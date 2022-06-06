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  • Uscare rapidă şi puternică pentru rezultate profesionale
  • Uscare rapidă şi puternică pentru rezultate profesionale
  • Uscare rapidă şi puternică pentru rezultate profesionale
  • Uscare rapidă şi puternică pentru rezultate profesionale
  • Uscare rapidă şi puternică pentru rezultate profesionale
  • Uscare rapidă şi puternică pentru rezultate profesionale
  • Uscare rapidă şi puternică pentru rezultate profesionale
  • Uscare rapidă şi puternică pentru rezultate profesionale
  • Uscare rapidă şi puternică pentru rezultate profesionale
  • Uscare rapidă şi puternică pentru rezultate profesionale
  • Uscare rapidă şi puternică pentru rezultate profesionale
  • Uscare rapidă şi puternică pentru rezultate profesionale
  • Uscare rapidă şi puternică pentru rezultate profesionale
  • Uscare rapidă şi puternică pentru rezultate profesionale
  • Uscare rapidă şi puternică pentru rezultate profesionale
  • Uscare rapidă şi puternică pentru rezultate profesionale
  • Uscare rapidă şi puternică pentru rezultate profesionale
  • Uscare rapidă şi puternică pentru rezultate profesionale
  • Uscare rapidă şi puternică pentru rezultate profesionale
  • Uscare rapidă şi puternică pentru rezultate profesionale

Producție oprită

DryCareUscător de păr Pro

BHD272/00

4.8
| (100) Recenzii | 99% recomandă acest produs
Uscare rapidă şi puternică pentru rezultate profesionale
Uscătorul de păr Philips Pro are un motor C.A. profesional care atinge o viteză a aerului de până la 130 km/h*, pentru rezultate rapide şi profesionale. Dispune totodată de setarea ThermoProtect pentru o temperatură de uscare optimă şi protecţie împotriva supraîncălzirii părului.
Vezi toate beneficiile

Uscare rapidă şi puternică pentru rezultate profesionale

  • Tehnologie ThermoProtect

  • 2100 W

  • Viteză mare a aerului până la 130 km/h*

  • Motor c.a. puternic

  • Îngrijire cu ioni pentru păr lucios

Uscare rapidă, motor C.A. puternic

Uscare rapidă, motor C.A. puternic

Uscătorul de păr Philips Pro are un motor C.A. de înaltă performanţă, dezvoltat pentru piaţa profesională. Acesta generează o viteză a aerului de până la 130 km/h*, pentru rezultate rapide şi eficiente.

Putere de 2100 W pentru uscare rapidă, de înaltă performanţă

Putere de 2100 W pentru uscare rapidă, de înaltă performanţă

Uscătorul de păr Pro de 2100 W creează un flux de aer puternic. Combinaţia rezultată de putere şi viteză accelerează şi facilitează uscarea şi coafarea părului.

Setare de temperatură ThermoProtect

Setare de temperatură ThermoProtect

Setarea de temperatură ThermoProtect asigură o temperatură optimă de uscare şi protecţie suplimentară împotriva supraîncălzirii părului. Cu acelaşi flux de aer puternic vei obţine rezultate excelente, într-un mod delicat.

Specificaţii tehnice

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4.8

din 5

100

Recenzii

99%

recomandă acest produs

06/06/2022

România

România

Foarte mulțumită!

Recomand produsul! Foarte mulțumită,usucă foarte repede.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DryCare BHD274/00 Uscător de păr

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DryCare BHD274/00 Uscător de păr

10/10/2021

România

România

Recomand

Sunt extrem de multumita de acest feon. Imi plac toate optiunile disponibile, parul se usuca foarte repede, nu mi se pare nici greu. Cea mai buna achizitie !!

Avantaje

Usuca parul repede

Dezavantaje

Nu exista

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DryCare BHD274/00 Uscător de păr

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DryCare BHD274/00 Uscător de păr

15/08/2021

România

România

Cumpărător verificat

Foarte multumit

Este un produs foarte ok din toate punctele de vedere!

Avantaje

Un uscator foarte ok din toate punctele de vedere.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DryCare BHD274/00 Uscător de păr

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DryCare BHD274/00 Uscător de păr

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Referințe

  1. Testat în laboratorul Philips din Olanda, în 2018. Testat fără capul de coafare, la setarea de viteză 2 şi setarea de temperatură 2.