiri nu vor aluneca.

Cap de epilare extralat

Cap de epilare extralat

Capul de epilare extralat acoperă o zonă mai mare cu fiecare mişcare, pentru îndepărtarea mai rapidă a părului.

Specificaţii tehnice

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Piese de schimb şi accesorii

Premii

  • Award image AWARD-612378

Recenzii

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3.3

din 5

31

Recenzii

2

24/01/2019

Magyarország

Magyarország

Praktikus, kényelmes

Szeretem a két fokozatot. Könnyen és gyorsan tölthető, praktikusan, kis helyen tárolható. Rendkívül kényelmes a fogása és hogy vezeték nélkül használható.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Satinelle Advanced BRE610/00 Nedves és száraz epilátor

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Satinelle Advanced BRE610/00 Nedves és száraz epilátor

21/07/2017

Polska

Polska

Spełnia moje oczekiwania

Depilator na miarę 21 wieku.Bardzo cichutki i delikatny.Jego atutem jest smukła rączka i podświetlenie. Sprawnie usuwa nawet maleńkie włoski. Jak dla mnie najbardziej sprawdził się na nogach gdyż jego głowica jest pod nie idealnie wyprofilowana.Z okolicami bikini i paszkami gorzej gdyż to wyprofilowanie utrudnia mu nie co pracę w tych miejscach.Poleciłabym głównie do nóg.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Satinelle Advanced BRE610/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Satinelle Advanced BRE610/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro

17/08/2016

Polska

Polska

Depilator dla każdej kobiety

Chyba jako jedyny depilator depiluje bez bólu i podrażnień.Niewielkie rozmiary i ergonomiczny kształt nie tylko idealnie pasują do kobiecej dłoni,ale również zapewniają bardziej precyzyjne prowadzenie urządzenia po ciele.Ceramiczne pensetki delikatnie ale skutecznie pozbywają się włosków,a dzięki nakładce masującej depilacja jest bezbolesna.Dodatkowo dzięki wbudowanej lampce depilacja jest bardziej dokładna.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Satinelle Advanced BRE610/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Satinelle Advanced BRE610/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro

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