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  • Coafat uşor
  • Coafat uşor
  • Coafat uşor
  • Coafat uşor
  • Coafat uşor
  • Coafat uşor
  • Coafat uşor
  • Coafat uşor
  • Coafat uşor
  • Coafat uşor
  • Coafat uşor
  • Coafat uşor
  • Coafat uşor
  • Coafat uşor
  • Coafat uşor
  • Coafat uşor
  • Coafat uşor
  • Coafat uşor
  • Coafat uşor
  • Coafat uşor
  • Coafat uşor
  • Coafat uşor

Producție oprită

Seria 3000Set de coafat

BHP398/00

4.8
| (433) Recenzii | 96% recomandă acest produs
Coafat uşor
Accesoriul ThermoProtect cu design unic combină eficient aerul cald şi rece pentru îngrijire zilnică.
Vezi toate beneficiile

Coafat uşor

  • Tehnologie ThermoProtect

  • 1600 W

  • Plăci cu infuzie de cheratină

Putere de uscare de 1600 W

Putere de uscare de 1600 W

Acest uscător de păr de 1600 W creează un flux de aer optim, pentru un păr frumos în fiecare zi.

Accesoriu ThermoProtect

Accesoriu ThermoProtect

Accesoriul ThermoProtect cu design unic combină eficient aerul cald şi rece, pentru îngrijire zilnică. Scade temperatura cu 15 °C, în timp ce îţi usucă în continuare părul.

Mâner pliabil pentru depozitare uşoară

Mâner pliabil pentru depozitare uşoară

Designul compact, cu mâner pliabil îţi permite să împachetezi, să depozitezi uşor şi să iei cu tine uscătorul de păr, oriunde mergi.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.8

din 5

433

Recenzii

96%

recomandă acest produs

29/07/2025

România

România

Produs bun

Își face treaba. Pentru mine este un produs foarte bun, nu am ce comenta. Recomand.

Acest review a fost făcut pentru Seria 3000 BHD360/20 Uscător de păr

Acest review a fost făcut pentru Seria 3000 BHD360/20 Uscător de păr

03/05/2025

România

România

Cumpărător verificat

Un produs performantVasilica

Este ceea ce mi-am dorit, frumos, puternic, performant. Recomand cu încredere !!!

Acest review a fost făcut pentru Seria 3000 BHD350/10 Uscător de păr

Acest review a fost făcut pentru Seria 3000 BHD350/10 Uscător de păr

02/04/2024

România

România

Cumpărător verificat

Recomand

Fiimea este încântată de el… deci, e fosrte bun :). Pretul chair decent iar produsul este calitativ

Avantaje

Calitate, pret bun

Dezavantaje

Nu am gasit

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Seria 3000 BHD350/10 Uscător de păr

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Seria 3000 BHD350/10 Uscător de păr

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