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  • Păr drept şi strălucitor cu îngrijire şi control
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  • Păr drept şi strălucitor cu îngrijire şi control
  • Păr drept şi strălucitor cu îngrijire şi control
  • Păr drept şi strălucitor cu îngrijire şi control
  • Păr drept şi strălucitor cu îngrijire şi control
  • Păr drept şi strălucitor cu îngrijire şi control
  • Păr drept şi strălucitor cu îngrijire şi control
  • Păr drept şi strălucitor cu îngrijire şi control
  • Păr drept şi strălucitor cu îngrijire şi control
  • Păr drept şi strălucitor cu îngrijire şi control
  • Păr drept şi strălucitor cu îngrijire şi control
  • Păr drept şi strălucitor cu îngrijire şi control
  • Păr drept şi strălucitor cu îngrijire şi control
  • Păr drept şi strălucitor cu îngrijire şi control
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  • Păr drept şi strălucitor cu îngrijire şi control
  • Păr drept şi strălucitor cu îngrijire şi control
  • Păr drept şi strălucitor cu îngrijire şi control
  • Păr drept şi strălucitor cu îngrijire şi control
  • Păr drept şi strălucitor cu îngrijire şi control
  • Păr drept şi strălucitor cu îngrijire şi control
  • Păr drept şi strălucitor cu îngrijire şi control
  • Păr drept şi strălucitor cu îngrijire şi control
  • Păr drept şi strălucitor cu îngrijire şi control
  • Păr drept şi strălucitor cu îngrijire şi control
  • Păr drept şi strălucitor cu îngrijire şi control
  • Păr drept şi strălucitor cu îngrijire şi control

Producție oprită

StraightCare EssentialPlacă de îndreptat părul ThermoProtect

BHS377/00

4.8
| (138) Recenzii | 94% recomandă acest produs
Păr drept şi strălucitor cu îngrijire şi control
Special conceput pentru coafare rapidă şi uşoară, cu plăci lungi cu infuzie de cheratină şi 10 setări de temperatură. Îngrijeşte-ţi părul cu tehnologia ThermoProtect, ce împiedică supraîncălzirea.
Vezi toate beneficiile

Păr drept şi strălucitor cu îngrijire şi control

  • Tehnologie ThermoProtect

  • Plăci cu infuzie de cheratină

  • 10 setări de temperatură

Tehnologie ThermoProtect

Tehnologie ThermoProtect

Tehnologia ThermoProtect distribuie căldura uniform pe plăci, prevenind supraîncălzirea pentru a-ţi proteja părul.

Plăci ceramice cu cheratină pentru alunecare uşoară şi păr strălucitor

Plăci ceramice cu cheratină pentru alunecare uşoară şi păr strălucitor

Plăcile ceramice cu cheratină alunecă lin pe păr pentru o coafare rapidă şi uşoară.

Interval de temperatură de la 160 °C până la 230 °C

Interval de temperatură de la 160 °C până la 230 °C

Alege din intervalul de temperatură de la 160 °C până la 230 °C pentru a obţine rezultate de durată, minimizând riscul de deteriorare a părului.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.8

din 5

138

Recenzii

94%

recomandă acest produs

3
2

12/11/2022

România

România

Cumpărător verificat

Recomand

Este o placa foarte buna, nu distruge parul iar pretul este unul mic. Se incalzeste rapid si este foarte comoda in utilizare.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru StraightCare Essential BHS377/00 Placă de îndreptat părul ThermoProtect

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru StraightCare Essential BHS377/00 Placă de îndreptat părul ThermoProtect

24/06/2022

România

România

Super

Nu deterioreaza parul si indreapta foarte bine.Exact ce aveam nevoie.

Avantaje

Protejeaza parul

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru StraightCare Essential BHS375/00 Placă de îndreptat părul

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru StraightCare Essential BHS375/00 Placă de îndreptat părul

14/02/2022

România

România

Cumpărător verificat

Calitate si eficientă maxima

Îmi place ca raport calitate / preț e corect si placa de întins este foarte eficientă . Orice tip de par întinde minunat , chiar si parul cret al fiicei mele. Recomand cu încredere.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru StraightCare Essential BHS378/00 Placă de îndreptat părul

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru StraightCare Essential BHS378/00 Placă de îndreptat părul

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