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Producție oprită
Tehnologie ThermoProtect
2100 W
Viteză mare a aerului până la 130 km/h*
Motor c.a. puternic
Îngrijire cu ioni pentru păr lucios
Uscătorul de păr Philips Pro are un motor C.A. de înaltă performanţă, dezvoltat pentru piaţa profesională. Acesta generează o viteză a aerului de până la 130 km/h*, pentru rezultate rapide şi eficiente.
Uscătorul de păr Pro de 2100 W creează un flux de aer puternic. Combinaţia rezultată de putere şi viteză accelerează şi facilitează uscarea şi coafarea părului.
Setarea de temperatură ThermoProtect asigură o temperatură optimă de uscare şi protecţie suplimentară împotriva supraîncălzirii părului. Cu acelaşi flux de aer puternic vei obţine rezultate excelente, într-un mod delicat.
4.8
din 5
100
Recenzii
99%
recomandă acest produs
06/06/2022
România
Foarte mulțumită!
Recomand produsul! Foarte mulțumită,usucă foarte repede.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DryCare BHD274/00 Uscător de păr
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DryCare BHD274/00 Uscător de păr
Beth1314
10/10/2021
România
Recomand
Sunt extrem de multumita de acest feon. Imi plac toate optiunile disponibile, parul se usuca foarte repede, nu mi se pare nici greu. Cea mai buna achizitie !!
Avantaje
Usuca parul repede
Dezavantaje
Nu exista
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DryCare BHD274/00 Uscător de păr
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DryCare BHD274/00 Uscător de păr
15/08/2021
România
Cumpărător verificat
Foarte multumit
Este un produs foarte ok din toate punctele de vedere!
Avantaje
Un uscator foarte ok din toate punctele de vedere.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DryCare BHD274/00 Uscător de păr
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DryCare BHD274/00 Uscător de păr
Testat în laboratorul Philips din Olanda, în 2018. Testat fără capul de coafare, la setarea de viteză 2 şi setarea de temperatură 2.