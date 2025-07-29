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Producție oprită
Tehnologie ThermoProtect
2100 W
Îngrijire avansată cu ioni
6 setări de temperatură şi viteză
Acest uscător de păr de 2100 W creează un flux de aer puternic pentru un păr frumos în fiecare zi.
Accesoriul ThermoProtect cu design unic combină eficient aerul cald şi rece, pentru îngrijire zilnică. Scade temperatura cu 15 °C, în timp ce îţi usucă în continuare părul.
Acest sistem puternic cu ioni generează până la 20 de milioane de ioni* per sesiune de uscare, amplificând strălucirea părului. Astfel, te vei bucura de păr lucios şi neted.
4.8
din 5
433
Recenzii
96%
recomandă acest produs
Zara234
29/07/2025
România
Produs bun
Își face treaba. Pentru mine este un produs foarte bun, nu am ce comenta. Recomand.
Acest review a fost făcut pentru Seria 3000 BHD360/20 Uscător de păr
Acest review a fost făcut pentru Seria 3000 BHD360/20 Uscător de păr
Getuța
03/05/2025
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Un produs performantVasilica
Este ceea ce mi-am dorit, frumos, puternic, performant. Recomand cu încredere !!!
Acest review a fost făcut pentru Seria 3000 BHD350/10 Uscător de păr
Acest review a fost făcut pentru Seria 3000 BHD350/10 Uscător de păr
Mister AC
02/04/2024
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Recomand
Fiimea este încântată de el… deci, e fosrte bun :). Pretul chair decent iar produsul este calitativ
Avantaje
Calitate, pret bun
Dezavantaje
Nu am gasit
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Seria 3000 BHD350/10 Uscător de păr
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Seria 3000 BHD350/10 Uscător de păr
La cea mai mare setare de viteză